Nagelsmann-Ansage an Bayern-Stars: Trainer droht mit „Parkbremse“ fürs Barca-Spiel

Von: Hanna Raif

Vor dem Bundesliga-Duell des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart nimmt Julian Nagelsmann seine Stars in die Pflicht. Der FCB-Coach droht mit der Bank.

München – Als Kingsley Coman gerade in die Röhre zur Kernspintomografie geschoben wurde, nahm Julian Nagelsmann am Freitag Platz auf dem Podium des Presseraums. Dass irgendwas nicht stimmt, merkte man dem Trainer schnell an, noch bevor er die Worte ausgesprochen hatte, die beim FC Bayern keiner hören wollte: „King hat sich verletzt. Das sieht nicht so gut aus.“

Von Zerrung bis Muskelriss sei alles denkbar, hatte der Coach gesagt – die Diagnose wirkte rund zwei Stunden später dann fast wie eine Entwarnung: Der Franzose hat sich im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt „vorerst“ aus. Auch wenn eine konkrete Zeitangabe in der Mitteilung bewusst fehlte, kann man sich ausrechnen, dass Coman das Heimspiel an diesem Samstag gegen den VfB Stuttgart, das Gastspiel des FC Barcelona in der Champions League am kommenden Dienstag sowie die Auswärtsfahrt nach Augsburg verpassen wird. Nach der Länderspielpause dürfte er Ende September wieder langsam zu Kräften kommen.

FC Bayern: Coman fällt mit Muskelfaserriss gegen Stuttgart und Barcelona aus

Dass Verletzungen kommen würden, war abzusehen. Ein Ausfall von Coman ist in dieser Phase der Saison nicht schlimm, zumal Nagelsmann darüber hinaus alle Mann zur Verfügung hat. Trotzdem schaut man bei Ausfällen des anfälligen Offensivspielers immer genauer hin. Allein aus der vergangenen Spielzeit sind 89 Fehltage verzeichnet, immer wieder hatte er mit Rückschlägen zu kämpfen – physisch wie psychisch war das nicht einfach. Und das ist es auch jetzt nicht.

FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann droht den Stars mit der Verbannung auf die Bank. © Christian Kolbert/Imago

Es ist kein Geheimnis, dass Nagelsmann Coman besonders schätzt. Sein Antritt sei einmalig, sagt der Coach, der den 26-Jährigen als einen der Besten in Europa sieht. Es muss nun ohne ihn gehen. Gegen Stuttgart, wo sowieso Serge Gnabry, Jamal Musiala und Mathys Tel in die erste Elf rotieren. Aber auch gegen Barcelona.

FC Bayern: Kuriose Nagelsmann-Ansage an die Stars – Trainer droht mit „Parkbremse“

Der Blick auf Dienstag, so beteuerte es Nagelsmann, ist aber sowieso noch nicht erlaubt. Fast pikiert wirkte der 35-Jährige, als er danach gefragt wurde, wie ein Spiel gegen den VfB zwischen die Knaller bei Inter und gegen Barça passe. Seine Ansage für die Liga, wo die Bayern aktuell auf Platz drei stehen: „Wir sind gefordert, schnellstmöglich auf die linke Spur und wieder aufs Gaspedal zu gehen.“ Jeder, der sich hängen lasse, werde das schnell spüren – oder um es mit Nagelsmann zu sagen: „Wenn einer morgen die Handbremse anzieht, kann er am Dienstag die Parkbremse reinmachen.“ Und sich zu Coman auf einen Zuschauerplatz gesellen, den Joshua Kimmich glücklicherweise nicht einnehmen muss.

Zwar sah das rechte Auge des 27-Jährigen nach einem Zusammenprall beim 2:0 in Mailand nicht gut aus – ein Veilchen ist jetzt aber nichts, das einen Kimmich aus der Bahn wirft. Nicht mal, wenn es eine interessante Musterung angenommen hat. „Das Auge hat viele Farben, er hat aber den Durchblick wiedergefunden“, verriet Nagelsmann. Womöglich wird Kimmich im Spiel gegen seinen Ex-Klub ulkig aussehen, auf den Regisseur zu verzichten, war aber keine Option. Wenn es um die Besetzung der Sechserpositionen geht, wird seit Wochen über drei andere Kandidaten geredet, weil klar ist, dass der Taktgeber im Mittelfeld gesetzt ist. Gegen Stuttgart läuft Kimmich nun neben Leon Goretzka auf, der nach drei Joker-Einsätzen zurück in die Startelf drängt. Hanna Raif