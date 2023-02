Nagelsmann lässt Bayern-Fans mit Mané-Botschaft jubeln

Von: Niklas Kirk

Soll bald wieder zur Verfügung stehen: Sadio Mané, hier mit Julian Nagelsmann © afp/Roland

In der Abschluss-PK vor dem Duell mit Gladbach hat Julian Nagelsmann gute Neuigkeiten. Sadio Mané kehrt nach seiner Verletzung zurück.

München – In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach erklärte Julian Nagelsmann seine Überlegungen für die Offensivabteilung. Da dem Matchwinner vom Dienstag, Kingsley Coman, der Ausfall droht, könnte dafür Serge Gnabry zurück in die Startelf des FC Bayern finden, der sich zuletzt häufiger mit der Reservistenrolle begnügen musste.

Nagelsmann erklärte scherzhaft, dass natürlich niemand applaudiere, wenn er mitgeteilt bekommt, dass er nicht spielt, aber es haue ihm dafür auch keiner auf die Nase – „noch nicht“. Seine Personalentscheidung unterlägen stets der Prämisse, das richtige Gleichgewicht zu finden.

Nagelsmann über Mané-Rückkehr: „Er steigt am Sonntag ein“

Für das richtige Gleichgewicht kann Nagelsmann in Zukunft wieder auf einen weiteren Baustein setzen, konkret auf den Außenbahnen. Denn der seit November verletzte Sadio Mané, der gegen Gladbach noch fehlen wird, wird am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Er steigt am Sonntag ein“ bestätigt Nagelsmann. Er sei „topfit, macht alles mit und hat keine Probleme mehr. Die Reha ist ja so aufgebaut, dass direkt Vollbelastung da ist“, erklärt Nagelsmann weiter.

Theoretisch könne er nach einer Woche im Mannschaftstraining wieder spielen, jedoch müsse er wieder an das Technisch-Taktische und die Zweikampfführung gewöhnt werden. Das sollte allerdings nicht lange dauern, denn: „Er ist ja kein junges Talent mehr.“

Wann Mané dem FC Bayern in Pflichtspielen wieder helfen kann, verrät der Trainer noch nicht. Alle Fans, die sich selbst ein Bild über die Form des Senegalesen machen wollen, haben hierfür übrigens am Sonntag die Gelegenheit. Das Mannschaftstraining an der Säbener Straße ist öffentlich. (nki)