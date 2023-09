Bundestrainer Nagelsmann erlaubt sich Seitenhieb gegen FC Bayern

Von: Jannek Ringen

Teilen

Julian Nagelsmann ist der neue Bundestrainer. Bei seiner Vorstellung hat er es sich nicht nehmen lassen, einen Seitenhieb an die Bayern zu verteilen.

Frankfurt – Der DFB ist bei der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Bundestrainer Hansi Flick schnell fündig geworden. Genau wie beim FC Bayern heißt sein Nachfolger bei der deutschen Nationalmannschaft Julian Nagelsmann. Bei der Pressekonferenz ließ der 36-Jährige einige Male aufhorchen. Auch als es um seinen Ex-Club ging.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech bisherige Vereine: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Statistik Bundesliga: 243 Spiele (127S, 70U, 46N)

Julian Nagelsmann führt DFB-Elf zur Heim-EM

Zur Europameisterschaft 2024 soll sich die deutsche Nationalmannschaft wieder im alten Glanz, der in den letzten Jahren abhandengekommen ist, zeigen. Dabei helfen soll der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann, der am vergangenen Freitag offiziell vorgestellt wurde und unterschiedliche Reaktionen bei den Fans auslöste. Er stellte sofort heraus, wie besonders seine neue Aufgabe für ihn ist.

„Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes - etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter“, erklärte der ehemalige Trainer des FC Bayern. Seine erfolgreichen Stationen bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern haben ihn für den Posten des Nationaltrainer empfohlen.

Julian Nagelsmann verteilt einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Club. © IMAGO / Eibner

Nagelsmann setzt Seitenhieb gegen den FC Bayern

Immer wieder betonten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler, dass es sich bei Nagelsmann um einen absoluten Wunschkandidaten handeln würde. Allerdings sprach Völler auch von „gewissen Turbulenzen“ während seiner Amtszeit beim FC Bayern. „Das ist nun mal so bei den Bayern und da muss er ein Stück weit auch durch“, erklärte er.

Während der Pressekonferenz wurde Nagelsmann darauf angesprochen, dass er nur einen befristeten Vertrag bis nach der Europameisterschaft unterschrieben hat. Daraufhin antwortete er, dass ein Vertrag nicht immer das sei, „was drin steht“. „Die Erfahrung hab ich ja jüngst gemacht“, sagte er mit Blick auf sein Aus trotz Vertrag bis 2026 beim FC Bayern.

Nagelsmanns Vorgänger: Das sind alle deutschen Fußball-Bundestrainer Fotostrecke ansehen

Bundestrainer zeigt sich selbstkritisch

Obwohl es bei seinen Stationen in Hoffenheim, Leipzig, aber auch zuletzt in München äußerst gut gelaufen war, gab er sich selbstkritisch und räumte auch Fehler ein. Das vergangene halbe Jahr habe er genutzt, „um die Zeit zu reflektieren und über Dinge nachzudenken, die ich besser machen möchte“. Mit 36 Jahren ist er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung als Trainer angekommen.

Dennoch bleibt nur noch wenig Zeit, um die deutsche Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft im eigenen Land einzustellen. In den kommenden neun Monaten gibt es noch drei Länderspielpausen, ehe die Vorbereitung auf das Turnier startet. Die Zeit wird sich der neue Bundestrainer, der am Wochenende bei Eintracht Frankfurt zu Gast war, jedoch nehmen. (jari)