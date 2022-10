DFL terminiert weitere Spiele nach der WM: Bayern mit zwei Heimspielen in Folge

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Die DFL hat die Spieltage 17 bis 19 in der Bundesliga terminiert. Der FC Bayern empfängt zum Rückrundenauftakt Eintracht Frankfurt im Topspiel.

München/Frankfurt - Die DFL hat die Ansetzung für die Spieltage 17 bis 19 in der Bundesliga bekanntgegeben. Damit sind drei weitere Spiele im nationalen Wettbewerb nach der WM 2022 in Katar genau terminiert worden. Die Liga wird aber bereits am 20. Januar mit dem 16. Spieltag fortgesetzt.

Die neu terminierten Spieltage des FC Bayern in 2023 17. Spieltag: FC Bayern - 1. FC Köln (24. Januar, 20:30) 18. Spieltag: FC Bayern - Eintracht Frankfurt (28. Januar, 18:30 Uhr) 19. Spieltag: VfL Wolfsburg - FC Bayern (05. Februar, 17:30 Uhr)

FC Bayern mit zwei Heimspielen innerhalb von fünf Tagen in der Bundesliga

Mit einer englischen Woche wird der letzte Spieltag der Hinrunde der Bundesliga abgeschlossen. Die Bundesligisten treten am Dienstag und Mittwoch an. Der FC Bayern empfängt am Dienstagabend den 24. Januar den 1. FC Köln. Am 18. Spieltag trifft der FCB dann im Topspiel auf Eintracht Frankfurt. Somit hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann zwei Heimspiele innerhalb weniger Tage.

Nur acht Tage später gastiert der deutsche Rekordmeister dann am Sonntag den 05. Februar um 17:30 Uhr in Wolfsburg. Es ist das erste Auswärtsspiel für das Team in der Bundesliga 2023. Der FC Bayern tritt damit nicht einmal in diesem Zeitraum zur „traditionellen“ Bundesliga-Zeit um 15:30 Uhr an.

Die Spieltage 17 - 19 wurden von der DFL terminiert. Englische Woche zum Rückrundenabschluss © Imago Images/Michael Weber

Novum zur Rückrunde: Auftaktspiel in der Rückrunde der Bundesliga im Free-TV nicht zu sehen

Normalerweise wird das Auftaktspiel der Bundesliga am 1. und 18. Spieltag im Free-TV übertragen. Sat. 1 sicherte sich in diesem Jahr die Rechte und übertrug schon den Saisonauftakt zwischen Frankfurt und dem FC Bayern. Doch durch die WM in Katar hat sich der Sender dazu entschieden bereits an den Spieltagen 14, 15 und 16, Bundesliga-Partien im Free-TV zu übertragen.

Der Grund für diese Verschiebung ist die lange Winterpause zwischen Spieltag 15 und 16 aufgrund der WM 2022. Sat. 1 hat sich die Rechte für insgesamt vier Bundesliga-Begegnungen gesichert und verteilt die drei offenen Spiele auf die genannten Spieltage. Sowohl die Partie des FC Bayern gegen Bremen am 14. Spieltag als auch den Auftakt in das neue Jahr in Leipzig wird im Free-TV zu sehen sein.

Der Kader des FC Bayern München in der Saison 2022 Fotostrecke ansehen

DFL plant neue Anstoßzeit für die Bundesliga ab 2025

In den letzten Jahren wurden die Spieltage in der Bundesliga immer mehr zerpflückt, mittlerweile gibt es bis zu sechs verschiedene Anstoßzeiten. Alle fünf Jahre wird über neue Anstoßzeiten debattiert, doch erst 2020 fand die letzte Rechtevergabe statt. Dementsprechend werden die möglichen Neuerungen erst ab 2025 in Kraft treten.

Die DFL ist jetzt an die 36 Teams der 1. und 2. Bundesliga herangetreten und machte den Vorschlag, das Topspiel am Samstag um zwei Stunden nach hinten zu verlegen. Die Idee kam überwiegend positiv an, in trockenen Tüchern ist diese Änderung aber noch nicht. (fwa)