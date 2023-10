Drei Rote Karten, 50-Meter-Traumtor und die gefürchtete Bayern-Walze gegen Darmstadt

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München ballerte den SV Darmstadt mit 8:0 aus der Allianz Arena. Die Highlights zu einem denkwürdigen Bundesliga-Spiel zum Nachlesen.

FC Bayern München – SV Darmstadt 98 8:0 (0:0)

Harry Kane mit 50-Meter-Traumtor gegen Darmstadt: Bayern-Star mit unglaublichem Treffer

FC Bayern gegen Darmstadt: Rot-Wahnsinn in München – drei Platzverweise vor der Pause

Die Highlights zum Nachlesen im Ticker

ABPFIFF: Das war‘s in München! Ein unfassbares Bundesliga-Spiel ist vorbei. Wir haben drei Rote Karten gesehen, ein Kane-Traumtor von der Mittellinie und acht Treffer in der zweiten Halbzeit. Bayern walzt Darmstadt platt und ist am Ende ohne Gnade – für die Münchner geht es jetzt im Pokal gegen Saarbrücken weiter, dann wartet der Klassiker in Dortmund. Allerdings ohne den rotgesperrten Joshua Kimmich.

FC Bayern München – SV Darmstadt 98 8:0 (0:0)

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Mazraoui, de Ligt (77. Tel), Kim, Davies (65. Krätzig) - Kimmich, Laimer (77. Pavlovic) - Sané, Musiala (77. Choupo-Moting), Coman (65. Müller) - Kane Aufstellung Darmstadt: Schuhen - Klarer, Gjasula, Maglica - Bader, Kempe, Schnellhardt (46. Honsak), Nürnberger - Mehlem - Skarke, Pfeiffer (45.+2. Zimmermann) Rote Karten: FC Bayern: Kimmich (4.); Darmstadt: Gjasula (19.), Maglica (41.) Tore: 1:0 Kane (51.), 2:0 Sané (56.), 3:0 Musiala (60.), 4:0 Sané (64.), 5.0 Kane (69.), 6:0 Müller (71.), 7:0 Musiala (76.), 8:0 Kane (88.)

90. Minute: Skarke schließt nochmal ab, Neuer pariert.

88. Minute: TOR FÜR DEN FC BAYERN! TORSCHÜTZE: HARRY KANE. Weltklasse-Dribbling und Traumpass von Leroy Sané auf Harry Kane – der strauchelt noch und trifft dann trotzdem. Dreierpack! Bayern macht hier acht Tore in einer knappen Dreiviertelstunde, irre.

86. Minute: Choupo-Moting lässt das achte liegen! Müller spielt ihn frei, aber der Joker sticht nicht und schiebt die Kugel freistehend am Tor vorbei.

84. Minute: Der doppelte Schuhen! Erst rettet der Darmstadt-Goalie gegen Tel, dann gegen Müller. Bayern ist noch nicht fertig.

81. Minute: Es dürfte eines der verrücktesten Bundesliga-Spiele der jüngeren Vergangenheit sein. Die Bayern sind nach vier Minuten in Unterzahl, es folgen zwei Rote Karten für Darmstadt noch vor der Pause. Ab Minute 51 beginnt dann der Tor-Wahnsinn – Bayern trifft innerhalb von 25 Minuten sieben Mal. Darunter ein 50-Meter-Geniestreich von Harry Kane.

77. Minute: Die Bayern wechseln drei Mal: Choupo-Moting für Musiala, Bayern-Debütant Pavlovic für Laimer und Tel für de Ligt. Bayern jetzt mit einer Dreierkette.

76. Minute: TOR FÜR DEN FC BAYERN! TORSCHÜTZE: JAMAL MUSIALA. Und so ist es! Musiala legt sein zweites nach. Toller Doppelpass mit Müller, eiskalt vor dem Tor – und es steht 7:0.

75. Minute: Die Bayern nehmen ein bisschen den Fuß vom Gas – zumindest in Sachen Tore. Die Münchner haben hier alles im Griff und machen keine Anstalten, es beim 6:0 zu belassen.

71. Minute: TOR FÜR DEN FC BAYERN! TORSCHÜTZE: THOMAS MÜLLER. Wir kommen gar nicht mehr hinterher – Mazraoui flankt von rechts, Müller hält den Schlappen hin – 6:0!

FC Bayern gegen Darmstadt jetzt im Live-Ticker: Kane mit 50-Meter-Traumtor

69. Minute: TOR FÜR DEN FC BAYERN! TORSCHÜTZE: HARRY KANE. Unglaubliches Ding von Harry Kane! 50-Meter-Toooooooooor! Schuhen steht zu weit vor dem Kasten, Kane schaut einmal kurz und zaubert dann vom Anstoßpunkt! Ein denkwürdiges Spiel hier in der Allianz Arena.

