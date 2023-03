Nagelsmann auf Abstiegs-Relegationsplatz: Nur zwei Trainer sind im Sympathie-Ranking noch hinter ihm

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann zählt nicht zu den beliebtesten Bundesliga-Trainern. In einer Umfrage wird der Bayern-Coach von den Fans abgewatscht.

München - Julian Nagelsmann gehört zweifelsfrei nicht zu den beliebtesten seiner Zunft, was auch mit seiner Anstellung beim FC Bayern zu tun haben dürfte. Der junge Trainer eckt mit seiner offenen und direkten Art häufig an, lässt seinen Emotionen freien Lauf. Das gefällt nicht jedem. Die Bundesliga-Fans haben Nagelsmann nun abgestraft, der Bayern-Coach landet in einem Sympathie-Ranking auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Verein: FC Bayern München Amtsantritt: 2021 Vertrag bis: 2026

Nagelsmann und FC Bayern bei Bundesliga-Fans unbeliebt

Julian Nagelsmann hat mit dem FC Bayern am Samstag im Topspiel in Stuttgart die Tabellenführung zurückerobert. Die Bayern liegen nur dank der besseren Tordifferenz vor Borussia Dortmund. Einem spannenden Titelkampf steht also nichts im Wege.

Die Bundesliga-Fans lechzen nach Jahren der Bayern-Dominanz nach Spannung an der Tabellenspitze. Der Abonnement-Meister hat zuletzt zehnmal in Serie triumphiert. Das trägt beim neutralen Fan und Anhängern der Konkurrenz natürlich nicht zur Beliebtheit bei.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann landet im Sympathie-Ranking auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. © Bernd Feil/Imago

Nagelsmann auf Abstiegs-Relegationsplatz: Nur zwei Trainer sind im Sympathie-Ranking noch hinter ihm

In einer repräsentativen Umfrage zum sympathischsten Bundesliga-Trainer landet Nagelsmann nur auf dem 16. Rang - dem Abstiegs-Relegationsplatz also. Der Bayern-Coach bekommt von den Fans im Sympathie-Ranking lediglich die Note 3,09. Die Befragung wurde vom Portal Bundesliga-Barometer durchgeführt.

Wer Nagelsmann auf Pressekonferenzen oder in Interviews beobachtet, erlebt einen selbstbewussten, eloquenten 35-Jährigen beim besten Fußballklub Deutschlands. Von vielen Außenstehenden wird dem Schnellredner Arroganz vorgeworfen. Sein Ausraster in Mönchengladbach, als Nagelsmann gegen den Schiedsrichter wütete, dürfte nicht zur Sympathie beigetragen haben.

Bayern-Coach Nagelsmann von Bundesliga-Fans abgewatscht

Den ersten Platz im Sympathie-Ranking belegt Kölns Steffen Baumgart mit einer Bewertung von 1,78. Es folgen Freiburgs Christian Streich (1,80) und Union-Coach Urs Fischer (1,87). BVB-Trainer Edin Terzic (2,47) liegt übrigens auf dem fünften Platz.

Schlusslicht der Bundesliga-Trainer ist Gladbachs Daniel Farke mit einer Note von 3.13 und liegt nur 0,01 Notenpunkte hinter Augsburgs Enrico Maaßen. Nagelsmann schrammt demnach nur hauchzart am letzten Platz vorbei.

Bayern-Trainer Nagelsmann ist der „Bad Boy“ der Liga

In einer anderen Kategorie „schafft“ es Nagelsmann dafür auf den ersten Platz, allerdings ist dies keine positive Auszeichnung. Nagelsmann ist für 80,6 Prozent der Befragten der „Bad Boy“ der Liga. Die wenigsten Stimmen bekam Freiburgs Streich mit 19,4 Prozent. Auch bei seinem Spieler Joao Cancelo dürfte der Bayern-Coach derzeit nicht allzu beliebt sein, Nagelsmanns PSG-Plan schimmert seit Wochen durch. (ck)