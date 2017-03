Nach PSG-Sieg: Hoeneß adelt Frauen des FC Bayern

FC Bayern München (Frauen) - Dank eines knappen Hinspiel-Siegs gegen Paris darf die Frauenmannschaft des FCB vom Halbfinale träumen. Dafür kommt Lob von höchster Stelle.

Uli Hoeneß musste schmunzeln, als er das 1:0 (0:0) der Bayern-Frauen in der Champions League vor stolzen 7300 Zuschauern kommentieren sollte. „Die Mannschaft hat ihre Chancen zu hundert Prozent genutzt“, sagte der Vereins-Präsident nach dem Viertelfinal-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain, „es gab nämlich nur eine.“ Als Kritik wollte er das aber nicht verstanden wissen, sondern als großes Lob. „Unsere Frauen haben wunderbar gegen die überlegenen Französinnen dagegengehalten, und mit Kampf und Einsatzfreude gezeigt, dass man so ein Spiel gewinnen kann. Das“, fügte Hoeneß an, „spricht für ihre Klasse.“

„Wir stehen mit einem Bein im Halbfinale“, meinte Kapitänin Melanie Behringer mit Blick auf das Rückspiel am Mittwoch (20.00 Uhr). „Jetzt wollen wir das zweite nachziehen.“ Vorher wartet aber die Liga. Am Sonntag ab 14.00 Uhr geht’s daheim gegen Leverkusen.

