FC Bayern zeigt dank Kane und Sané Comeback-Qualitäten in Leipzig

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der FC Bayern kommt zu einem 2:2 bei RB Leipzig. Die Münchener überzeugen nach Rückstand in der zweiten Hälfte. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Analyse: Das Spiel ist aus! Der FC Bayern kommt nach einem 0:2-Halbzeitrückstand noch zu einem 2:2 bei RB Leipzig. In der Schlussphase hätte auf beiden Seiten noch der Siegtreffer fallen können. Am Ende ist das Remis aber wohl gerecht, auch wenn die Münchener in der zweiten Halbzeit teilweise deutlich überlegen waren. Die Tuchel-Elf wird außerdem mit der Eckball-Entscheidung von Marco Fritz vor dem 0:2 hadern. Allerdings hätte auch Upamecano in der zweiten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz gehen können. Der FCB verpasst damit den Sprung zurück an die Tabellenspitze, bleibt aber vor RB.

RB Leipzig – FC Bayern München 2:2 (2:0) Aufstellung RB Leipzig: Blaswich – Henrichs (86. Klostermann) , Simakan, Castello Lukeba, Raum – Schlager, Kampl (64. Seiwald) – Forsberg (72. Baumgartner) , Xavi Simons – Poulsen (72. Sesko), Openda (86. Carvalho) Aufstellung FC Bayern: Ulreich – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Goretzka (46. Guerreiro), Kimmich – Coman (46. Tel), Musiala (87. Choupo-Moting), Sané – Kane Tore: 1:0 Openda (20.); 2:0 Castello (26.); 2:1 Kane (57.); 2:2 Sané (70.)

ABPFIFF!

90. Minute +5: RIESENCHANCE für RB! Sesko ist nach einem Konter völlig frei durch, Ulreich steht aber weit vor seinem Kasten und kann den Ball gerade noch so klären. Das war knapp!

90. Minute +4: Und fast doch noch das 3:2 für die Bayern! Kane findet Choupo-Moting mit einer Flanke, dessen Kopfball aber genau in die Hände von Blaswich.

90. Minute +1: Auf der anderen Seite nochmal RB. Sesko kommt aber nach einer Flanke einen Tick zu spät.

90. Minute: Starke Aktion von Sané! Der Flügelspieler setzt sich auf Außen gegen zwei Gegenspieler durch, schickt dann aber Tel einen Tick zu lang. Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit.

86. Minute: Rose wechselt nochmal doppelt. Lukas Klostermann und Fabio Carvalho kommen für Openda und Henrichs. Bei den Bayern kommt Choupo-Moting für Musiala.

84. Minute: Geht eine Mannschaft noch das letzte Risiko? Aktuell hat der FCB viel Ballbesitz, spielt aber nicht mehr so zwingend nach vorne, wie noch vor dem Ausgleich.

81. Minute: Jetzt sind die Münchener wieder deutlich mehr am Drücker, lassen aber die letzte Durchschlagskraft noch vermissen. Tel mit einem kurzen Zupfer gegen Schlager. Freistoß für RB. Der Franzose meckert noch in Richtung Fritz und sieht Gelb.

76. Minute: Die Partie ist nach dem Ausgleich jetzt völlig offen. RB hat wieder zugelegt und lässt sich nicht mehr in die eigne Hälfte eindrücken. Bayern bleibt natürlich aber weiterhin gefährlich.

73. Minute: Rose reagiert auf den Ausgleich und bringt Benjamin Sesko und Christoph Baumgartner für Forsberg und Poulsen. Upamecano kommt währenddessen erneut zu spät und kann von Glück reden, nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu gehen.

Sané trifft zum Ausgleich: Traum-Konter überrumpelt RB

70. Minute: TOOOOOOOOOOOOR FÜR DIE BAYERN! Der FCB kontert RB aus. Nach einer Leipzig-Ecke geht es ganz schnell. Musiala kommt am eigenen Sechzehner zum Ball, treibt den Ball zur Mittellinie und schickt dann Sané. Der Nationalspieler schüttelt Schlager ab und bleibt vor Blaswich cool. Ausgleich!

