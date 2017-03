Nagelsmann flirtet mit Bayern

Hoffenheim - Julian Nagelsmann hat einmal mehr betont, einem Interesse des FC Bayern in der Zukunft sicher nicht abgeneigt zu sein. Und Bundestrainer Jogi Löw sieht in dem Hoffenheim-Coaach auch einen für die Nationalmannschaft.

Bundestrainer Joachim Löw traut Hoffenheims jungem Erfolgscoach Julian Nagelsmann eine große Karriere zu. „Wenn Julian Nagelsmann so weiter macht, dann bin ich überzeugt, dass er ein großer Trainer wird“, sagte Löw in einem Interview der Sport Bild über den 29-Jährigen. „Vielleicht will er irgendwann mal einen anderen Verein in Deutschland, im Ausland trainieren. Vielleicht wird er eines Tages Bundestrainer. Er hat sicher gute Voraussetzungen.“

Möglicherweise landet aber der Bayer Nagelsmann irgendwann auch mal beim FC Bayern. Gerüchte hierzu gibt es genug, außerdem äußerte sich Bayern-Präsident Uli Hoeneß wohlwollend über den Youngster unter den Bundesliga-Trainern.

Nun hat Julian Nagelsmann bei Sport1 ausführlich Stellung zu mehreren Themen bezogen, unter anderem auch zu einem Engagement in München.

Julian Nagelsmann über …

… die Frage, ob er in der nächsten Saison noch Hoffenheim trainieren wird: „Ja. Es gibt natürlich viele Spekulationen. Und ich habe auch einen Berater, der nicht jede Anfrage weiterleitet. Jeder Klub weiß, dass ich bis 2019 Vertrag habe. Natürlich gibt es Interesse, ich habe aber mit keinem Verein gesprochen. Nochmal: Nächste Saison bin ich Trainer in Hoffenheim.“

… seinen Vertrag in Hoffenheim: „Ich habe ihn unterschrieben, um ihn zu erfüllen. Es ist trotzdem blauäugig, in diesem Geschäft alles planen zu wollen. Wenn der Verein will, dass ich den Vertrag erfülle, weil man zufrieden ist mit meiner Arbeit, dann wird das so kommen. Wenn ich sechs Spiele in Folge verliere, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr da. Fußball ist in diesem Bereich sehr schwer planbar. Wenn nächste Woche Real Madrid anruft und mich will, dann würde ich Dietmar Hopp vielleicht fragen, ob er mich gehen lässt. Aber sie werden nicht anrufen.“

… die Wertschätzung durch den FC Bayern und Uli Hoeneß: „Natürlich freut es mich, wenn ich das Interesse von einem der größten Klubs in Europa wecke. Es wäre doch Schwachsinn zu sagen, dass ich mich nicht darüber freuen würde. Ich finde aber, dass man über einen Nachfolger sprechen sollte, wenn der Vorgänger weg ist. Und Carlo Ancelotti macht bei Bayern einen hervorragenden Job. Wenn Bayern mich irgendwann mal haben will, und die Situation passt, dann kann man sicherlich darüber nachdenken. Das ist logisch.“

….einen weiteren Verbleib in Hoffenheim nach Vertragsende: „Ich habe meinen Vertrag doch gerade erst vor einem Jahr unterschrieben und es gibt keinen Grund für mich jetzt schon wieder zu verlängern. Und es gibt dazu auch keinen Grund für den Verein. Finanziell wird es für Hoffenheim schlechter sein als jetzt, wenn ich einen neuen Vertrag unterschreibe. Der Klub soll lieber die paar Euro sparen und in meine Spieler investieren, in einen guten Kader. Und dann kann man sich 2018 über eine Verlängerung unterhalten.“

… über den medialen Druck beim BVB oder beim FC Bayern im Vergleich zu Hoffenheim: „Die Entwicklungschancen für einen jungen Trainer sind in Hoffenheim super. Es gibt nicht dieses extreme Interesse wie in München, aber ich denke, dass ich mit den Medien grundsätzlich gut kann. Ich bin medien-affin und hätte kein Problem damit, wenn fünf Kamera-Teams mehr da wären.“

…eine mögliche Champions-League-Qualifikation: „Es würde natürlich unglaublich vielen etwas bedeuten – nicht zuletzt auch Dietmar Hopp. Für die Akzeptanz der TSG in der Fußball-Welt leisten wir in dieser Saison sicher schon einiges, aber die Champions League zu erreichen, wäre natürlich etwas ganz besonderes. Der Nicht-Abstieg war ohnehin nie mein oder unser Ziel. Wir wollen natürlich mehr als Platz neun und bleiben fokussiert, konzentriert und versuchen schon, da oben zu bleiben.“

…sein Erfolgsgeheimnis: „Ich brauche ein gutes Team um mich herum, das gut ausgewählt sein will. Und ein ganz großer Schlüssel ist die Freude am Job, die ich ausstrahle. Ich sehe mich nicht als jemand Besseren und auch nicht als Zampano, weil ich der Cheftrainer bin, sondern als einen Dienstleister meiner Spieler, auch wenn ich nun mal ab und zu Entscheidungen treffen muss, die hart sind. Aber mir ist es immer wichtig, dass alles auf einer menschlichen Ebene stattfindet. Ich lasse gerne Nähe zu den Jungs zu und sie dürfen natürlich mal einen flapsigen Spruch zurückbringen. Das gehört dazu und passiert völlig losgelöst von meinem Alter. Das war mir schon als Jugendcoach wichtig, dass sich die Spieler nicht wie Zinnsoldaten fühlen, sondern wie freie Menschen, die sich auf dem Platz entfalten können.“

…seine Lockerheit: „Die hatte ich schon immer, ich glaube, das habe ich von meinem Papa. Der war als Typ so wie ich, als er noch gelebt hat. Er war auch ein lockerer Mensch, der oft einen Spruch parat hatte. So bin ich auch von meinem Wesen her. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch und habe eine große Lebensfreude.“

