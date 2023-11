Mathys Tel spricht über „großen Druck“ beim FC Bayern und seinen großen Traum

Von: Jannek Ringen

In seinem zweiten Jahr beim FC Bayern steigert sich Mathys Tel immer mehr. Jetzt spricht der talentierte Angreifer über Druck und große Träume.

München – Im vergangenen Sommer verpflichtete der FC Bayern einen minderjährigen Teenager aus Frankreich für 20 Millionen Euro. Mittlerweile hat Mathys Tel beim deutschen Rekordmeister Fuß gefasst und ist ein wichtiger Bestandteil im Kader von Thomas Tuchel. Erstmals spricht über den Druck und seine Ambitionen.

Mathys Tel Geboren: 27. April 2005 (Alter 18 Jahre), Sarcelles, Frankreich Bisherige Vereine: Stade Rennes, FC Bayern München Marktwert: 50 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Mathys Tel überzeugt beim FC Bayern – irre Torquote

Bereits in seiner ersten Saison beim FC Bayern konnte Tel als Einwechselspieler überzeugen und in 22 Bundesligaspielen, die in weiten Teilen Kurzeinsätze waren, fünf Treffer erzielen. In dieser Saison traf er in 14 Pflichtspielen sechsmal und konnte einen weiteren Treffer vorbereiten. Damit ist er der Superjoker des deutschen Rekordmeisters.

Der 18-Jährige ist wettbewerbsübergreifend alle 49 Minuten an einem Treffer beteiligt, was eine herausragende Quote für den talentierten Offensivspieler ist. Er wird immer wichtiger für die Bayern und arbeitet hart, um seine Ziele verfolgen zu können.

Mathys Tel wird für den FC Bayern immer wichtiger. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Tel spricht über den Druck beim Wechsel zum FC Bayern

Wenn für einen 17-jährigen Spieler die Ablösesumme von 20 Millionen Euro bezahlt wird, dann ist dies auch mit einem gewissen Druck verbunden. Dies bestätigte Tel vor kurzem gegenüber dem französischen TV-Format Telefoot. Dennoch freute er sich über die aktuelle Entwicklung und bestätigte eine gute Aufnahme in die Mannschaft.

„Ich freue mich über diese Art von Statistik. Als ich zu Bayern gewechselt bin, habe ich den großen Druck gespürt. Aber meine Mitspieler und der Trainer haben mir sehr geholfen – inzwischen bin ich sehr selbstbewusst“, sagte er in dem Interview. Eine große Unterstützung bei der Gewöhnung an den neuen Verein war sein Landsmann Kingsley Coman, der seit mehreren Jahren erfolgreich beim FC Bayern spielt.

Die französische Nationalmannschaft ist das große Ziel von Tel

In der vergangenen Länderspielpause debütierte Tel für die französische U21-Nationalmannschaft unter Trainer Thierry Henry. Mit zwei Treffern in zwei Spielen stellte er auch hier seine Klasse unter Beweis, sodass mittlerweile auch Nationaltrainer Didier Deschamps ein Auge auf ihn geworfen haben soll.

„Ich habe gehört, dass Didier Deschamps meine Situationen beobachtet. Ich kann den Tag kaum erwarten. Aber bis es soweit ist, muss ich ruhig bleiben“, erklärte der geduldige 18-Jährige. „Zunächst muss ich weiter im Klub Leistung bringen. Natürlich ist das im Hinterkopf. Aber es passiert, wenn es passiert. Heute ist es einfach mein Ziel, in der Welt des Fußballs zu performen. Ich will meinen Familiennamen bis an die Spitze tragen“, gab er sich zielstrebig. (jari)