Leroy Sané trifft zum Ausgleich. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer

68. Minute: Über Sané und Musiala kommt der Ball zu Kane in der Mitte. Der Engländer kommt allerdings nicht in Abschlussposition, Sané wird danach abgeblockt.

67. Minute: Tel kommt aus guten 20 Metern zum Abschluss. Allerdings zu zentral und kein Problem für Blaswich.

64. Minute: Für Kampl geht es dagegen nicht weiter. Für ihn kommt Nicolas Seiwald.

62. Minute: Die Münchener sind in den Minuten nach dem Anschlusstreffer jetzt klar überlegen. RB kommt seit Minuten nicht aus dem eigenen Sechzehner heraus. Raum zieht derweil das Foul gegen Laimer und sorgt für Entlastung. Richtig viel vom Österreicher war das allerdings auch nicht.

60. Minute: Und da wäre fast der Ausgleich da gewesen. Kimmich erobert am gegnerischen Sechzehner den Ball von Schlager. Guerreiro zieht sofort ab, allerdings knapp daneben.

59. Minute: Wie cool bleibt jetzt RB? Der Anschlusstreffer hatte sich nicht wirklich angedeutet, dennoch nehmen ihn die Münchener natürlich gerne mit. Eine halbe Stunde bleibt den Bayern noch.

Kane verkürzt: FCB-Knipser trifft per Elfmeter

57. Minute: TOOOOOOOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Kane trifft zum 1:2. Der Engländer bleibt aus elf Metern eiskalt, auch wenn Blaswich die Ecke hat und sogar noch am Ball war. Der Anschlusstreffer für die Bayern.

Harry Kane verkürzt gegen RB Leipzig. © IMAGO

56. Minute: Und so ist es! Elfmeter für den FC Bayern. Die Chance für die Münchener zurück in das Spiel zu kommen.

55. Minute: Sané machts. Der Freistoß landet aber in der Mauer. Henrichs war dran, und zwar eindeutig mit dem Ellenbogen. Fritz geht nach draußen und checkt die Szene.

54. Minute: Kane zieht jetzt mal das Foul gegen Simakan. Gute Freistoßposition aus etwa 25 Metern. Der RB-Verteidiger sieht zudem Gelb.

51. Minute: Nächster schlampiger Ball von Laimer, der zum Ballverlust führt. Upamecano muss den Fehler ausbügeln, kommt dabei aber gegen Poulsen zu spät und sieht die Gelbe Karte.

48. Minute: Openda bleibt nach einem Zweikampf abseits vom Ball mit Upamecano am Boden liegen. Als das Spiel unterbrochen ist, geht es auch ganz schnell wieder beim RB-Angreifer.

47. Minute: Der erste Abschluss in der zweiten Halbzeit geht aber an RB. Poulsen kommt nach einer Ecke zum Kopfball, bringt den Ball aber nicht aufs Tor.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Kommt der FCB nochmal zurück?

ANPFIFF ZWEITE HALBZEIT!

Halbzeit: Thomas Tuchel bringt Mathys Tel und Raphael Guerreiro. Dafür bleiben Coman und Goretzka in der Kabine.

Halbzeit-Analyse: Marco Fritz schickt beide Mannschaften in die Kabine. Der FC Bayern liegt zur Halbzeit in Leipzig mit 0:2 hinten. RB zeigte sich vorne eiskalt, während die Münchener die offensive Durchschlagskraft vermissen lassen. Dazu kommt der unglückliche Auftritt des Unparteiischen. Wie reagiert Thomas Tuchel in der Pause?

HALBZEIT!

45. Minute +2: Wenn was bei den Bayern geht, dann über Sané. Der Nationalspieler kommt nach einem Zusammenspiel mit Laimer im Sechzehner zum Abschluss, zielt aber über das Tor.

45. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

44. Minute: Wieder ist Openda frei durch, legt sich den Ball an Ulreich vorbei und kommt dann zu Fall. Danach geht allerdings die Fahne nach oben, ansonsten hätte es wohl einen Elfmeter gegeben. Ulreich sieht zudem wegen Meckern die Gelbe Karte.

