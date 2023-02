Nagelsmanns Nagelprobe: Teil 1 gegen PSG hat der FCB-Coach erledigt – im Rückspiel warten 90 Minuten Mbappé

Von: Manuel Bonke

Teilen

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. © IMAGO / ActionPictures

Mit Bayerns Sieg gegen Paris Saint-Germain scheint Trainer Julian Nagelsmann Pluspunkte gesammelt zu haben. Doch das Rückspiel steht noch aus.

München - Die Stadt der Liebe - gepaart mit dem 1:0-Sieg in der Champions League bei Paris Saint-Germain - brachte die romantische Ader von Oliver Kahn (53) zum Vorschein. „Einen schöneren Valentinstag hatte ich noch nie“, tat der Vorstandschef einen Tag nach dem Achtelfinal-Erfolg des FC Bayern kund und fügte an: „Wir haben uns mit einer starken Mannschaftsleistung eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel geschaffen. Kompliment an das Team und den Staff, die alle Störgeräusche ausgeblendet und die Antwort auf dem Platz gegeben haben.“

„Störgeräusche ausgeblendet“: Anspielung auf Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Eine Anspielung auf die Unruhen rund um Trainer Julian Nagelsmann (35), dessen Verhältnis zur Mannschaft, die den Rückflug nach München wegen des Lufthansa-Blackouts mit Verspätung antrat, zuletzt genauer beleuchtet worden war. Vor allem wegen der Torwart-Posse um Manuel Neuer (36), aber auch aufgrund seines offensiven Verhaltens im Rahmen des Spiels gegen den VfL Bochum. Der Druck vor dem ersten K.o.-Duell gegen PSG war entsprechend groß - und Nagelsmann lieferte. Seine Taktik mit Dreierkette, mutigen Personalentscheidungen (Startelf ohne Müller) und sinnvollen Wechseln ging auf.

Sehr zur Freude von Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46), der sich in den Katakomben des Prinzenparks demonstrativ vor seinen Trainer stellte. „Von außen wird viel reingetragen. Aber Mannschaft und Trainer funktionieren sehr gut. Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung“, sagte Salihamidzic und erklärte sichtlich angesäuert: „Der Trainer wird ständig infrage gestellt, obwohl er gar nicht infrage gestellt werden kann. Das finde ich komisch!“

Die Bayern-Spieler feiern den 1:0-Sieg bei Paris Saint-Germain. © Sven Hoppe/dpa

Fürs Erste hat Nagelsmann also Ruhe, doch in drei Wochen steht das Rückspiel in München an. Zwar rühmte Kahn die Leistung der Mannschaft in seiner kurzen Bankett-Rede als „klug“ und „clever“, schärfte allerdings die Sinne für das finale Duell: „Spiele auf diesem Niveau werden nicht im Hinspiel entschieden.“

Nagelsmanns Nagelprobe: Teil 1 gegen PSG hat der FCB-Coach erledigt

Zumal PSG dann mit einem entscheidenden Trumpf in die Allianz Arena kommt: 90 Minuten Kylian Mbappé (24). Dem Superstar reichte am Dienstag eine gute halbe Stunde, um das Pariser Spiel zu beleben. „In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, was dieser Ausnahmespieler auslöst, nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Mannschaft. Dann hat Paris wieder dran geglaubt“, warnte Kahn. Oder um es mit den Worten von Bayern-Patron Uli Hoeneß (71) auszudrücken, der das Bankett von einer weißen Ledercouch aus verfolgte: „Das waren zwei Mannschaften von Paris, eine ohne und eine mit Mbappé.“

Trainer Nagelsmann wählte für den Auftritt des Überschall-Angreifers den Begriff „Game Changer“ - was der hoch Gelobte ähnlich sah: „Wir haben Vorteile, wir sind in der Lage, ihnen Probleme zu bereiten. Wir haben gesehen, wenn wir unser Team haben und offensiven Fußball spielen können, dann fühlen sie sich nicht wohl. Also fahren wir dahin, um zu gewinnen.“

FC Bayern: Vorbereitungen auf Rückspiel laufen

Die Bayern werden - so weit möglich - auf die aktuell größte Attraktion im Weltfußball vorbereitet sein. „Wir sind auf jeden Fall besser dran als Paris. Aber es ist nicht so, dass wir die Beine hochlegen können. Das ist, glaube ich, selbsterklärend“, sagte Nagelsmann nach der Partie und gab einen kurzen Einblick in seine Gedankenspiele: „Wir müssen im Rückspiel so die letzten 20 Minuten wegnehmen, die Idee ein bisschen anpassen, dass wir nicht so eine halb-halb Position haben - entweder viel Druck oder gar kein Druck.“ Und mit Druck kennt er sich aus… (bok)