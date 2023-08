Neuer Plan beim FC Bayern: Überraschende Torhüter-Wende zeichnet sich ab

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Der FC Bayern suchte zuletzt händeringend einen Torhüter. Die Sache gestaltete sich schwierig. Jetzt findet offenbar eine überraschende Wende statt.

München – Inzwischen ist es fast zehn Monate her, als sich das Drama ereignete. Manuel Neuer, die Ski-Tour und das bekannte Ende.

Seit dem 10. Dezember 2022 ist der FC Bayern also auf der Suche nach einem Ersatz für den noch immer verletzten Kapitän. Als Yann Sommer im Januar verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestatt wurde, sah man sich zunächst gut aufgestellt für die Zeit bis zur nicht absehbaren Neuer-Rückkehr.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen bisherige Vereine: FC Schalke 04, FC Bayern München Marktwert: 7 Millionen Euro (transfermarkt.de)

FC Bayern und das Torhüter-Dilemma: Kein Neuer-Ersatz in Sicht

Problem: Der Schweizer konnte in dem halben Jahr zwischen den Bayern-Pfosten nicht wirklich überzeugen, wollte im Hinblick auf die EM im kommenden Jahr zudem einen absoluten Stammplatz. Daher gaben die Münchner Bosse kürzlich grünes Licht für Sommers Wechsel zu Inter Mailand.

Wohl wissend, dass der FC Bayern nicht nur mit Sven Ulreich in die neue Spielzeit gehen wird. Zumal eine Rückkehr von Neuer weiterhin nicht final absehbar ist. Bis jetzt!

Neuer Plan beim FC Bayern: Überraschende Torhüter-Wende zeichnet sich ab

Da kürzlich Kepa Arrizabalaga absagte und lieber zu Real Madrid wechselt, stehen die Bayern-Bosse nun unter Druck. Am liebsten hätten sie nämlich einen neuen Torhüter präsentiert, bevor am Freitag die neue Saison startet. Nun gibt es aber eine irre Torwart-Wende beim FC Bayern!

Nach dem Treffen der Transfer-Taskforce am Mittwochnachmittag findet an der Säbener Straße offenbar ein Umdenken statt. Wie tz weiß, ist es nun sogar möglich, dass die Münchner keinen neuen Torwart holen, nur mit Ulreich in die Saison gehen und auf eine schnelle Genesung von Neuer hoffen.

Spektakuläre Wendung in Bayerns Torhüter-Planung? Offenbar bekommt Thomas Tuchel doch keinen neuen Keeper. © Imago-Iamges

FC Bayern vertraut auf Sven Ulreich – und hofft auf baldiges Neuer-Comeback

Top-Kandidat als dessen Ersatz war bislang Stefan Ortega. Allerdings möchte Manchester City seinen zweiten Keeper nicht abgeben. Auch wenn Thomas Tuchel bereits mit dem Ex-Löwen telefoniert haben soll und Ortega sich einen Wechsel zum FC Bayern durchaus vorstellen könnte. Auch David De Gea wurde zuletzt an der Säbener Straße gehandelt.

„Wir wollen ihn nicht verkaufen und wir wollen ihn nicht ausleihen“, sagte City-Coach Pep Guardiola am Dienstag über Ortega: „Es tut mir leid, aber wir wollen ihn für eine lange Zeit behalten“. Die Zahl der weiteren Alternativen war für die Bayern überschaubar. Daher nun die Entscheidung für Sven Ulreich – und das Hoffen auf ein baldiges Neuer-Comeback. (smk, bon, pk)