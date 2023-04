Nächste Bayern-Baustelle: Wann wächst Sommer endlich über sich hinaus?

Von: Manuel Bonke

Beim FC Bayern gibt es aktuell unzählige Baustellen. Gehört die Torwartposition auch dazu? Yann Sommer sah zuletzt nicht immer gut aus.

München – Oliver Kahn stellte einst eine simple These auf: Wenn du mit den Fingerspitzen am Ball bist, kannst du ihn auch halten.

Yann Sommer erreichte den Freistoß von Andrej Kramaric zum 1:1-Ausgleich sogar mit einem beachtlichen Teil seiner Handfläche, doch Sommer lenkte den Ball an den Innenpfosten und von dort aus ins Netz. Es sah einmal mehr unglücklich aus. Nach dieser Szene kam wieder eine Frage auf, die dem Schweizer nicht gefallen kann: Hätte Manuel Neuer diesen Ball gehalten?

Name: Yann Sommer Geburtsdatum: 17. Dezember 1988 (34 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Torhüter Marktwert: 5 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Yann Sommer bekam für seinen Auftritt im Hinspiel bei Manchester City gehörig Kritik

Der Torhüter stand nach seinem Auftritt in Manchester vergangenen Mittwoch und den markigen Worten von Didi Hamann („Für mich war der Torwart heillos überfordert. Der Torwart hat heute und nicht nur heute die Mannschaft maßgeblich verunsichert“) bereits in der Kritik. Unter anderem wurde über seine Größe von 1,83 Meter diskutiert.

Den Gegentreffer am Wochenende wollte Hamann dem Neuer-Vertreter jedoch nicht ankreiden. Angesprochen auf die Größen-Diskussion, stellte er klar: „Sommer ist so klein, wie er auch vor zehn Jahren war. Dennoch ist er seit jeher ein hervorragender Torhüter! Das steht außer Frage. Und heute nehme ich ihn in Schutz!“

Torwartdiskussion? Yann Sommer hat dem FC Bayern bislang noch kein Spiel gewonnen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel nimmt Keeper Yann Sommer in Schutz – Ex-Boss kann Diskussion nicht verstehen

Wenn es gut laufe, dann springe der Ball an den Pfosten und Sommer hätte ihn gehalten. Einen solchen Lauf habe Sommer derzeit nicht: „Ich denke, er hatte Angst vor dem Pfosten, Angst davor, dass er mit dem Kopf in den Pfosten kracht.“ In Mönchengladbach, wo Sommer bis zu seinem Wechsel nach München Kapitän und Stammtorhüter war, hat niemand Verständnis für die aktuelle Kritik.

„Wie man mit ihm umgeht, finde ich respektlos“, sagte Sportdirektor Roland Virkus: „Dass man alles auf ihn ablädt, finde ich nicht okay. Es ist immer das Problem der Gesamtheit und nicht eines Einzelnen.“ Seinen ehemaligen Schützling sieht Virkus ungerecht behandelt: „Als Torhüter hast du sicher mal ein Spiel, das nicht so gut ist. Aber das schmälert ja nicht die Lebensleistung eines Torhüters.“ Der ehemalige Gladbacher sei „einer der besten Torhüter Europas“.

Tuchel über Sommer: „Wenn Yann 30 Zentimeter größer wäre …“

Das sieht auch Landsmann Jonas Omlin so, der Sommer in Gladbach zwischen den Pfosten beerbt hat: „Ich finde die Diskussion um Yann völlig übertrieben. Für mich ist er ein super Torhüter, er wird auch wieder Spiele entscheiden.“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel stellte sich bereits am Freitag schützend vor seinen Torwart, als er sich zur Größen-Diskussion äußerte. „Wenn Yann Sommer 30 Zentimeter größer wäre und vorher schon in der Ecke gestanden hätte, hätte er den Ball gehalten“, sagte der Fußballlehrer über die 1:0-Führung von Manchester City durch Rodri. Tuchel ließ durchblicken, dass er diese Kritik für überzogen hält. „In der Video-Analyse hätten wir jedes Gegentor verteidigt“, sagte er. „Wir stellen uns schützend vor unsere Spieler.“

Bayern-Trainer Tuchel schwärmt von Manuel Neuer: „Will es nochmal wissen“

Gleichzeitig nutzte Tuchel die Gelegenheit, um von Manuel Neuer zu schwärmen, der sich nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch noch in der Reha befindet. „Er hat seine ersten Torwartübungen gemacht im Reha-Bereich mit Bällen, die ersten Bälle gehalten. Das hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben, ihn dabei zu sehen.“ Tuchel ist sich sicher: „Er will es noch mal wissen.“

Nach der laufenden Saison könnte sich also ein interessanter Kampf um den Kasten des deutschen Rekordmeisters zwischen Neuer und Sommer anbahnen. Zumal mit Alexander Nübel noch ein weiterer vielversprechender Keeper aus Monaco nach München zurückkehrt.

Spätestens dann muss der Schweizer über sich hinauswachsen, um Manuel Neuer als Stammtorhüter des FC Bayern zu verdrängen. (bon)