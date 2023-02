Kimmichs Familien-Ausflug und Ibrahimovic‘ großer Abgang – Arena-Geflüster zum Bochum-Spiel

FC Bayern siegt gegen Bochum

Ein Bayern-Spiel schreibt viele Geschichten. Auch solche, die sich gar nicht auf dem Rasen abspielen. Das Geflüster aus der Allianz Arena.

München – Immerhin! Keine Minusgrade mehr in der Allianz Arena. Petrus meint es also wieder gut mit uns Sport-Journalisten.

In den vergangenen Wochen glich der Stadionbesuch bei einem Spiel des FC Bayern oft einer Art besonderer Männlichkeitsprüfung. Zumindest, wenn man Kälte und Fußball als männlich assoziiert.

Arena-Geflüster: FC Bayern siegt und die Temperaturen werden milder

Wie kalt kann es werden, bis man seinem Job nicht mehr nachgehen möchte? Zugegeben, zuletzt war man aufgrund akuter Gefahr, dass einem die Finger abfrieren, häufig kurz davor.

Am Samstag gegen den VfL Bochum war‘s nun endlich wieder milder. Solide 4 Grad. Plus wohlgemerkt – und der Auftritt der Nagelsmann-Elf war zumindest erfolgreich. Spektakel war aber auch dieses Mal nicht zu sehen, was die 70.000 Fans ja eigentlich von ihren Bayern so erwarten.

+ Lena Wurzenberger war am Samstag gegen den VfL Bochum in der Allianz Arena. © tz

Arena-Geflüster: Nagelsmann-Gattin schlürft Tee – Kimmich hat ganz andere Probleme

Immerhin wurde Trainer-Gattin Lena Wurzenberger mal wieder im Stadion gesichtet. Vor dem Anpfiff schlürfte die Bild-Frau Tee oder Kaffee. Im Sommer war es noch Aperol Spritz. Aber Zeiten ändern dich.

Ebenfalls ein gefragter Mann auf der Tribüne war Joshua Kimmich. Der womöglich schon Bald-Kapitän des FC Bayern konnte an diesem Samstag nicht auf dem Rasen fuhrwerken, weil er nach seiner Gelb-Roten in Wolfsburg zum Zuschauen verdonnert war.

Auf dem Weg in die Halbzeit musste das Geburtstagskind der Woche (8. Februar) diverse Fotowünsche erfüllen und kam so womöglich gar nicht zu seiner Erfrischungs-Cola (?). Äußerst goldiges Ende der zähen Nummer: Nach dem Spiel huschte der Mittelfeldspieler samt Family durch die Mixed Zone. Kimmich und die Kids wirkten dabei heiterer als die Bayern-Stars, die zuvor 90 Minuten auf dem Grün zu sehen waren.

+ Yann Sommer kam als letzter Bayern-Star aus der Dusche. © tz

Arena-Geflüster: Ibrahimovic steckt Trikot in die Hosentasche – Sommer macht das Licht aus

Etwas zu feiern hatte Arijon Ibrahimovic. Nicht die Verwandtschaft oder Verschwägerung mit einem gewissen Zlatan aus Schweden, nein. Eher seinen ersten Einsatz als 17-Jähriger bei den Profis, er kam für den gefrusteten Leroy Sané. Bei den Kollegen von fcb.tv war der Youngster anschließend ein gern gesehener Gast – für den Pöbel von den gemeinen Journalisten gab‘s natürlich kein Frage-Antwort-Spiel.

+ Arijon Ibrahimovic gab sein Bundesliga-Debüt, der gesperrte Joshua Kimmich sah nur von der Tribüne aus zu. © Passion2Press/Kolbert Press/imago

Dafür wurde anschließend beim Verschwinden aus der Arena das Trikot in der Hosentasche versteckt. So ein Debüt hat man eben nicht alle Tage. Allerdings gilt festzuhalten: Youngster Ibrahimovic, Jahrgang 2005 (!), wirkt gar nicht wie ein junger Star. Sowohl auf dem Platz, als auch von seinem Erscheinungsbild.

Als dann auch endlich Yann Sommer seine Haare geföhnt hatte, erlosch das Licht in der Allianz Arena. Traurigerweise für nun 15 Tage. (smk)

Rubriklistenbild: © Passion2Press/Kolbert Press/imago