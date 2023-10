Müller hilft Bayern-Stars beim Bierflaschenöffnen – einer schafft es, der andere scheitert grandios

Von: Christoph Klaucke

Thomas Müller zeigt Jamal Musiala und Alphonso Davies, wie man eine Bierflasche mithilfe einer anderen öffnet. Ein Bayern-Star scheitert grandios.

München – Auf dem Oktoberfest wird einem das frisch gezapfte Bier im Maßkrug serviert. Man braucht sich also nur an einen Tisch zu setzen und warten, bis eine Wiesn-Bedienung den Gerstensaft serviert. Will man jedoch im privaten ein Bier genießen, wird meist auf eine Flasche zurückgegriffen. Ist gerade kein Öffner parat, bedeutet das aber noch lange nicht, auf den Inhalt verzichten zu müssen. Das weiß auch Thomas Müller, der als echter Ur-Bayer alle Tricks kennt.

Müller gibt Davies und Musiala Nachhilfe im Flaschenöffnen

Thomas Müller hält beim FC Bayern die Tradition hoch und bringt den Neuzugängen regelmäßig die Kultur und Identität des Klubs nahe. Als der Engländer Harry Kane endlich eine Lederhose trug, gab Müller Weißwurst- und Bier-Nachhilfe.

Dabei zeigte der Oberbayer den nicht geübten Kane und Alphonso Davies, wie man eine Bierflasche mit einer anderen öffnet. Gelernt ist eben gelernt. Davies hatte dabei offenbar nicht ganz genau aufgepasst, denn in einem neuen Video, das der FC Bayern auf seinen sozialen Kanälen veröffentlichte, stellte sich der Kanadier nicht besonders geschickt an.

Die Bayern-Stars Müller, Musiala und Davies versuchen eine Bierflasche zu öffnen. © FC Bayern München/X

„Naturtalent“ Musiala beherrscht Müller-Trick

Kumpel Jamal Musiala machte es hingegen deutlich besser – das lange Training scheint sich für den Youngster mal wieder bezahlt zu machen. In besagtem Video drückt Müller Musiala zwei Bierflaschen in beide Hände und schiebt noch ein „Probier es. Viel Glück, viel Spaß“ hinterher.

Musiala platziert den Rand des Kronkorkens der einen Flasche unter den Kronkorkenrand der anderen Flasche und öffnet diese mit einem schnellen Ruck. „Sehr gut gemacht, Naturtalent“, so das Lob des 34-Jährigen für den 20-Jährigen. Erst am Sonntag hatte Müller seine Kollegen beim Wiesn-Besuch des FC Bayern gemaßregelt.

Dann ist Phonzy (Davies) an der Reihe. „Ich kann das nicht“, stammelt der Linksverteidiger. Müller und Musiala machen sich über deren Nervosität lustig. Trotz mehreren Müller-Tipps will es Davies jedoch nicht gelingen, die Bierflasche mithilfe einer anderen zu öffnen.

„Wie hast du das gemacht“, wendet sich der 22-Jährige in seiner Verzweiflung an seinen Freund. „Ich habe ein Jahr lang jeden Tag geübt“, erklärt Musiala mit einem verschmitzten Lächeln. Dann hat Müller genug gesehen und erlöst Davies, indem er die Flasche selbst öffnet. „Jetzt habe ich es verstanden, ich werde trainieren“, verspricht Davies.

Müller gegen Leipzig vor Comeback

Ob Musiala, Davies und Müller nach der Runde am Tresen auch im Top-Spiel gegen RB Leipzig gemeinsam auf dem Platz stehen, wird die Aufstellung von Trainer Thomas Tuchel am Samstag zeigen. Müller, der den schönsten Bayern-Star in Lederhosen kürte, steht nach seiner Adduktorenzerrung vor der Rückkehr in den Kader. (ck)