Der FC Bayern ist nicht ganz dicht: Plötzlich ist Davies Schwachpunkt der Abwehr

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Teilen

Alphonso Davies patzte beim FC Bayern zuletzt öfter, Julian Nagelsmann kann das nicht gefallen . © Eibner-Pressefoto/Bahho Kara/Imagoi

Der einstige Shootingstar schwächelt: Während Neuzugang Joao Cancelo gegen Wolfsburg brilliert, ist Alphonso Davies weiterhin von seiner gewohnten Bayern-Form entfernt.

München – Dass in München noch mal Lobhymnen auf einen rechten Außenverteidiger gesungen werden, war eigentlich unvorstellbar. Denn der äußere Part der Viererkette galt seit dem Karriereende von Philipp Lahm und der Versetzung von Joshua Kimmich ins Mittelfeld traditionell als größte Schwachstelle im Kader des FC Bayern. Der Mangel an Alternativen war enorm. Die Transfers von Alvaro Odriozola und Bouna Sarr (aktuell in Reha) floppten, Benjamin Pavard half aus und jetzt ist da Joao Cancelo. Einer der Besten, die es in Europa auf diesem Posten gibt.

FC Bayern mit neuem Shootingstar - Davies die neue Schwachstelle?

Die Kurzfassung des Lobes, das Julian Nagelsmann nach dem 4:2 in Wolfsburg für den Portugiesen übrig hatte: „Er ist ein Spieler, der uns guttut.“ Und als der Coach das sagte, schlich sich relativ unbemerkt Alphonso Davies in den Bus. Er wollte lieber nicht allzu sehr auffallen.

Sonst wäre womöglich noch mehr darüber gesprochen worden, dass der Tabellenführer ausgerechnet vor der wichtigen Saisonphase eine neue Schwachstelle hat: links hinten.

Zwar gelang dem Kanadier in Wolfsburg ein Assist, als Einwechselspieler hatte er zudem zuvor in Mainz zum 4:0 getroffen. Trotzdem erinnert aktuell wenig an den unbekümmerten Spieler, der im Trikot des FC Bayern seit seinem Wechsel vor vier Jahren regelmäßig verzückt hat. Nagelsmanns Erklärung: „Er will teilweise zu viel.“ Das allerdings läge vor allem daran, dass Davies „das Herz am rechten Fleck“ habe und „Dinge beeinflussen“ möchte: „Er will Gas geben und alles reinwerfen. Da verpasst er den richtigen Moment im Abspiel manchmal um einen Tick.“

Vor dem Wolfsburg-Spiel äußerte sich Trainer Nagelmann zum Abwehrbereich und dem „Grundordnungs-Palaver“:

Davies beim FC Bayern ein Unsicherheitsfaktor - „Wird auch wieder anders“

Zuletzt war das mehr als „manchmal“ der Fall. Auch in Wolfsburg war Davies beim FC Bayern München der Unsicherheitsfaktor. Es ist schon auffällig, dass der 22-Jährige von seiner Normalform in dieser Nach-WM-Rückrunde entfernt ist. Nagelsmann nahm ihn bewusst in Schutz, sagte: „Es ist normal in dem Alter, dass du nicht gleichbleibend auf dem maximal hohen Niveau spielst, sondern auch eine kleine Phase hast, wo nicht alles gelingt.“

Und er sprach Davies Mut zu: „Es wird auch wieder anders werden.“ Am besten wäre es, wenn er damit am Samstag gegen Bochum beginnt - und am Dienstag in Paris weitermacht.