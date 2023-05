Nagelsmann-Aus, Hertha-Chaos und ein irrer letzter Spieltag: Das waren die größten Aufreger der Saison

Mit einem dramatischen letzten Spieltag fand eine ereignisreiche Bundesliga-Spielzeit ihren Höhepunkt. Die größten Aufreger der Saison im Überblick.

München – Drama, Emotionen, Gänsehaut: Die 60. Bundesliga-Saison endete am letzten Spieltag mit einem echten Herzschlag-Finale. Tränen und Gefühle der Taubheit auf der einen Seite, grenzenlose Freude auf der anderen Seite. Mit einem irren Finish sicherte sich der FC Bayern nach chaotischen Monaten schlussendlich doch noch die elfte Meisterschaft in Serie – Fassungslosigkeit herrscht dagegen beim BVB, der das fein polierte Sterling-Silber der Meisterschale bereits riechen konnte und doch wieder versagte.

Hängende Köpfe gab es ebenso bei den Absteigern Hertha BSC und Schalke 04 zu sehen – Stuttgart muss in die Relegation. Bochum und Augsburg sind der Begegnung mit dem Abstiegsgespenst nochmal knapp entgangen und dürfen sich über ein weiteres Jahr im deutschen Oberhaus freuen. Ach Bundesliga, wie werden wir dich vermissen! Zumindest bis zum 18. August dieses Jahres, dann startet bereits die neue Spielzeit. Genug Zeit also, um die fünf größten Aufreger einer ereignisreichen Saison nochmals Revue passieren zu lassen.

Hertha BSC versinkt im Chaos - selbst Urgestein Dardei konnte die „Alte Dame“ diesmal nicht retten

Klar, der FC Bayern gab sich diese Spielzeit redlich Mühe, um der Hertha den inoffiziellen Titel „Chaos-Klub der Saison“ noch streitig zu machen. Am Ende standen die Münchner aber immerhin ganz oben in der Tabelle und die Berliner nun mal ganz unten. Die Folge ist der insgesamt siebte Abstieg in der Vereinsgeschichte. Nach Jahren der Turbulenzen, sowohl sportlich als auch finanziell, leider kein ganz unvorhersehbares Szenario. Letztes Jahr führte Felix Magath den Hauptstadtklub noch erfolgreich durch die Relegation gegen den HSV, diese Saison jedoch konnte selbst Urgestein Pal Dardai nicht retten.

Kevin Prince-Boateng kann den Abstieg seiner Hertha nicht fassen. © IMAGO/Julius Frick

Der Traum vom „Big City Club“ ist damit erstmal endgültig begraben. Dabei ist es erst ein paar Jahre her, als Investor Lars Windhorst über 370 Millionen Euro in den Klub pumpte und ambitionierte Ziele ausrief. Nun sieht die Realität so grau aus wie die Haare einer alten Dame: Aufgrund des Abstiegs müssen Spieler verkauft werden, um die geringeren Einnahmen der zweiten Liga zu kompensieren, ob Dardai als Trainer weitermacht, ist fraglich. Noch schlimmer: Es ist noch nicht mal gesichert, dass Hertha die Lizenz für die zweite Liga erhält. Auf einer Mitgliederversammlung in den letzten Wochen teilte Geschäftsführer Tom E. Herrich den Mitgliedern mit, dass tatsächlich die Gefahr bestehe, jene Lizenz nicht zu erhalten.

Haller übersteht Krebs-Erkrankung und wird am letzten Spieltag zur tragischen Figur

Am letzten Spieltag hing Dortmunds Meisterschafts-Schicksal am rechten Fuß von Sébastien Haller. Ausgerechnet Haller, der zu Beginn der Rückrunde sein erstes Pflichtspiel für den BVB absolvierte, weil er zuvor aufgrund einer Hodenkrebs-Erkrankung und einer damit verbundenen Chemotherapie monatelang ausfiel. Der Druck am Elfmeterpunkt war dem Franzosen ins Gesicht geschrieben. Mit einem Treffer hätte er die Dortmunder nach einem 0:1-Rückstand zurück ins Spiel bringen und wer weiß, vielleicht am Ende der gefeierte Held werden können. Sein Elfmeter war noch nicht mal schlecht geschossen, doch der Mainzer Schlussmann Finn Dahmen parierte und brachte damit die schwarz-gelbe Meisterschafts-Mission gehörig ins Wanken.

Sébastien Haller wirkte nach dem Abpfiff gegen Mainz fassungslos. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Pikant: Zunächst hatte sich Emre Can den Ball geschnappt und wollte den Elfer ausführen, doch Haller stimmte ihn um. Der Stürmer fügte seiner sonst so heroischen Saison eine dramatische Note zu und wurde damit am letzten Spieltag zur tragischen Figur des BVB.

