Nagelsmann und Neuer mit erstem Teilerfolg auf dem Weg zur Versöhnung

Von: Alexander Kaindl

Wie geht es weiter beim FC Bayern München? Trainer Julian Nagelsmann und Kapitän Manuel Neuer hatten nun offenbar eine Aussprache.

München - Das Interview von Manuel Neuer ist nach wie vor Gesprächsthema an der Säbener Straße. Der Bayern-Kapitän hatte sich Anfang Februar kritisch gegenüber Trainer Julian Nagelsmann und den Vereinsbossen geäußert. Vor allem der Rauswurf von Torwarttrainer Toni Tapalovic - gleichzeitig Neuers Trauzeuge - hatte ihm nicht geschmeckt.

Manuel Peter Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter :36 Jahre), Gelsenkirchen Torhüter Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 12 Millionen Euro

Manuel Neuer und Julian Nagelsmann hatten offenbar ein erstes Gespräch nach dem Interview

In der Folge wurde viel über die Beziehung zwischen Neuer und Nagelsmann diskutiert. Viele Fans sehen bereits Neuers Ende beim FC Bayern gekommen. Inzwischen hat der Rekordmeister mit Michael Rechner schon einen neuen Torwarttrainer präsentiert. Weil Neuer aktuell noch verletzt ausfällt, wird er wohl frühestens im Sommer mit ihm zusammenarbeiten.

Immerhin: Nach dem Wirbel um das Interview soll es nun einen ersten Teilerfolg auf dem Weg zur Versöhnung zwischen Nagelsmann und Neuer gegeben haben: Nach Angaben der Bild gab es in der Woche nach dem Sieg in Wolfsburg bereits ein Gespräch.

Das Verhältnis zwischen Manuel Neuer und Julian Nagelsmann soll schon seit längerer Zeit angespannt sein. © Frank Hoermann/imago

Dabei „sollen die entstandenen Misstöne nun angesprochen und ausgeräumt worden sein, damit die weitere Zusammenarbeit tatsächlich professionell funktionieren kann“. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Für Neuer wird es nicht der einzige Gesprächstermin sein. Auch eine Aussprache mit den Bayern-Bossen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic soll geplant sein. Bei einer Vorstandssitzung am 7. Februar wurde allerdings beschlossen, dass vor den so wichtigen Spielen in Bundesliga und Champions League (11. Februar: Bochum; 14. Februar: Paris) keine zusätzlichen Störfeuer entstehen sollen.

Woche der Wahrheit für den FC Bayern: Neuer-Gespräch mit den Bossen wohl erst nach Paris-Partie

Die Mannschaft soll sich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren - erst nach dem Gastspiel bei kriselnden Parisern soll es dann zu einem Austausch zwischen Neuer und den Chefs kommen.

Möglicherweise ist die Stimmung im Klub dann schon eine deutlich andere als zum Zeitpunkt des Neuer-Interviews: Der FC Bayern kommt nach den drei Unentschieden zum Jahresauftakt aktuell wieder in Fahrt. Dagegen bangt man bei PSG um die Einsätze von Kylian Mbappé und nun auch noch Lionel Messi. (akl)