Harry Kane nach seinem Wahnsinns-Tor – die Reaktionen seiner Kollegen sprechen Bände. © Ulmer / Teamfoto / Imago

65. Minute: Die Bayern machen hier innerhalb von 15 Minuten alles klar. Und dann wird gewechselt: Frans Krätzig kommt für Alphonso Davies, Thomas Müller für Kingsley Coman. Musiala geht auf den Flügel, Müller auf die Zehn.

FC Bayern gegen Darmstadt mit Tor-Flut nach Rot-Wahnsinn

64. Minute: TOR FÜR DEN FC BAYERN! TORSCHÜTZE: LEROY SANÉ. Der Bayern-Zug rollt weiter. Coman findet Sané am Sechzehner, toller Linksschuss – und 4:0.

60. Minute: TOR FÜR DEN FC BAYERN! TORSCHÜTZE: JAMAL MUSIALA. Und dann straft er alle Kritiker samt des Tickerers Lügen! Musiala bekommt einen Freistoß von Kane quergelegt und schließt dann flach aus 18 Metern in die Ecke ab. Die Münchner spielen jetzt ihre ganze Klasse aus und für Darmstadt wird es doch noch ein ganz bitterer Nachmittag.

58. Minute: Musiala muss hier das 3:0 machen – Kane spielt ihn nach einem Konter frei, der deutsche Nationalspieler vergibt aber mutterseelenallein vor Schuhen schon beinahe kläglich.

56. Minute: TOR FÜR DEN FC BAYERN! TORSCHÜTZE: LEROY SANÉ. Und die Bayern legen nach. Kane, Musiala, Laimer – und am Ende muss Sané nur noch das Füßchen hinhalten. Hervorragend herausgespielt, Darmstadt droht hier jetzt eine Packung.

55. Minute: Die Münchner sind auf Kurs – und sie haben weiterhin den Vorwärtsgang eingelegt. Coman hat die nächste gute Chance, de Ligt holt die nächste Ecke heraus.

FC Bayern gegen Darmstadt jetzt im Live-Ticker: Münchner nach Rot-Wahnsinn auf Kurs

51. Minute: TOR FÜR DEN FC BAYERN! TORSCHÜTZE: HARRY KANE. Und dann ist es passiert! Musiala spielt Mazraoui frei, dessen Flanke von der rechten Seite verwertet Kane in Mittelstürmer-Manier per Flugkopfball. Stark gemacht. Es ist das zehnte Saisontor für den Neuzugang.

50. Minute: Wieder de Ligt mit dem Kopfball, aber wieder ist Schuhen auf dem Posten! Starke Parade. Bayern nähert sich an, präsentiert sich jetzt ganz anders als noch vor dem Seitenwechsel.

49. Minute: Schöne Drehung von Musiala im Sechzehner, er legt für Sané ab. Zimmermann blockt seinen Schuss aber ab. Die nächste Bayern-Welle rollt schon – Davies wird von Bader gefoult, das gibt Gelb und Freistoß.

47. Minute: Kempe fällt Sané – Freistoß für Bayern am Sechzehner. Kane bleibt an der Mauer hängen.

46. Minute: Weiter geht‘s: Darmstadt wechselt, Mathias Honsak ersetzt Fabian Schnellhardt.

HALBZEIT: Und dann beenden wir diese denkwürdige erste Hälfte. Drei Mal glatt Rot im ersten Durchgang – Bayern-Star Joshua Kimmich zog die erste Notbremse (4.), die Darmstädter Klaus Gjasula (19.) und Matej Maglica (41.) taten es ihm dann gleich. Und so gehen wir mit Zehn gegen Neun und einem 0:0 in die Pause. Die beiden Trainer werden jetzt sicher einiges anzusprechen haben.

45.+2. Minute: Darmstadt wechselt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit: Verteidiger Christoph Zimmermann ersetzt Stürmer Luca Pfeiffer.

45.+1. Minute: Musiala auf Sané – und der Nationalspieler trifft! Aber es war hauchzart Abseits.

44. Minute: Die Bayern drängen hier noch vor der Pause auf die Führung. Bei Zehn gegen Neun haben sie jetzt natürlich noch mehr Räume. Darmstadt droht hier plötzlich eine Mammutaufgabe in der zweiten Hälfte – nachdem man nach fünf Minuten noch in Überzahl war.

