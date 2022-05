Neuer Stürmer für den FC Bayern? „Hat schon zu Serie-A-Zeiten an Lewandowski erinnert“

Von: Alexander Kaindl

Blutjung und hochtalentiert: Patrick Schick im Dezember 2016 - damals 20 Jahre alt und für Sampdoria Genua am Ball. © Gribaudi/ImagePhoto / Imago

Was passiert, wenn Robert Lewandowski den FC Bayern München tatsächlich verlässt? Es gibt Kandidaten auf die Nachfolge - dazu zählt auch Patrik Schick.

München - Thomas Müller bleibt beim FC Bayern München! Der Nationalspieler hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Damit ist das Urgestein bis mindestens 30. Juni 2024 an den Rekordmeister gebunden. Die Frage ist nun: Ziehen seine prominenten Kollegen, allen voran Robert Lewandowski, nach?

Müller, Lewandowski, Manuel Neuer und Serge Gnabry: Sie alle waren in diese Saison mit 2023 endenden Verträgen gegangen. Müller hat seinen nun verlängert, seine drei Star-Kollegen noch nicht. Und deshalb wird aktuell natürlich viel über mögliche Bayern-Szenarien spekuliert. Vor allem die Zukunft von Robert Lewandowski treibt Experten und Fans an. Was wird aus dem Weltfußballer?

Neuer Stürmer für den FC Bayern? „Hat schon zu Serie-A-Zeiten an Lewandowski erinnert“

Ein Verkauf im Sommer 2022 gilt als unwahrscheinlich, aktuell geht man wohl eher von einem ablösefreien Abgang 2023 oder einer Verlängerung beim FC Bayern München aus. Sollte Lewandowski den Verein aber doch verlassen - wer könnte ihn dann ersetzen? Viele mögliche Nachfolger stehen auf einer Liste, dem Vernehmen nach ist aktuell Ajax-Stürmer Sébastien Haller der Favorit.

Oder macht ein Stürmer aus der Bundesliga das Rennen? Marius Soyke, Experte von transfermarkt.de, verfolgt Patrik Schick schon seit Jahren, kennt seinen Weg ganz genau. Exklusiv gegenüber tz.de und Merkur.de erklärt er: „Schick hat schon zu Serie-A-Zeiten an Lewandowski erinnert.“

Patrik Schick: Leverkusen-Stürmer spielte für Sampdoria Genua und AS Rom

In der italienischen Eliteliga funktionierte der Tscheche vor allem in ganz jungen Jahren bei Sampdoria Genua. In seiner ersten Saison erzielte er dort elf Tore in 32 Serie-A-Spielen. Zur Spielzeit 2017/18 wurde er dann zur AS Rom verliehen, eine Saison später kauften ihn die Hauptstädter für stolze 42 Millionen Euro. Doch Schick und die Roma - das passte nicht wirklich: 58 Spiele, acht Tore und drei Vorlagen standen am Ende zu Buche. Nichtsdestotrotz galt der 1,91-Meter-Stürmer nach wie vor als Versprechen für die Zukunft.

Diese sollte dann in der Bundesliga liegen: Die Römer liehen Schick 2019/20 nach Leipzig aus, dort traf er in 28 Partien immerhin schon zehn Mal. So richtig ging sein Stern dann bei der Europameisterschaft 2021 auf, unvergessen ist sein Mittellinien-Tor gegen Schottland. Mit jeweils fünf Treffern waren Schick und Cristiano Ronaldo die besten Schützen des Turniers.

Patrik Schick Geboren: 24. Januar 1996 (Alter: 26 Jahre), Prag, Tschechien Mittelstürmer Vertrag bei Bayer Leverkusen bis: 30. Juni 2025 Marktwert: 40 Millionen Euro

Patrik Schick zum FC Bayern München? Gerüchte über gigantische Ablösesumme

Im Sommer zuvor hatte Bayer Leverkusen schon zugeschlagen und sicherte sich für rund 25 Millionen Euro die Dienste des aktuell 26-Jährigen. Er zahlte die Ablösesumme zurück: Neun Bundesliga-Toren in der Premieren-Saison ließ er starke 22 in der laufenden Spielzeit folgen. Schick ist einer der größten Gewinner der vergangenen Monate - und wird deshalb jetzt mit größeren Klubs in Verbindung gebracht.

Wäre der Sturmtank also einer für die Bayern? Laut Soyke könnte es durchaus „passen“ zwischen Schick und den Münchnern. Das Problem: Leverkusen verlangt eine Mega-Ablösesumme, Gerüchten zufolge um die 75 Millionen Euro! Kaum vorstellbar, dass die Bayern aktuell eine solche Summe ausgeben. Angesichts der langen Vertragslaufzeit (bis 2025) hat die Werkself alle Trümpfe in der Hand.

Möglicherweise spült aber ein Abschied von Marcel Sabitzer frische Millionen in die Kassen und die Bayern könnten auf dem Transfermarkt aktiver werden? Die kommenden Wochen werden es zeigen. (akl)