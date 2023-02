Der Trainer ist nicht souverän: Kommentar zur Nagelsmann-Situation beim FC Bayern

Von: Manuel Bonke

Hat Julian Nagelsmann auch abseits des Platzes das Format für den FC Bayern? Ein Kommentar von tz-Reporter Manuel Bonke.

München - Es gab eine Zeit, da sträubte sich Julian Nagelsmann vehement und öffentlichkeitswirksam gegen die Bezeichnung „junger Trainer“. So wurde der 35-Jährige gerne von Karl-Heinz Rummenigge bezeichnet, wenn der ehemalige Vorstandschef des FC Bayern die Arbeit des Münchner Fußballlehrers analysierte.

Nach seinem Wutausbruch in den Gladbacher Stadion-Katakomben wegen der unberechtigten Roten Karte gegen Dayot Upamecano wurde deutlich: Nagelsmann fehlt die Souveränität des Alters. Oder anders formuliert: Hat Nagelsmann - abgesehen von seiner fachlichen Kompetenz - auch abseits des Platzes das Format für den FC Bayern? Diese Fragen muss er sich nach seinem Auftritt in Gladbach gefallen lassen.

Den Eindruck, dass der Auftritt von Nagelsmann ein Stück weit inszeniert war

Als Augenzeuge wurde man den Eindruck nicht los, dass der Auftritt von Nagelsmann im Kabinentrakt ein Stück weit inszeniert war.

Schwer zu glauben, dass er besagte Szene zum ersten Mal auf einem Monitor nach Abpfiff auf dem Weg ins Stadion-Innere gesehen hat, wie es seine Wortwahl („Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?“) und sein anschließender Marsch in die Schiedsrichter-Kabine von Tobias Welz suggerierte.

Nagelsmann in Richtung Schiri Welz: „Mein Gott, mein Gott! Ein weichgespültes Pack!“

Sehenden Auges stapfte der Bayern-Coach anschließend an den Reportern vorbei und wütete: „Mein Gott, mein Gott! Ein weichgespültes Pack!“ Zwar bewies Nagelsmann im Anschluss Größe und entschuldigte sich für seine Wortwahl, aber was blieb ihm denn auch anderes übrig?

Trotzdem ermittelt der DFB-Kontrollausschuss gegen ihn. Im schlimmsten Fall droht Nagelsmann eine nachträgliche Sperre - dann würde nicht nur Abwehrchef Upamecano, sondern auch der Cheftrainer am Sonntag im Spitzenspiel gegen Union Berlin fehlen. Und alles nur, weil dieser seine Emotionen nach dem Spiel nicht im Griff hatte.

Nagelsmanns Verhalten neben dem Platz überträgt sich negativ auf die Mannschaft

Der Trainer sollte langsam verstehen, dass sich sein Verhalten neben dem Platz negativ auf seine Mannschaft überträgt. Abgesehen von Manuel Neuer und dessen Interview nach der Entlassung von Torwart-Trainer Toni Tapalovic trägt Nagelsmann derzeit am meisten Unruhe in den Verein.

Sein Standard-Argument, er könne in keiner Lebenslage verlieren, ist mittlerweile ausgelutscht. Und natürlich ist es für die Öffentlichkeit unterhaltsam, wenn der Trainer unverblümt seine Meinung äußert, die Medien sind dankbar dafür. Allerdings vergeht dadurch keine Woche, in der sich Nagelsmann - unfreiwillig oder nicht - selbst ins Rampenlicht rückt. Doch an der Säbener Straße ist bekanntlich nicht der Trainer, sondern die Mannschaft der Star. Und diesen Status beanspruchen die Spieler in München sehr gerne für sich. Das sollte auch ein junger Trainer nach anderthalb Jahren in München begriffen haben.