43. Minute: Kane übernimmt den Freistoß – drüber, aber da war noch jemand dran. Also Ecke.

FC Bayern gegen Darmstadt jetzt live: Rot-Wahnsinn in München – drei Platzverweise vor der Pause

41. Minute: Was ist hier los? Es gibt wieder Rot! Darmstadts Maglica fliegt nach einem Foul an Kane vom Platz, die Situation ist die Kopie der Gjasula-Laimer-Szene – wieder kurz vor dem Strafraum halbrechts, wieder Notbremse, wieder Freistoß, wieder Rot.

40. Minute: Wir gehen hier mit großen Schritten auf die Halbzeit zu – und vor allem Tuchel wird die Pause brauchen, um seine Bayern neu zu justieren.

37. Minute: Neuer! Der Bayern-Kapitän ist da, bleibt gegen Mehlem lange stehen – und kann die beste Darmstädter Möglichkeit so entschärfen.

36. Minute: Tuchel ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Elf, gestikuliert wild am Spielfeldrand. Jetzt gibt es immerhin mal eine Ecke. Die bringt aber keine Gefahr.

33. Minute: Es ist ein ganz seltsames Fußballspiel hier in München. Die Bayern waren nach der frühen Roten Karte gegen Kimmich geschockt, Darmstadt spielte in der Folge frech auf. Nach dem Gjasula-Platzverweis änderte sich nicht viel – der Aufsteiger ist weiterhin mutig und wittert seine Chance. Obwohl jetzt wieder Gleichzahl herrscht, schaffen es die Bayern nicht, den Gästen hier ihr Spiel aufzuzwingen.

30. Minute: Zuckerpass von Musiala auf Coman, aber der Franzose trifft nur das Außennetz.

27. Minute: Und wieder die Darmstädter: Tim Skarke zieht ab, Manuel Neuer klärt. Danach hat Marvin Mehlem den nächsten Abschluss – die Lilien sind weiter mutig.

26. Minute: De Ligt! Große Kopfball-Chance nach einer Freistoß-Hereingabe, aber der Niederländer mit zu wenig Wucht im Abschluss.

24. Minute: Kimmichs Platzverweis ist der früheste für den FC Bayern seit 26 Jahren. Gjasula folgt ihm eine Viertelstunde später – es geht jetzt also mit Zehn gegen Zehn weiter. Das bedeutet: Viel Platz auf der Wiese!

FC Bayern gegen Darmstadt jetzt live: Rot-Wahnsinn in München – zwei Platzverweise nach 20 Minuten

19. Minute: Elfmeter für Bayern! Gjasula legt Laimer nach einem Konter – aber ist das wirklich innerhalb des Straufraums? Nein! Martin Petersen sieht sich die Szene am Monitor an und nimmt seine Entscheidung zurück. Es gibt Freistoß für Bayern – und dann Rot für Gjasula wegen Notbremse! Irre, was hier an diesem Nachmittag passiert. Erst hat Kimmich Feierabend, dann Gjasula. Und es sind nicht einmal 20 Minuten gespielt! Sané jagt den Freistoß dann in die Wolken.

18. Minute: Schlimmer Ballverlust von Davies tief in der eigenen Hälfte! Bader legt dann für Mehlem zurück, Laimer fälscht zur Ecke ab. Die Bayern sind verunsichert.

13. Minute: Chance für Bayern: Sané legt für Davies auf, Schuhen klärt zur Ecke. Kane nimmt die Hereingabe dann direkt! Aber wieder ist der Lilien-Keeper da.

11. Minute: Wie stellen sich die Bayern jetzt taktisch auf? Konrad Laimer scheint die Sechserposition nun alleine zu bekleiden. Klar ist auch: Joshua Kimmich wird definitiv im Klassiker gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag gesperrt fehlen.

7. Minute: Thomas Tuchel beschwert sich lautstark am Seitenrand. Dafür gibt es Gelb.

FC Bayern gegen Darmstadt jetzt im Live-Ticker: Blitz-Rot für Kimmich

6. Minute: Die Bayern sind hier also für 85 Minuten in Unterzahl. Kimmich hatte die Kugel von Neuer tief in der eigenen Hälfte bekommen, dem Nationalspieler versprang dann der Ball. Kimmich konnte sich in der Folge nur mit einem Foul gegen Marvin Mehlem helfen.

Früher Feierabend: Joshua Kimmich sah nach vier Minuten gegen Darmstadt wegen einer Notbremse Rot. © ActionPictures / Imago

5. Minute: Rot für Kimmich! Notbremse am eigenen Strafraum! Darmstadt bekommt den Freistoß am Sechzehner, Tobias Kempe tritt an – abgewehrt.

