Sommer-Abschied beim FC Bayern rückt näher: Transfer-Guru liefert neue Details

Von: Jan Oeftger

Teilen

Yann Sommers Abschied vom FC Bayern wird konkreter. Der Torwart soll sich im intensiven Austausch mit einem neuen Verein befinden.

München – Das Comeback von Platzhirsch Manuel Neuer beim FC Bayern München verzögert sich weiter. Dennoch könnte sein Vertreter Yann Sommer schon bald den Abflug machen. Der Schweizer wird heftig von Inter Mailand umworben. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano ist Sommer mit dem italienischen Spitzenclub schon sehr weit.

Yann Sommer Geboren am: 17. Dezember 1988 (34 Jahre alt) Spiele für den FC Bayern: 25 (31 Gegentore)

Sommer war als Neuer-Vertreter zum FC Bayern gekommen

Sommer war im Winter zum FC Bayern gekommen, um den schwerverletzten Neuer zu vertreten. Nur ein halbes Jahr später könnte der frühere Gladbacher weiterziehen. Wie Romano twittert, hat sich Sommer mit Inter Mailand bereits über einen Vertrag und das Gehalt ausgetauscht. Beide Parteien seien sich soweit einig, dass der Verein nun Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister aufnehmen möchte.

Dass es zu einem Abschied kommen könnte, ist dank „einer Klausel“ möglich. An diese erinnerte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Rande des Bayern-Trainingslagers. „Wie sie wissen, hat er eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte. Es wird darauf ankommen, wie man mit ihm umgeht.“ Hoeneß kündigte an: „Wir werden offen mit ihm Gespräche führen. Er hat einen super Charakter und wir werden alle Perspektiven berücksichtigen.“

Yann Sommer könnte den FC Bayern schon wieder verlassen. © IMAGO/Mladen Lackovic

FC Bayern sicherte Sommer besondere Klausel zu

Laut Bild besagt diese Klausel, dass Sommer gehen darf, sollte Neuer wieder die Nummer eins werden. Dafür müsste ein Club jedoch neun bis zehn Millionen Euro auf den Tisch legen, damit der FC Bayern kein Minusgeschäft macht. Außerdem sei zwischen Sommer und den Verantwortlichen vereinbart, dass die Klausel nur einvernehmlich gezogen werde.

Neben Sommer auch Nübel vorm Absprung beim FC Bayern

Zuletzt ist spekuliert worden, dass die Bayern Sommer so lange die Freigabe verweigern würden, bis Neuer wieder einsatzbereit ist. Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht absehbar. Dass Neuer zum Saisonauftakt zwischen den Pfosten steht, bezeichnete Thomas Tuchel am Samstag „als zu ambitioniert“.

Hinzu kommt, dass auch Leihrückkehrer Alexander Nübel den FC Bayern wohl verlassen wird. Er steht im Austausch mit dem VfB Stuttgart. Diese verzwickte Situation ist den Bayern-Bossen bewusst. Jedoch kündigte Hoeneß diesbezüglich an, nicht in Hektik zu verfallen. (jo)