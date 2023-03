Nagelsmann setzt Salihamidzic unter Druck – wegen Pavards Vertrag

Von: Manuel Bonke

Benjamin Pavard ist beim FC Bayern in der Form seines Lebens. Julian Nagelsmann macht Hasan Salilhamidzic wegen der ungeklärten Vertragskonstellation eine Ansage.

München – Hand auf‘s Herz – oder, wie im Falle von Benjamin Pavard, auf die Brust: Können Sie sich den FC Bayern im Fußballjahr 2023 ohne den französischen Verteidiger vorstellen? Vermutlich nicht. Erst recht nicht nach dem sehenswerten Doppelpack, den der 26-Jährige zum 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg besteuerte. Erst per Seitfallzieher, dann mit einem akrobatischen Scheren-Schuss. „Es ist eine Art zu schießen, die ich sehr mag. Ich finde es sehr schön, solche Tore zu schießen“, beschrieb Pavard seine Torfolge.

Benjamin Pavard Geboren: 28. März 1996 (Alter 26 Jahre), Maubeuge, Frankreich Position: Innenverteidiger, Rechtsverteidiger Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 35 Millionen Euro

Benjamin Pavards Vertrag beim FC Bayern läuft 2024 aus – Lob von Brazzo

Großes Lob gab es danach von Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Ich freue mich wirklich, dass er es in den letzten vier bis sechs Wochen so gut macht, er ist einer der herausragenden Spieler bei uns, kommt jeden Tag mit einem Lächeln zum Training, freut sich, arbeitet, ist gut drauf.“ Dabei setzt Pavard mit seinen starken Leistungen vor allem den Münchner Sportvorstand unter Druck. Vor allem dann, wenn er sich beim Torjubel demonstrativ auf das Bayern-Logo klopft, wie es am Samstag der Fall war.

Es ist gar nicht so lange her, da schien eine Trennung im Sommer beschlossene Sache. Pavard sucht(e) eine neue Herausforderung, am liebsten als Innen- und nicht als Rechtsverteidiger. Gleichzeitig sucht(e) Salihamidzic eine lukrative Einnahmequelle aus Spielerverkäufen. Pavard, dessen Vertrag in München im Sommer 2024 ausläuft, schien prädestiniert. Doch mit Beginn des neuen Jahres ließ Trainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft mit einer Dreierkette spielen – und Pavard erlebte seinen zweiten Frühling im Trikot des deutschen Rekordmeisters. Vorläufiger Höhepunkt war sein Gala-Auftritt gegen die Augsburger (tz-Note: 1).

Benjamin Pavard genießt beim FC Bayern das Vertrauen von Trainer Julian Nagelsmann. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Nagelsmann setzt Salihamidzic wegen Pavards Vertrag unter Druck

Nagelsmann und sein Trainerteam, Co-Trainer Dino Toppmöller ist Pavards größte Vertrauensperson im Klub, würden mit dem Verteidiger gerne über 2024 hinaus verlängern. Das ließ der Fußballlehrer auf der Presskonferenz am Samstag auch durchblicken: „Ich glaube, das sieht Hasan selber, dass Benji eine gute Performance abruft, dass er immer gewinnen will. Jetzt hat er auch Tore geschossen.“ Salihamidzic hält sich diesbezüglich jedoch bedeckt. Über die aktuelle Leistung freue er sich sehr, versicherte der Sportvorstand, „alles andere werden wir sehen“.

Und was sagt Pavard? Er flüchtet sich in Floskeln: „Ich konzentriere mich auf meine Leistung und dass wir am Ende so viele Titel wie möglich gewinnen. Danach haben wir Zeit, über meine Zukunft zu sprechen.“ Fakt ist: Je mehr starke Spiele der Weltmeister von 2018 zeigt, desto entspannter kann er sich in Sachen Zukunftsplanung zurücklehnen. Pavard weiß: Auftritte, wie gegen im Champions-League-Achtelfinale in Paris oder gegen Augsburg machen ihn nicht nur für den deutschen Rekordmeister, sondern auch für andere europäische Top-Klubs interessant.

Bayern-Star Benjamin Pavard muss nach Alkohol-Fahrt vor Gericht

Balsam auf der Seele des Franzosen, hinter dem unruhige Wochen und Monate liegen: Bei der Weltmeisterschaft kam er nur beim Auftaktmatch zum Einsatz, danach musste er zuschauen. Vor dem Turnier in Katar musste er zudem auch eine Strafe vom FC Bayern verdauen.

Der Klub hatte den Verteidiger nach einem „Fehler“ abseits des Platzes mit einer Geldstrafe belegt. Das erklärte Trainer Julian Nagelsmann seinerzeit auf eine Frage zu Berichten über eine Autofahrt Pavards unter Alkoholeinfluss. Der Fußball-Profi selbst äußerte sich zunächst nicht dazu. Doch am Mittwoch muss sich der Bayern-Star wegen dieser Trunkenheitsfahrt vor Gericht verantworten. Danach möchte er wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen. Manuel Bonke