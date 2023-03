FC Bayern stellt Trainer Julian Nagelsmann frei

Von: Philipp Kessler, Stefan Schmid, Boris Manz, Manuel Bonke

Das Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern ist offiziell. Die FCB-Bosse bedauern in einem Statement die Freistellung des Chef-Trainers.

Update vom 24. März, 17.45 Uhr: Jetzt ist es offiziell. Der FC Bayern hat mit sofortiger Wirkung Julian Nagelsmann freigestellt. Die drei Assistenten des Landsbergers müssen den Verein ebenfalls verlassen, wie der Verein auf der vereinseigenen Homepage bekannt gibt. Oliver Kahn argumentiere die Freistellung aufgrund der „starken Leistungsschwankungen.“

Und auch Hasan Salihamidzic äußerte sich zum Nagelsmann-Aus: „Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen.“ Der Sportvorstand begründete die Freistellung aufgrund „der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar.“

Nachfolger beim Rekordmeister wird Thomas Tuchel. Der Ex-BVB-Coach wird am Montag das erste Training an der Säbener Straße leiten und am Samstag gegen seinen Ex-Klub an der Seitenlinie stehen. Die Vertragsmodalitäten sind bereits geklärt.

Update vom 23. März, 23.00 Uhr: Nach tz-Informationen muss Julian Nagelsmann am Freitag an der Säbener Straße vorstellig werden. Dann soll er in einem persönlichen Gespräch von seinem Rauswurf unterrichtet werden. Thomas Tuchel soll sein Nachfolger werden und bereits ab Montag das Bayern-Training leiten - der ehemalige Chelsea-Coach befindet sich aktuell schon in München.

Update vom 23. März, 22.45 Uhr: Gegenüber dem kicker, der Julian Nagelsmann erreichen konnte, antwortete der Trainer auf die Frage, ob der von seiner bevorstehenden Entlassung von Vereinsseite etwas erfahren habe, noch mit: „Nein, noch nicht!“ Entscheidend ist am Ende wohl das „noch“, denn nach Informationen von Sky soll die offizielle Beurlaubung wohl am Freitagmorgen ausgesprochen werden.

Julian Nagelsmann wird wohl kein Spiel mehr für den FC Bayern an der Seitenlinie stehen. © IMAGO/Laci Perenyi

Die Mannschaft soll darüber hinaus bereits über das Vorgehen informiert worden sein. Damit, sollte Nagelsmann wahrheitsgemäß Auskunft gegeben haben, hätte sein Team vor ihm selbst von seiner Entlassung erfahren.

Außerdem sollen die Spieler nicht nur von dem Rausschmiss des alten, sondern auch über den neuen Trainer informiert worden sein: Thomas Tuchel.

Erstmeldung vom 23. März, 22.00 Uhr: München - Es ist der Paukenschlag, mit dem wohl so plötzlich niemand gerechnet hat. Angeblich sollen die Verantwortlichen beim FC Bayern über eine sofortige Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann beratschlagen. Ins Gespräch hat das Transfer-Experte Fabrizio Romano am Donnerstagabend gebracht, der mit Thomas Tuchel auch gleich einen Nachfolger ins Gespräch gebracht hat.

Bayern-Bosse werfen Nagelsmann wohl raus

Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtete zuerst von der Beurlaubung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Wie dieser auf Twitter schrieb, erwägen die FCB-Bosse ernsthaft die Entlassung des 35-Jährigen. Interne Diskussion sollen im Gange sein. Währenddessen meldet die Bild bereits: „Bayern feuert Nagelsmann!“

Es wäre das genaue Gegenteil von den vergangenen Beteuerungen der Verantwortlichen, ganz sicher an ihrem Trainer festhalten zu wollen. Jedoch hat Hasan Salihamidžić nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen überraschend deutlich Kritik geübt.

Tuchel soll vor BVB-Spiel installiert werden

Während Romano in seinem Tweet noch darüber spricht, dass Thomas Tuchel der Top-Kandidat sein soll, soll laut kicker nur noch die Unterschrift des ehemaligen BVB-Trainers fehlen. Beide Parteien sollen laut diesen Informationen schon seit Tagen im engeren Austausch stehen.

Somit stünde Thomas Tuchel schon beim Topspiel gegen Borussia Dortmund an der Seitenlinie des deutschen Rekordmeisters. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub, mit dem er 2017 den DFB-Pokal gewonnen hat und der momentan vor dem FCB in der Tabelle auf Platz Eins steht. (sch)