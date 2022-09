FCB-Quartett sorgt für Kuriosität - nicht hinter jeder Handbandage steckt eine Verletzung

Von: Marcus Giebel

Wie sich die Bilder gleichen (v. l. n. r.): Mathys Tel, Serge Gnabry, Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui trugen gegen Stuttgart Handbandagen. © imago

Nach Toren trennten sich der FC Bayern und der VfB Stuttgart 2:2. Bei der Zahl der Handbandagen hatten die Münchner klar die Oberhand. Doch warum griff gleich ein Quartett zu dieser Schutzmaßnahme?

München - So nah wie an diesem Samstag war der FC Bayern einem Bundesliga-Sieg seit Wochen nicht mehr gewesen. Erst tief in der Nachspielzeit fiel der Ausgleich des VfB Stuttgart zum 2:2 durch Serhou Guirassys Foulelfmeter. So spät, dass die Roten diesen nicht mehr kontern konnten. Es war der dritte Nackenschlag nacheinander beim Unterfangen, den elften Meistertitel in Folge auf ähnlich souveräne Weise zu gewinnen wie fast alle anderen seit Beginn dieser unglaublichen Serie.

Zuvor hatte es gegen Borussia Mönchengladbach und bei Union Berlin bekanntlich jeweils nur zu einem 1:1 gereicht - trotz klarer Überlegenheit in beiden Partien. Auch gegen die Schwaben war das Team von Trainer Julian Nagelsmann Herr im Haus. Der verwies im Nachgang auf „drei Riesen-Chancen, wo du definitiv ein drittes Tor machen musst“.

FC Bayern gegen Stuttgart: Leichtigkeit ist Nagelsmann-Team abhanden gekommen

Dennoch ließ sich nicht von der Hand weisen: Die Leichtigkeit der ersten Saisonwochen ist etwas verloren gegangen. Vorne bleiben beste Chancen ungenutzt, hinten häufen sich die Fehler.

Folglich wirken die Bayern etwas angeknockt, bevor sich Klub-Legende Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona am Dienstag zum Champions-League-Duell in der Allianz Arena (bei uns im Live-Ticker) vorstellt. Da passt es ins Bild, dass gleich mehrere Spieler am Samstag mit sichtbaren Blessuren aufliefen.

FC Bayern gegen Stuttgart: Quartett um de Ligt mit Handbandagen unterwegs

Zum einen wäre da das Feilchen unter dem rechten Auge von Joshua Kimmich, das der Mittelfeldantreiber vom 2:0-Sieg bei Inter Mailand mitbrachte. Und zum anderen das Quartett mit bandagierten Händen oder Armen: Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Serge Gnabry und Mathys Tel waren entsprechend ausgestattet.

Vier Spieler mit Armbandagen in einer Startelf – womöglich ein Bundesliga-Rekord, der in keiner Statistik auftauchen wird. Sky-Kommentator Frank Buschmann fand es jedenfalls „unfassbar - sowas habe ich noch nicht gesehen“. Doch was steckt dahinter?

Video: Bayern vor Wiedersehen mit Lewandowski erneut ohne Sieg

FC Bayern und das Handbandagen-Quartett: Bei Tel hat sie keine medizinischen Gründe

Bei Mathys Tel, der das 1:0 erzielte und mit 17 Jahren und 136 Tagen nun jüngster Bundesliga-Torschütze des Rekordmeisters ist, soll es sich nach Sport1-Informationen um eine Art Glücksbringer handeln, aus medizinischen Gründen würde der Franzose den Verband um die rechte Hand demnach nicht benötigen. Die Bandage könnte bei ihm zum Markenzeichen werden wie im Fall seines Landsmannes Karim Benzema, der seine rechte Hand jedoch wegen einer verschleppten Fraktur seit einigen Jahren verbinden muss, um den lädierten kleinen Finger zu schützen.

Bei Abwehrchef de Ligt ist derweil gleich der ganze rechte Unterarm verbunden. Der Niederländer hatte sich vor dem 7:0 beim VfL Bochum einen Bänderriss in der Hand zugezogen. Seither benötigt er eine Schiene, um das betroffene Kahnbein zu schonen. Die Blessur scheint den 23-Jährigen nicht groß zu beeinträchtigen, binnen einer Woche stand er dreimal in der Startelf.

FC Bayern und die Handverletzungen: Gnabry zog sich Blessur schon gegen Wolfsburg zu

Ähnlich spektakulär sieht die Armbandage bei Gnabry aus. Auch bei dem gebürtigen Stuttgarter ist der rechte Unterarm komplett verbunden. Der Flügelflitzer hatte sich beim 2:0 im ersten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg eine Knochenabsplitterung im Handgelenk eingehandelt. Gegen den VfB durfte er erstmals seit diesem Missgeschick in der Liga wieder von Beginn an ran.

Etwas aus der Reihe tanzt Mazraoui, bei dem die linke Hand betroffen ist. Der Marokkaner, der sein Bundesliga-Startelf-Debüt gab, laboriert an einer nicht näher benannten Blessur. Ähnlich wie bei Tel fällt der Verband jedoch deutlich keiner aus als bei den anderen beiden Kollegen. Der Zugang von Ajax Amsterdam führte die Bandage erstmals der Öffentlichkeit vor. Womöglich ist er auch der erste aus dem Quartett, der wieder ohne Handschutz auflaufen kann.

Auch wenn das Quartett für ein Kuriosum sorgte: Sie alle werden wissen, dass eine Handverletzung im Fußball jeder Fuß- oder Beinblessur vorzuziehen ist. Denn von einem Einsatz hat sich keiner der drei Angeschlagenen abhalten lassen. Und Tels Glücksbringer hat sein Soll ja auch erfüllt. (mg)