Nagelsmann bereitet FC Bayern auf Post-Neuer-Ära vor: Freie Handhabe bei Tapalovic-Nachfolger

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Teilen

Beziehungsstatus: schwierig. Bayern-Trainer Nagelsmann und Manuel Neuer. © Imago

Kommt es beim FC Bayern zum Machtkampf zwischen Torwart Manuel Neuer und Trainer Julian Nagelsmann? Durch die öffentliche Kritik, mit der Neuer den Verein in Aufruhr versetzte, scheint eine künftige Zusammenarbeit schwer belastet zu sein.

München – Aus dem Krankenstand hat Manuel Neuer (36) den FC Bayern in seinen Grundfesten erschüttert, als er sich am Freitag via SZ zum ersten Mal nach seinem Ski-Unfall zu Wort meldete und die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic (42) scharf kritisierte. Noch am selben Abend reagierte der Rekordmeister in Person von Vorstandschef Oliver Kahn (53). „Was Manuel in Teilen im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalovic gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht. Zudem kommen seine Aussagen zur Unzeit, weil wir vor ganz wichtigen Spielen stehen“, schimpfte der Titan. Das kreidet ein Großteil der Anhängerschaft Neuer ebenfalls an - egal ob am Stammtisch oder in den sozialen Medien. Tenor: Neuer stellt seine persönlichen Interessen über die des Vereins.

FC Bayern: Was hat Manuel Neuer bei diesen Aussagen geritten?

Aber was hat den Keeper bei diesen Aussagen geritten? „Er ist persönlich betroffen, das muss man ein Stück weit verstehen. Das war uns auch bewusst, als wir ihm erklärt haben, dass die nicht leichtfertig getroffene Entscheidung in der Frage des Torwarttrainers in diesem Moment das Beste für unsere Mannschaft war“, vermutet Kahn und erinnert sich an seine aktive Karriere, als sich der DFB von seinem langjährigen Torwarttrainer Sepp Maier (78) trennte: „Ich hatte jahrelang mit Sepp zusammengearbeitet, und wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis. Ich war damals auch enttäuscht, und ich war wütend auf den DFB. Aber die gemeinsamen Ziele standen für mich im Vordergrund. Sie waren mir wichtiger als meine persönlichen Gefühle. Und aus diesem Grund habe ich damals entschieden, mich nicht öffentlich zu äußern. Manuel hat jetzt das Gegenteil getan.“

Neuer mit seinem Ex-Coach Tapalovic (li.). © Matthias Balk/dpa

Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) pflichtet seinem Chef, der sehr deutliche Gespräche mit Neuer ankündigt, via BamS bei: „Oliver hat das Interview in seinen für den FC Bayern relevanten Teilen sehr richtig eingeordnet. Was das bedeutet? Dass wir ein sehr wichtiges Thema mehr mit Manuel zu klären haben.“ Immerhin sollen Neuer und Julian Nagelsmann (35) ab Sommer wieder erfolgreich zusammenarbeiten. Ob das gelingt?

Nagelsmann: „Manu ist der beste Torwart der Welt. Ich hoffe, dass er gesund zurückkommt“

Nagelsmann äußerte sich gestern zurückhaltend. „Manu ist der beste Torwart der Welt. Ich hoffe, dass er gesund zurückkommt - alles andere ist Zukunftsmusik“, sagte er vor der Partie in Wolfsburg. Der 35-Jährige hatte nach eigenen Angaben zwischen Freitag und Sonntag keinen Kontakt zu Neuer, stellte aber klar: „Ich für mich hätte das Interview nicht gegeben.“ Dennoch sei seine Tür „immer offen, weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin“.

Der Kader des FC Bayern München in der Saison 2022 Fotostrecke ansehen

Der Trainer war die treibende Kraft hinter dem Rauswurf von Tapalovic - und Neuer wollte seinen besten Freund und Trauzeugen öffentlich schützen. Dafür nimmt er auch einen Machtkampf mit seinem Coach in Kauf - den er allerdings nur verlieren kann. Immerhin ist Nagelsmann der erste Trainer, den das Führungsduo Kahn/Salihamidzic installiert hat. Dementsprechend groß ist sein Kredit. Nicht nur der Rauswurf von „Tapa“ wurde von ihm initiiert, er war die treibende Kraft hinter der Verpflichtung von Yann Sommer (34). Bei der Suche nach einem Nachfolger für Tapalovic hat er ebenfalls freie Handhabe, wie unsere Zeitung erfuhr. In Monaco dürfte Alexander Nübel (26) diesen Umstand mit Wohlwollen registriert haben. Während Neuer isoliert daheim am Tegernsee und an der Säbener Straße an seinem Comeback arbeitet, bereitet Nagelsmann den FC Bayern auf die Post-Neuer-Ära vor. (Manuel Bonke, Hanna Raif)