Aufstellung des FC Bayern: Nagelsmann bringt „Choupo“ - und setzt Frankreich-Star auf die Bank

Von: Marcus Giebel, Patrick Mayer

Julian Nagelsmann muss im DFB-Pokal beim FC Augsburg auf die verletzten Manuel Neuer und Leroy Sané verzichten. Das ist die Aufstellung des FC Bayern.

Update vom 19. Oktober, 19.45 Uhr: Kapitän Manuel Neuer? Fehlt im DFB-Pokal wegen einer Schultereckgelenkprellung. Den 36-jährigen Weltmeister plagen weiter Schmerzen. Zudem war klar, dass der FC Bayern in der 2. Runde beim FC Augsburg heute Abend auf Leroy Sané verzichten muss. Der 26-jährige Nationalspieler fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus - und das noch voraussichtlich zwei bis drei Wochen.

Thomas Müller konnte nach überstandenen muskulären Problemen die 70 Kilometer kurze Reise die Autobahn A8 entlang zumindest antreten. FCB-Coach Julian Nagelsmann hatte aber schon auf der Pressekonferenz zum Pokalwettbewerb angekündigt, dass der 33-jährige Routinier in der WWK-Arena nach vorheriger Verletzungspause erstmal auf der Bank sitzen wird.

Wie reagiert FCB-Trainer Nagelsmann also in der Offensive? Jetzt ist die Aufstellung der Münchner zum Derby bei den bayerischen Schwaben da. Nagelsmann bringt wieder Stoßstürmer Eric Maxim Choupo-Moting von Anfang an, Kingsley Coman und Marcel Sabitzer sitzen dagegen nur auf der Bank. Jamal Musiala beginnt nach auskurierter Corona-Infektion erstmals wieder.

FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Musiala - Gnabry, Mané - Choupo-Moting

Übrigens: Die Bayern spielen heute in Augsburg in einem knallbunten Olympiastadion-Sondertrikot, zum 50-jährigen Jubiläum der Kultstätte des Sports, die einst in der Isarmetropole für die Sommerspiele 1972 gebaut worden war.

Sondertrikot des FC Bayern: Leon Goretzka im Olympiastadion-Dress. © FC Bayern München /dpa

Aufstellung des FC Bayern in Augsburg: Manuel Neuer fehlt, Thomas Müller auf der Bank

Erstmeldung vom 18. Oktober: München – Zum zweiten Mal binnen eines Monats beschert der Spielplan dem FC Bayern einen Auftritt beim FC Augsburg. Das 0:1 in der Bundesliga – die bislang einzige Saison-Niederlage – schmerzte schon sehr, doch diesmal hätte eine Pleite in der Fuggerstadt eine noch schwerwiegendere Folge: das Aus im DFB-Pokal. Und damit das Ende aller Triple-Träume.

Aber so weit soll es natürlich nicht kommen. Deshalb wird Trainer Julian Nagelsmann bei seiner Aufstellung wohl keine Experimente wagen. Nach dem überzeugenden 5:0 über den SC Freiburg am Sonntag wäre der 35-Jährige wohl am liebsten nach dem Motto „never change a winning team“ verfahren. Denn die aufgebotene Elf spielte sich in einen echten Rausch.

FC Bayern und die Aufstellung im Pokal: Neben Neuer und Hernandez fällt auch Sané aus

Doch der Coach ist wie schon vor der Partie gegen die Breisgauer zum Umbauen gezwungen. Denn Leroy Sané, zuletzt in bestechender Form, fehlt wegen eines Muskelfaserrisses vermutlich drei Wochen. Auch Noussair Mazraoui wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wieder beginnen können, den Marokkaner plagt eine Muskelverhärtung. Sicher fehlen werden erneut Kapitän Manuel Neuer (Schultereckgelenkssprengung), Lucas Hernandez (Muskelbündelriss) und Bouna Sarr (Knie-OP).