42. Minute: Raum bleibt nach einem Zweikampf mit Laimer am Boden liegen. Es scheint aber weiterzugehen für den deutschen Nationalspieler.

39. Minute: Kimmich versucht es mal mit einem Steckpass auf Kane. Der Ball ist allerdings zu lang und kein Problem für Blaswich.

38. Minute: Kane kommt gegen Simakan zu spät und sieht die Gelbe Karte.

37. Minute: Sané fordert jetzt immer öfter den Ball und versucht das Spiel in die Hand zu nehmen. Bislang gelingt es dem seit Wochen in überragender Form befindenden Stürmer allerdings auch noch nicht.

33. Minute: Den Münchnern fehlt weiterhin die offensive Durchschlagskraft. Außer der Chance von Musiala hatte Blaswich noch nicht viel zu tun.

30. Minute: Was eine bittere erste halbe Stunde für die Münchener. RB hat weniger vom Spiel macht aber die Tore. Dazu kommt natürlich der nicht sehr souveräne Auftritt von Schiedsrichter Fritz, der in den Szenen davor schon des Öfteren eine unglückliche Figur aus Bayern-Sicht gemacht hatte. Kann die Tuchel-Elf das wegstecken?

Ulreich-Patzer nach Schiri-Aussetzer: RB erhöht gegen FCB

26. Minute: TOR FÜR LEIPZIG! Und aus dieser fällt das 2:0. Ulreich verschätzt sich bei der Ecke komplett und segelt unter dem Ball durch. Über Umwege kommt der Ball zu Castello, der aus wenigen Metern zum 2:0 einschiebt. Besonders bitter aus Bayern-Sicht: Die Ecke hätte es nicht geben dürfen. Openda war bei der Aktion gegen Upamecano noch klar am Ball.

RB Leipzig trifft zum 2:0. © IMAGO/Sven Sonntag

25. Minute: Wieder kann Openda Kim abschütteln. Dieses Mal kommt aber Upamecano zur Hilfe und kann zur Ecke klären.

22. Minute: Das macht die Aufgabe für die Münchener natürlich nicht leichter. Die Tuchel-Elf hatte zwar in der Anfangsphase eine leichte optische Überlegenheit, wurde aber auch nicht wirklich zwingend. Der Gegentreffer ist dann natürlich viel zu einfach rausgespielt.

Openda schüttelt Kim ab: RB geht gegen Bayern in Führung

20 Minute: TOR FÜR LEIPZIG! Nach einem Einwurf schickt Schlager Openda. Der RB-Angreifer lässt sich von Kim nicht abschütteln und kommt zum Abschluss, den Kim noch entscheidend abfälscht und Ulreich keine Chance lässt. Die Führung für RB.

19. Minute: Man merkt beiden Mannschaften die Wichtigkeit dieser Partie an. Die beiden Großchancen resultierten jeweils aus individuellen Fehlern der Hintermannschaft. Ansonsten spielt sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab.

12. Minute: Jetzt hat auch Leipzig seine erste Riesenchance. Nach einer eigenen Ecke laufen die Bayern in den Konter. Erst kann Laimer klären, schießt aber Forsberg ab, der frei durch ist. Ulreich spielt aber erst gut mit und ist da, streut dann aber einen katastrophalen Fehlpass ein. Forsberg nimmt aus 50 Metern Maß auf das verwaiste Bayern-Tor, schießt aber daneben.

9. Minute: Kim räumt Poulsen im Luftzweikampf ab. Schiedsrichter Marco Fritz entscheidet auf Freistoß. Hätte man auch weiterlaufen lassen können.

8. Minute: RB jetzt mit der ersten längeren Ballstafette. Nach der hektischen Anfangsphase tut das den Hausherren sicherlich gut.

5. Minute: Der FCB wirkt in den ersten Minuten deutlich aktiver. Vielleicht ist die Riesenchance von Musiala jetzt der Wachmacher für Leipzig.