Der FC Hollywood ist zurück - Kahn und Brazzo feuern Nagelsmann und müssen dann selbst den Hut nehmen

‚Was ist nur bei den Bayern los?‘, fragt man sich die letzten Monate verwundert. Schlagzeilen vom Rekordmeister aus München ist man ja seit je her gewohnt, doch selbst für das ohnehin auf hohe Drehzahl kalibrierte Bayern-Barometer war das zuletzt zu viel Chaos und zu wenig Sport. Erst folgte das plötzliche und ebenso überraschende Aus von Julian Nagelsmann, der über seine Freistellung und Nachbesetzung durch Thomas Tuchel zuallererst in den Medien erfuhr und zu der Zeit im Ski-Urlaub weilte. Damals waren die Bayern noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Die Leistungskurve in der Bundesliga jedoch zeigte nach der Winter-WM in Katar nach unten, zudem solle Nagelsmann die „Kabine verloren“ haben, so begründeten die Verantwortlichen Oliver Kahn und Brazzo die riskante Entscheidung, inmitten der heißen Saisonphase den Trainer zu wechseln. Man wolle schließlich die Saisonziele nicht gefährden.

Nicht mehr in der Verantwortung: Kahn und Brazzo müssen nach einer unruhigen Saison beim FC Bayern gehen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nur wenige Wochen danach ging es in Sachen Saisonziele nur noch darum, irgendwie die elfte Meisterschaft in Folge zu holen. In der Königsklasse scheiterten die Bayern sang- und klanglos gegen Manchester City, im Pokal flog man überraschend gegen Freiburg raus. Kurz nach dem dramatischen Meisterschaftsgewinn in Köln ging dann die Meldung um, dass Kahn und Brazzo gefeuert wurden. Kahn, so heißt es, soll seine Entlassung nicht so einvernehmlich aufgenommen haben wie Brazzo. Dem „Titan“ wurde eigenen Angaben zufolge dann von Klubseite auch gleich untersagt, nach Köln mitzureisen. Mehr Unruhe im Verein und Personalrochaden auf den wichtigen Positionen hat es bei den Bayern noch nie gegeben und der Sommer steht erst bevor. Der FC Hollywood hat sich diese Saison mit voller Kraft zurückgemeldet – sehr zur Unterhaltung der Liga und sehr zum Leidwesen der eigenen Fans, Spieler und Trainer.

Nächste Saison ertönt die CL-Hymne an der Alten Försterrei - Union schreibt Vereinsgeschichte

Eigentlich ist der Verlauf der Dinge für Überraschungsmannschaften wie Union Berlin folgendermaßen: Nach der einen überragenden Saison, in der sich das Team überraschend für den Europapokal qualifiziert, folgt in der nächsten Spielzeit aufgrund der Mehrfachbelastung und anderen Gründen der erbitterte Abstiegskampf. Nicht so bei den Eisernen! Nach einer durchaus erfolgreichen Saison in der Europa League (Achtelfinale) hat Union erst so richtig Blut geleckt und spielt kommende Saison sogar in der Champions League. Grund dafür ist der sensationelle vierte Platz in der Abschlusstabelle der Bundesliga, der am letzten Spieltag durch einen knappen 1:0-Sieg gegen Bremen gesichert werden konnte.

Union Berlin spielt nächste Saison in der Champions League. © IMAGO/Matthias Koch

Ohne viel Aufregung wird bei Union seit Jahren schon unglaubliche Arbeit geleistet – mit Urs Fischer hat man zudem einen Trainer gefunden, der hervorragend zum Team passt und aus seinen Spielern die perfekte Mischung aus Einsatz und Talent herauskitzelt. Wenn nächste Saison dann die CL-Hymne an der Alten Försterei ertönt, geht für die Fans und den Verein ein Traum in Erfüllung – ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte von Union Berlin.

Verrückter letzter Spieltag: Bundesliga erlebt spannendstes Finale seit Jahren

An diesen 34. Spieltag der Saison 2022/23 wird man sich wohl noch länger zurückerinnern. Nahezu in allen Bundesliga-Stadien Deutschlands ging es vor Anpfiff um 15.30 Uhr noch um etwas. Ob Abstiegskampf, Europapokal oder Meisterschaftsrennen - ein derart verrückten letzten Spieltag hat die Liga lange nicht mehr gesehen.

Dank einer herrlichen Einzelaktion von Jamal Musiala in der 89. Minute kürten sich die Bayern quasi erst mit dem Fotofinish erneut zum Meister. Erinnerungen an 2001 wurden wach, als Patrik Andersson die Bayern im Spiel gegen den HSV in der Nachspielzeit zum Meister schoss und Schalke im Tal der Tränen versank. Musiala war erst in der 85. Minute eingewechselt worden, nachdem Köln nur wenige Minuten zuvor den Ausgleich erzielt und den Weg zur Dortmunder Meisterschaft geebnet hatte. Der BVB sah acht Minuten wie der neue Meister aus – und das trotz des mehr als enttäuschenden Spielverlaufs gegen Mainz (2:2). Dann folgte Leere – das Musiala-Tor hatte dem gesamten Signal Iduna-Park den Stecker gezogen.

Jamal Musiala schoss das goldene Tor zur Meisterschaft. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Im Abstiegskampf rettete sich Bochum durch ein 3:0 gegen Leverkusen noch an das sichere Ufer. Schalkes Abstieg dagegen stand nach dem 2:4 gegen Leipzig fest, Stuttgart kam gegen Hoffenheim nicht über ein 1:1 hinaus und muss in die Relegation gegen den Hamburger SV. Eine ereignisreiche Saison erlebte ihren dramatischen Höhepunkt am letzten Spieltag und machte Werbung für den Fußball und auch die Bundesliga. Wenn doch nur jede Saison so spannend sein könnte. (kus)