Damit ist schon einmal klar, dass Sven Ulreich zwischen den Pfosten bleibt und zu seinem vierten Saisoneinsatz kommen wird. Bereits beim 5:0 über Viktoria Köln in der ersten Pokalrunde hatte der 34-Jährige den gesetzten Neuer vertreten.

Einer für die Bank: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (r.) hat beim Pokalspiel in Augsburg Thomas Müller in der Hinterhand. © IMAGO / Oryk HAIST

Aufstellung des FC Bayern beim FC Augsburg: Davies oder doch Stanisic hinten links?

In der Abwehrkette dürfte das eingespielte Duo Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt wieder das Innenverteidiger-Pärchen bilden. Den Posten rechts wird allem Anschein nach wieder Benjamin Pavard einnehmen, der gegen Freiburg erst in der Schlussviertelstunde zum Einsatz gekommen war. Für das andere Ende der Viererkette gilt Alphonso Davies als Favorit, vielleicht aber gibt Nagelsmann stattdessen Josip Stanisic wie in der ersten Pokalrunde eine Bewährungschance.

Im defensiven Mittelfeld ist Joshua Kimmich gesetzt, daneben läuft eigentlich alles auf Leon Goretzka hinaus, der zuletzt viermal nacheinander in der Startelf stand. Alternative für den früheren Schalker wäre Marcel Sabitzer. Der Österreicher wird aber wohl die erste Joker-Option im Mittelfeld sein, Ryan Gravenberch muss vermutlich ebenfalls zunächst auf der Bank Platz nehmen.

FC Bayern im Pokal beim FC Augsburg: Musiala wohl erste Option als Sané-Ersatz

Die offensive Dreierreihe hinter dem gegen Freiburg überragenden Eric Maxim Choupo-Moting, der von Nagelsmann eine Startelf-Garantie für Mittwoch bekommt, bietet am meisten Spannung. Favorit für die Sané-Rolle ist Jamal Musiala, der nach überstandener Corona-Infektion am Sonntag knapp eine halbe Stunde mitmischen durfte. Auf den Außen spricht alles für Sadio Mané, Zweitplatzierter bei der Ballon-d’Or-Wahl und erster Gewinner des neuen Socrates-Awards für besonderes soziales Engagement, und Serge Gnabry. Beide waren gegen Freiburg erfolgreich.

Dem DFB-Nationalspieler attestierte Nagelsmann, „ein ganz bedeutender Spieler für uns“ zu sein, der am Sonntag „sehr gut gespielt“ habe. Zudem betonte der Coach auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Augsburg-Spiel: „Er wird morgen auch spielen, hoffentlich ähnlich gut und aktiv wie gegen Freiburg.“

„Bambi“ is back! Jamal Musiala kann vor dem Augsburg-Spiel wahrscheinlich seine Startelf-Musik auflegen. © IMAGO / Passion2Press

Aufstellung des FC Bayern im DFB-Pokal: Müller wieder auf er Bank – wie wohl auch Coman

Damit wird Kingsley Coman wohl einmal mehr nur die Hoffnung auf eine Einwechslung bleiben. Der pfeilschnelle Franzose hatte zuletzt zwar beim 4:2 bei Viktoria Pilsen in der Champions League begonnen, musste die Gala am Sonntag aber wegen einer Gelb-Rot-Sperre von der Tribüne aus verfolgen.

Zurück im Kader ist auch Thomas Müller, der zuletzt wegen muskulären Problemen kurzfristig passen musste. „Es ist noch nichts für von Anfang an, aber auf jeden Fall wird er für den Kader zur Verfügung stehen“, erklärte Nagelsmann vor dem Auftritt beim FC Augsburg über den Vize-Kapitän, der im Oktober bereits drei Spiele verpasste.

Wahrscheinlich sind also zwei Änderungen: Für Mazraoui beginnt Pavard, Sané wird durch Musiala ersetzt. (mg)

FC Bayern: Mögliche Aufstellung im DFB-Pokal beim SC Freiburg