Nach schnellem Freistoß: Musiala lässt FCB-Führung liegen

3. Minute: Die erste RIESENCHANCE für die Bayern. Kimmich führt einen Freistoß schnell aus und Kane schickt Musiala, der alleine auf Blaswich zuläuft. Der RB-Keeper kann aber klären. Das muss eigentlich die Bayern-Führung sein.

Hatte in dieser Szene das 1:0 für den FC Bayern auf dem Fuß: Jamal Musiala. © Beautiful Sports / Imago

1. Minute: Der Ball rollt. Das Bundesliga-Topspiel des 6. Spieltages ist eröffnet. Leipzig stößt an.

ANPFIFF!

Update vom 30. September, 18.26 Uhr: In wenigen Minuten geht es in der Red Bull Arena los. Die Mannschaften stehen mittlerweile zum Einlaufen bereit. Die Spannung steigt.

Update vom 30. September, 18.14 Uhr: Das große Thema vor dem Spiel neben dem Sportlichen ist natürlich die Entlassung von Max Eberl am Freitag. Leipzigs Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff sagte zu der Freistellung bei Sky: „Nein, es war nicht zu retten. Deshalb haben wir so konsequent gehandelt. Es fehlt das Commitment für den Klub, für die Stadt.“

Update vom 30. September, 17.56 Uhr: Können die Münchener in Leipzig die Tabellenführung zurückerobern? Am Nachmittag ist auch noch Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart am FCB vorbeigezogen. Mit einem Sieg wäre die Tuchel-Truppe allerdings aufgrund des besseren Torverhältnis gegenüber Bayer wieder Erster.

Update vom 30. September, 17.31 Uhr: Marco Rose wechselt im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zweimal. Fabio Carvalho und Benjamin Sesko bleiben draußen. Dafür beginnen Emil Forsberg und Yussuf Poulsen.

Bayern-Aufstellung da: Tuchel kann auf Upamecano und Kim setzen

Update vom 30. September, 17.22 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Und das wichtigste aus FCB-Sicht: Dayot Upamecano und Minjae Kim sind rechtzeitig fit geworden und stehen in der Startelf. Hinten rechts verteidigt erneut Konrad Laimer, Noussair Mazraoui sitzt nur auf der Bank. In der Offensivreihe ersetzt Kingsley Coman den verletzten Serge Gnabry.

Kingsley Coman ersetzt den verletzten Serge Gnabry. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Erstmeldung vom 30. September: Leipzig – Es war der Paukenschlag vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Die Sachsen feuerten nur einen Tag vor dem Kracher-Duell Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Als Grund nannte RB „fehlendes Commitment“ zum Klub. Eberl wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als neuer Sportdirektor beim deutschen Rekordmeister ins Spiel gebracht.

RB feuert Max Eberl: Zusätzliche Brisanz im Topspiel

Der völlig überraschende Rausschmiss bringt nochmal neue Brisanz in das Topspiel des 6. Spieltages. Dabei hätte die sportliche Relevanz der Partie allein schon für eine spannende Ausgangslage gesorgt.

Der FC Bayern hat die letzten zwei Pflichtspiele gegen RB verloren und möchte mit einem Dreier die Tabellenführung zurückerobern. Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in Hoffenheim zum Auftakt des Spieltages an den Münchnern vorbeigezogen.

Jamal Musiala wird das erste Mal wieder auf Julian Nagelsmann treffen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bayern-Spieler treffen erstmals wieder auf Nagelsmann: Bundestrainer verfolgt Partie im Stadion

Auf der anderen Seite können die Sachsen mit einem Dreier am FCB vorbeiziehen. Aktuell hat die Mannschaft von Marco Rose einen Punkt weniger als der Deutsche Meister.

In Leipzig werden die Bayern-Stars zudem das erste Mal wieder auf Julian Nagelsmann treffen. Der in der Vorsaison entlassene Bayern-Coach schaut sich die Partie in seiner neuen Funktion als Bundestrainer an. Bereits am Freitag war Nagelsmann bei der Partie Hoffenheim – Dortmund im Stadion. (kk)