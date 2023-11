Macht der neue Sané auch Nagelsmann glücklich?

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Leroy Sané glänzt in dieser Saison beim FC Bayern. Auch beim DFB soll er nun konstant liefern.

München – Leroy Sané (27) ist derzeit in der Form seines Lebens. Seine starke Bilanz in den bisherigen 18 Pflichtspielen der laufenden Saison: neun Tore und sieben Vorlagen. Dazu kommt der defensive Fleiß, für den der Offensiv-Star in seinen ersten Jahren beim FC Bayern München häufig kritisiert wurde.

„Er hat tolles Tempo, überragende Power. Leroy war vermutlich bisher unser bester Spieler in dieser Saison. Er ist fantastisch“, schwärmte sein kongenialer Sturmpartner Harry Kane (30). Auch Kapitän Manuel Neuer (37) ist begeistert. Der Torwart unterstrich dies mit einem Wortwitz: „Die Qualität und Fähigkeiten - wir wissen, was wir da für ein Sahnestück in der Mannschaft haben.“

Soll möglichst lange beim FC Bayern wirbeln: Leroy Sané (r). © Sven Hoppe/dpa

FC Bayern will mit Sané verlängern – Gespräche laufen

Sehen auch die Bayern-Bosse so. „Das ist der beste Leroy Sané, den es bisher beim FC Bayern gab“, sagte Sportdirektor Christoph Freund (46) der Sport Bild. „Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen.“

Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung laufen bereits. Der Spieler und seine Familie fühlen sich in München wohl. Sané kann sich eine Zukunft beim FC Bayern vorstellen. Nach tz-Informationen geht es ihm u.a. um einen langfristigen neuen Vertrag. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2025 aus.

Nicht nur Bayern, sondern auch die deutsche Nationalmannschaft ist happy über den neuen Sané. So gut lief es nicht immer: 2018 wurde er vor der WM aus dem Kader gestrichen. Bei der EM 2021 wurde er sogar von den eigenen Fans in der Allianz Arena ausgepfiffen. Und die Winter-WM 2022 verlief mit und für ihn - auch aufgrund einer Verletzung - ebenfalls enttäuschend. Es dauerte lange, bis Sané das blamable Vorrunden-Aus in Katar verdaut hatte.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (r) und Co-Trainer Sandro Wagner stehen beim Training der Nationalmannschaft zusammen. © Arne Dedert/dpa

Sané schätzt lockere und persönliche Art von Sané

Mittlerweile ist Sané, der seit seinem Wechsel zum FC Bayern 2020, sein Potenzial oft nur phasenweise andeuten konnte, leistungstechnisch und mental stabiler. Das will er auch bei den Testspielen mit dem DFB am Samstag in Berlin gegen die Türkei und am Dienstag in Wien gegen Österreich unter Beweis stellen.

Angeführt von Trainer Julian Nagelsmann (36) möchte Sané dabei helfen, neue Euphorie in Deutschland vor der Heim-EM 2024 zu entfachen. Die lockere und persönliche Art von Nagelsmann schätzt Sané sehr, genauso wie die abwechslungsreichen und fordernden Trainingseinheiten. Auch die mutig-offensive Spielweise liegt ihm – wie man bisher sehen konnte. Philipp Kessler, Hanna Raif