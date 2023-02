Noch mehr Macht für Nagelsmann beim FC Bayern: „Team Neuer“ munkelt von Eifersucht des Trainers

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Julian Nagelsmann baut seine Macht beim FC Bayern sukzessive aus. Nach der Entlassung von Manuel Neuers Torwarttrainer Toni Tapalovic kommt nun schon sein fünfter Vertrauter nach München.

München – Es gibt ein paar Dinge, die sich Manuel Neuer in diesem Interview, das den FC Bayern da seit knapp einer Woche beschäftigt, verkniffen hat. Die Vorwürfe an die Vereinsspitze waren heftig und verbal pointiert, hinter verschlossenen Türen aber geht es im Streit um die Entlassung von Toni Tapalovic noch um andere Aspekte als angeblich wenig überzeugende Argumente und herausgerissene Herzen.

Neuer nämlich ist keineswegs entgangen, dass Julian Nagelsmann seinen Trauzeugen am liebsten schon losgeworden wäre, ehe er selbst vor eineinhalb Jahren sein Amt in München angetreten hat. Damals, als der Name Michael Rechner auch schon genannt wurde, legte der Verein ein klares Veto ein. Nun hat der gute Bekannte aus Hoffenheimer Zeiten freie Bahn. Die Verpflichtung des 42-Jährigen ist fix – und die ohnehin große Macht des Trainers an der Säbener Straße wächst weiter.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Verein: FC Bayern München Amtsantritt: 2021 Vertrag bis: 2026

FC Bayern: „Team Neuer“ munkelt von Eifersucht bei Nagelsmann

Neuer selbst ist über die Personalie schon informiert worden, genau wie Yann Sommer und Sven Ulreich. Und während es für Sommer durchaus eine gute Nachricht ist, dass der Konkurrenzkampf im Tor zwischen ihm und Neuer ab Sommer von einem neutralen Beobachter moderiert wird, sehen die anderen beiden Keeper der neuen Konstellation mit Skepsis entgegen. Über all das, was zwischen Tapalovic und Nagelsmann seit Juli 2021 vorgefallen ist, haben sich Neuer und Ulreich freilich ihr eigenes Bild gemacht.

Im „Team Neuer“ munkelt man gar von Eifersucht des Trainers, weil die autark laufende Torwart-Truppe ohne sein Zutun funktionierte. Andere Interpretationen legen den Schluss nahe, dass Nagelsmann gerne Kontrolle und Hoheit über all seine Mannschaftsteile hat. Nicht ohne Grund brachte er schon zu seinem Start die beiden Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod sowie den Video-Analysten Benjamin Glück aus Leipzig mit nach München. Teampsychologe Max Pelka folgte danach.

War Julian Nagelsmann beim FC Bayern eifersüchtig auf das „Team Neuer“? © Markus Fischer/Imago

Tapalovic-Nachfolger Michael Rechner trainiert beim FC Bayern Neuer, Sommer und Ulreich

Rechner, für den eine Ablöse im sechsstelligen Bereich fällig sein soll, kommt nun aus Hoffenheim und hat somit den Vorzug vor Frederik Gößling erhalten, mit dem Nagelsmann in Leipzig zusammenarbeitete. Zwischen 2016 und 2019 hat er mit Nagelsmann in Hoffenheim trainiert, Pellegrino Matarazzo – der fünfte Trainer nach dessen Abschied – muss nun ohne Rechner zurechtkommen.

Er bringt gute Referenzen mit nach München: Seit 2008 hat sich der Ex-Profi in Hoffenheim nach oben gearbeitet, zuletzt half er nebenher interimsweise bei der türkischen Nationalelf unter Cheftrainer Stefan Kuntz aus. In München sorgt er nun dafür, dass aus der alten Garde lediglich Fitness-Chef Holger Broich verblieben ist.



Nagelsmann macht beim FC Bayern sein Ding – doch Teammanagerin Kathleen Krüger ist unantastbar

Nagelsmann macht sein Ding. Lediglich ein Posten ist den Bayern heilig. Den ursprünglichen Plan des 35-Jährigen, RB-Teammanager Timmo Hardung mitzubringen, negierte der Verein. Kathleen Krüger ist unantastbar. Hanna Raif, Manuel Bonke