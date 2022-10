Upamecano erinnert an brasilianische Bayern-Legende: „Die Entwicklung von Upa ist Weltklasse”

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Dayot Upamecano hat sich in dieser Saison beim FC Bayern einen Stammplatz erobert. Der Verteidiger lässt sogar Erinnerungen an einen Brasilianer aufleben.

München – Kopf nach oben, Oberkörper etwas in Rücklage und ab ins Tempo-Dribbling über die Hälfte des Platzes: So ist Dayot Upamecano (23) diese Saison häufiger unterwegs und erinnert beim FC Bayern mit diesem Bewegungsablauf an die legendären Solo-Läufe der brasilianischen FCB-Legende Lucio (44). Es zeigt: Der französische Abwehrspieler hat sich nach seiner wackeligen ersten Saison in München stabilisiert – und strotzt vor Selbstvertrauen.

„Upa hatte keinen leichten Stand von der Öffentlichkeit her. Er ist unter Druck geraten, weil er den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht hat“, berichtete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (35), um seinen Schützling anschließend für seine Leistungsexplosion zu loben: „Dieses Jahr ist seine Entwicklung Weltklasse, das habe ich ihm gerade auf dem Platz gesagt. Er ist sehr aktiv im Spielaufbau und hat eigentlich keine Momente, in denen er zuschaut.“

FC Bayern: Upamecano auf den Spuren von brasilianischer FCB-Legende Lucio

Was Nagelsmann meint: Wenn Upamecano den Ball spielt, will er ihn sofort wiederhaben. Dadurch kann er das Aufbauspiel der Münchner entweder mit klugen Flachpässen oder hohen Bällen in die Tiefe unterstützen. Darüber hinaus hätte der Verteidiger laut seines Trainers gelernt, gegen unterschiedliche Stürmertypen erfolgreich zu verteidigen. Daher steht für Nagelsmann fest: „Für mich ist er ein Kandidat für die französische Nationalmannschaft. Die haben sechs, sieben hoch dotierte Innenverteidiger für die WM zur Verfügung. Aber so konstant wie Upa ist keiner aktuell.“



Dayot Upamecano wandelt beim FC Bayern auf den Spuren von Lucio. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Das sieht auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) so und geizte nach dem 5:0-Sieg gegen Freiburg ebenfalls nicht mit Lob für den introvertierten Franzosen: „Dayot spielt eine sehr, sehr gute Saison. Genau so, wie er heute gespielt hat, wollen wir ihn immer sehen. Im Duett mit Matthijs (de Ligt, Anm.d.Red.) funktioniert das sehr gut, sie ergänzen sich.“

Nagelsmann sorgt sich um Lucas Hernandez: „Harte Verletzung“ – WM in Gefahr?

Als Salihamidzic vom neuen Abwehr-Duo schwärmte, klang auch etwas Wehmut durch, weil Lucas Hernandez (26) noch immer an seinem Muskelbündelriss laboriert. Die Worte von Trainer Nagelsmann am Dienstag wirkten sogar ein Stück weit alarmierend: „Er macht Fortschritte, aber es ist schon eine harte Verletzung. Ich hoffe, dass er bei der WM spielen kann.“ Dann vielleicht an der Seite von Upamecano. (bok, hlr)