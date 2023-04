Musiala wirbt jetzt für Supermarkt-Kette – an der Seite von Thomas Müller

Von: Jan Oeftger

Auf dem Fußballplatz kann Musiala nicht an seine Top-Form aus der Hinrunde anknüpfen. Doch als Werbe-Gesicht probiert er sich in einem neuen Feld.

München – Beim FC Bayern München hat Jamal Musiala schon häufig gezeigt, was er kann. Damit hat er seinen erfahrenen Kollegen Thomas Müller auch schon das ein oder andere Mal auf die Ersatzbank verdrängt. Und auch in der Nationalmannschaft gehört dem Dribbelkünstler die Zukunft, während Müller zuletzt nicht nominiert worden war. Eine Supermarkt-Kette setzt jetzt auf die beiden im Doppelpack.

Jamal Musiala geboren am 26. Februar 2003 in Stuttgart 118 Spiele, 30 Tore und 20 Vorlagen für den FC Bayern

Rewe kündigt gemeinsame Aktionen mit Bayern-Star Musiala an

Die Kölner Supermarkt-Kette Rewe hat angekündigt, dass es „in der nächsten Zeit“ gemeinsame Aktionen mit Musiala geben soll. Müller wirbt sogar schon seit 2011 für den Supermarkt und wird dies auch bis „mindestens Ende 2024“ tun. So lange laufen die Verträge der beiden Bayern-Stars bei Rewe, wie das Unternehmen auf Nachfrage der Lebensmittel Zeitung mitteilte.

Peter Maly, Mitglied des Rewe Group Vorstands, sieht in Musiala den genau richtigen Werbepartner: „Jamal ist nicht nur einer der besten Fußballer, er steht auch für Werte wie Respekt, Empathie, Engagement und Bodenständigkeit. Deswegen passt er als neuer Botschafter hervorragend zu uns, da wir bei Rewe die gleichen Werte teilen.“

Jamal Musiala (rechts) an der Seite von Thomas Müller – nun auch als Werbefigur für Rewe. © Eibner-Pressefoto/Memmler/imago

Rewe hatte die Zusammenarbeit mit der deutschen Nationalmannschaft beendet

Rewe hatte in der jüngeren Vergangenheit nicht nur in Müller einen Werbepartner aus der Fußballbranche. Auch mit der deutschen Nationalmannschaft gab es eine langjährige Zusammenarbeit. Diese endete jedoch während der Weltmeisterschaft in Katar vorzeitig. Der Grund war die viel diskutierte One-Love-Kapitänsbinde. Rewe hatte sich gewünscht, dass der DFB an dieser festgehalten hätte.

Mit Musiala hat Rewe jetzt wieder eines der vielversprechendsten DFB-Talente unter Vertrag. Dies könnte mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft 2024 von Vorteil sein. Und Thomas Müller gibt es ja auch noch. (jo)