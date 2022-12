Neuer-Ersatz? FCB-Legende Sepp Maier hat einen klaren Wunschkandidaten

Von: Christoph Gschoßmann

Sepp Maier (M.) würde als Ersatz für Manuel Neuer keinen Neuzugang holen. © imago/MIS / imago sportfotodienst

Manuel Neuer fällt lange aus – die Gerüchteküche brodelt, wer sein Nachfolger wird. Sepp Maiers Wunschkandidat jedoch kostet den FC Bayern keinen Cent extra.

München – Keylor Navas? Yann Sommer? Alexander Nübel? Bono? Dominik Livakovic? Emiliano Martinez? Gefühlt geistert jeden Tag ein neuer Torwart-Name durch die Medienlandschaft, seitdem sich Manuel Neuer (36) beim Skitourengehen so schwer verletzt hat, dass für ihn die Saison beendet ist. Der Sportchef des FC Bayern, Hasan Salihamidzic, hat gar seinen USA-Urlaub abgebrochen, um die Notfallsituation in München zu managen. Wer könnte kurzfristig helfen?

Ein Name jedoch scheint völlig unterzugehen: Der desjenigen, der im Tor stehen würde, sollte Bayern heute ein Spiel haben – Sven Ulreich. Der verlässliche Ersatzmann erhält aber nun einige prominente Fürsprecher, so beispielsweise Torwart-Legende Sepp Maier. „Ich würde Sven Ulreich das Vertrauen geben, denn er hat es ja schon bewiesen, dass er ein sehr guter Torhüter ist“, sagte der 78-Jährige der Bild.

Auch Lehmann spricht sich für Sven Ulreich als Dauer-Ersatz für Neuer aus

Dass Neuer ins Tor der Bayern zurückkehren wird, bezweifelt Maier nicht – schließlich sei dieser „ein Kämpfer“. Geht man davon wirklich aus, könnte die interne Lösung mit Ulreich wohl das geringste Konfliktpotenzial in sich bergen, sobald Neuer zurück ist. Jedoch gibt Maier zu: „Früher oder später muss man sich sowieso um einen Nachfolger von Manuel kümmern, das ist schwierig genug, in seiner Klasse ist keiner auf dem Markt und es wird so schnell auch keinen geben.“

Und noch ein ehemaliger Nationaltorwart spricht sich für Ulreich zwischen den Bayern-Pfosten aus: Jens Lehmann. So sagt er ebenfalls der Bild: „Sven Ulreich hat jetzt das Vertrauen verdient, er ist ein sehr guter Torhüter. Die Bayern werden auch ihre Gründe gehabt haben, dass sie Alexander Nübel ziehen ließen und nicht Ulreich.“ Und dass mit dem 19-jährigen Johannes Schenk dann ein sehr junger Keeper auf der Bank sitzen würde, ist laut Lehmann ebenfalls kein Problem: „Ich habe auch mit 18 Jahren mein erstes Profi-Spiel bestritten“, so der WM-Dritte von 2006. (cgsc)

