„Die Krake von Zadar“: FC Bayern kontaktiert wohl ersten Ersatzkandidaten für Neuer

Von: Marius Epp

Teilen

Der FC Bayern auf der Suche nach dem Neuer-Ersatz: Medienberichten zufolge haben die Münchner Gespräche mit dem Kroaten Dominik Livakovic aufgenommen.

München - Deutsche WM-Blamage hin oder her: Die Saisonziele des FC Bayern haben sich nicht geändert. Die Münchner streben national und international nach dem Höchsten. Der folgenschwere Skiunfall von Manuel Neuer könnte diese Ziele gefährden.

Dominik Livaković Geboren: 9. Januar 1995 (Alter 27 Jahre), Zadar, Kroatien Größe: 1,87 m Verein: Dinamo Zagreb Marktwert: 8,5 Millionen Euro

Manuel Neuer zwingt FC Bayern zum Handeln: Offenbar Gespräche mit Livakovic

Deshalb wird die Schaltzentrale an der Säbener Straße in diesen Tagen aktiv. Mit Sven Ulreich steht zwar ein bewährter Ersatz parat, doch mit nur einem bundesligaerfahrenen Keeper in die Rückrunde zu gehen, mutet reichlich riskant an. Kroatische Medien berichteten in den letzten Tagen vom Bayern-Interesse an Kroatiens WM-Keeper Dominik Livakovic.

Nun hat es wohl tatsächlich erste Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem Management des 27-Jährigen gegeben, wie Sky berichtet. Ob Kroatien ohne seine Glanztaten im WM-Halbfinale stehen würde, ist fraglich. Zudem hielt er bereits vier Elfmeter.

Dominik Livakovic ist mit vier gehaltenen Strafstößen bei der WM ein echter Elfmeterkiller. © INA FASSBENDER/AFP

Bayern-Boss Kahn sah Kroatien-Keeper Livakovic in Katar live

Livakovic steht beim kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb noch bis 2024 unter Vertrag. Die Gespräche sollen noch nicht weit fortgeschritten sein, in jedem Fall wäre eine Ablöse fällig. Die „Krake von Zadar“, wie Livakovic nach seiner Gala gegen Brasilien von den heimischen Medien getauft wurde, scheint wohl das Interesse der Münchner auf sich gezogen zu haben.

Bayern-Boss und Ex-Keeper Oliver Kahn konnte sich selbst von den Qualitäten des Schlussmanns überzeugen, er war beim kroatischen Überraschungssieg gegen Brasilien vor Ort. Dort führte er ein Telefonat - Fotos beweisen, wen er am Ohr hatte.

Nübel, Navas oder Livakovic? FC Bayern auf Torwartsuche

Livakovic ist momentan einer von drei möglichen Torwart-Kandidaten beim Rekordmeister. Die naheliegendste Option war von Beginn an Alexander Nübel. Der ehemalige Schalker wurde 2020 perspektivisch als Neuer-Nachfolger verpflichtet und ist momentan an die AS Monaco verliehen.

Allerdings soll es Medienberichten zufolge noch keine Kontaktaufnahme seitens der Bayern gegeben haben. Spekuliert wird auch über PSG-Ersatzkeeper Keylor Navas. Wer letztlich kommt, ist noch völlig offen. Dass etwas passieren wird, ist aber so gut wie sicher. Selbst wird sich der Titan nicht mehr zwischen die Pfosten stellen. (epp)