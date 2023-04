„Das wird Bayern nicht vergessen“: Chelsea lehnt Angebot für Tuchels Wunsch-Transfer ab

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Thomas Tuchel will seinen Co-Trainer aus Chelsea-Zeiten zum FC Bayern lotsen. Sein Ex-Klub stellt sich aber quer – möglicherweise hat das schon bald Konsequenzen.

München – Im Fußball geht es um Millionen. Die besten Spieler der Welt sind teuer. Mittlerweile sind es aber nicht mehr nur die Akteure auf dem Rasen, für die hohe Ablösesummen bezahlt werden. Längst kosten auch Trainer richtig viel Geld. Der FC Bayern München hat davon offenbar nicht genug hingelegt, denn anscheinend ist der Rekordmeister nun mit einem Angebot für Thomas Tuchels Wunsch-Assistenten Anthony Barry abgeblitzt.

Anthony Jonathan Barry Geboren: 29. Mai 1986 (Alter 36 Jahre), Liverpool, Vereinigtes Königreich Co-Trainer Stationen als Spieler und Trainer (u. a.): Yeovil Town, Accrington Stanley, Wigan Athletic, FC Chelsea, Belgien, Portugal

„Das wird Bayern nicht vergessen“: Chelsea lehnt Angebot für Tuchels Wunsch-Transfer ab

Barry ist beim FC Chelsea unter Vertrag, arbeitete dort mit Tuchel zusammen. Der neue Bayern-Coach sagte schon bei seiner Antritts-Pressekonferenz in München, dass er Barry unbedingt aus London loseisen möchte. Der Engländer gilt als Arbeitstier und Spieler-Flüsterer, seit 2017 macht er sich als Co-Trainer einen Namen. Als Spieler blieb der ganz große Durchbruch aus, der gebürtige Liverpooler sammelte hauptsächlich in der dritten, vierten und fünften englischen Liga Erfahrung.

Nach aktuellem Stand (8. April) bleibt Barry vorerst auch auf der Insel. Denn die Bayern sollen mit einer Ablösesumme in sechsstelliger Höhe abgeblitzt sein, wie Christian Falk dem englischen Portal caughtoffside.com sagte. Der Bayern-Insider der Bild erklärte dabei: „Chelsea hat das erste Angebot der Bayern abgelehnt. Das wird der FC Bayern nicht vergessen, wenn es wegen Nagelsmann zu weiteren Verhandlungen kommt.“

Nagelsmann wird bei Chelsea gehandelt: Schalten die Bayern wegen Barry bei der Ablöse auf stur?

Möglicherweise haben sich die Blues mit ihrer Sturheit bei Barry nämlich selbst ins Bein geschossen. Denn: Die Londoner haben sich erst kürzlich von Trainer Graham Potter getrennt. Interimsweise übernimmt Klub-Legende Frank Lampard den Posten bis zum Saisonende, im Sommer soll dann ein neuer Coach kommen. Und dem Vernehmen nach steht Nagelsmann ganz oben auf der Wunschliste des Champions-League-Siegers von 2021.

Nagelsmann ist beim FC Bayern nur freigestellt worden, ist qua Vertrag noch bis 2026 an die Münchner gebunden. Dementsprechend bezieht er noch Gehalt vom Rekordmeister und würde bei Titelgewinnen sogar noch eine Erfolgsprämie kassieren, obwohl er längst nicht mehr Trainer ist.

Thomas Tuchel (l.) will Anthony Barry vom FC Chelsea unbedingt zum FC Bayern locken. Der geschasste Trainer Julian Nagelsmann scheint dagegen in London hoch im Kurs zu stehen. © Oryk HAIST / PA Images / Revierfoto / Imago

Nagelsmann steht beim FC Bayern noch bis 2026 unter Vertrag: Neuer Klub muss Millionen-Ablöse bezahlen

Die Bayern bezahlen Nagelsmann entweder bis zu dessen Vertragsende am 30. Juni 2026 – oder eben so lange, bis der 35-Jährige bei einem neuen Verein unterschreibt. Dieser neue Verein müsste Nagelsmann aber eben erst aus seinem Bayern-Kontrakt kaufen und eine hohe Ablösesumme hinblättern, schließlich kostete der Übungsleiter den FCB selbst eine Mindestablöse von 15 Millionen Euro.

Sollte Chelsea also ernsthaft vorhaben, Nagelsmann im kommenden Sommer als Trainer zu installieren, wird man mit den Bayern eine Lösung in Sachen Ablösesumme finden müssen. Und da trifft es sich natürlich nicht gut, wenn man sich nur wenige Monate vorher in einer ähnlichen Sache als komplizierter Verhandlungspartner erwiesen hat. Die Bayern könnten die Nagelsmann-Ablöse extrem nach oben schrauben, es wäre eine Retourkutsche für den aktuell nicht zustande gekommenen Barry-Transfer denkbar.

Hätten Sie‘s gewusst? 20 Fußball-Stars mit überraschenden Karriere-Stationen Fotostrecke ansehen

Chelsea schießt sich wegen Co-Trainer ins eigene Bein: Lampard vierter Trainer in dieser Saison

Chelsea hinterlässt also einmal mehr nicht den cleversten Eindruck. In England sind die Blues seit der Übernahme des neuen Besitzers Todd Boehly zu einer Art Lachnummer verkommen. Lampard ist nach Tuchel, Potter und Bruno Saltor (hat interimsweise für eine Woche nach der Potter-Entlassung übernommen) der vierte Trainer in dieser Saison. Dabei wurde der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler erst im Januar 2021 entlassen, nachdem er zuvor eineinhalb Jahre lang eher mäßig erfolgreich gewesen war. (akl)