4. Minute: Zweite Bayern-Möglichkeit, schnell umzuschalten. Zum zweiten Mal spielt Jamal Musiala den Ball in blaue Beine.

2. Minute: Die Bayern sind direkt im Vorwärtsgang und setzen sich in der Darmstädter Hälfte fest.

ANPFIFF: Die Kugel rollt!

Update vom 28. Oktober, 15.28 Uhr: Die Mannschaften sind da, gleich geht es hier los!

FC Bayern gegen Darmstadt heute im Live-Ticker: Tuchel gibt Neuer-Einblicke vor Anpfiff

Update vom 28. Oktober, 15.19 Uhr: Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat unmittelbar vor Anpfiff live bei Sky über das Comeback von Manuel Neuer gesprochen: „Eigentlich bräuchte Manuel ein paar Trainingseinheiten im elf gegen elf auf dem Feld, auch mit der Viererkette, um sich einzustimmen, auch seine Ideen einzubringen. Idealerweise wären wir jetzt im Trainingslager vor der Saison und wir könnten Spielminuten verteilen. Aber so ist es nicht. Manuel ist bereit. Und wenn einer bereit ist, ist es Manu. Zu 100 Prozent.“

Update vom 28. Oktober, 15.06 Uhr: Bayern-Sportdirektor Christoph Freund wurde vor dem Spiel bei Sky zu Manuel Neuer, Thomas Müller und Florian Wirtz befragt. Kommt es zu einem Transfer des Leverkuseners?

Update vom 28. Oktober, 14.51 Uhr: Manuel Neuer wärmt sich gerade auf, die Fans in der Allianz Arena haben ihn begeistert empfangen.

Update vom 28. Oktober, 14.24 Uhr: Die Aufstellungen sind da: Alles wie erwartet beim FC Bayern: Manuel Neuer steht im Tor, vor ihm vertraut Tuchel seiner Stammformation. Bedeutet auch: Thomas Müller sitzt wieder auf der Bank. Serge Gnabry hat es dann doch nicht in den Kader geschafft.

Update vom 28. Oktober, 13.58 Uhr: Der Countdown läuft, in eineinhalb Stunden geht es los. Vorab gibt es vom FC Bayern München noch eine überraschende Nachricht: Serge Gnabry konnte das Abschlusstraining absolvieren.

Trainer Thomas Tuchel hatte bei der PK am Freitag verkündet, dass der zuletzt am Arm verletzte Flügelstürmer gegen Darmstadt krankheitsbedingt ausfallen wird. Ob er nun doch im FCB-Aufgebot steht, werden wir gegen 14.30 Uhr wissen.

Erstmeldung vom 28. Oktober, 12.45 Uhr: München – Der Tag der Tage ist endlich gekommen: 350 Tage ist es her, dass Manuel Neuer zum letzten Mal das Tor der FC Bayern München hütete – damals ausgerechnet beim 2:0-Auswärtssieg bei seiner alten Liebe Schalke 04. Danach folgte die WM 2022 in Katar, der folgenschwere Ski-Unfall und der steinige Weg zum Comeback. Fast ein Jahr später ist es nun so weit, Manuel Neuer wird am Samstag (ab 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) gegen Aufsteiger Darmstadt wieder im bayerischen Kasten stehen.

Manuel Neuer vor großem Bayern-Comeback gegen Darmstadt

37 Jahre ist Neuer mittlerweile alt, der Hype rund um sein Comeback ist gigantisch. Thomas Tuchel wurde auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag mit Fragen gelöchert. Der Coach wurde gar gefragt: „Ist es für Sie das größte Fußball-Comeback, das Sie je erlebt haben?“ Da musste der 50-Jährige erstmal lachen. „Es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, ich will es gar nicht in eine Kategorie schieben“, antwortete er.

Neuer selbst kam dann ebenfalls zu Wort. Nicht auf der Pressekonferenz, dafür in einem Video, das der Klub auf seinen Kanälen verbreitete. „Ich freue mich sehr auf mein Comeback“, sagte der 37-jährige Torhüter darin. Es sei „das Schönste, mit deinem Team auf dem Platz zu stehen“. Neuer gab aber auch zu, dass es während seiner vollständigen Genesung „ein paar Rückschläge“ gegeben habe.

Wieder bereit für den Bayern-Kasten: Kapitän Manuel Neuer. © Sven Simon / Imago

Tuchel und Maier können Neuer-Comeback beim FC Bayern kaum erwarten

Tuchel konnte sich derweil kaum bremsen, er sprach begeistert von „einem beeindruckenden Moment“, von „unglaublichem Stolz“ und von „großer Freude – nicht nur bei mir“. Alle Zweifel an Neuers Form bei dessen mit Spannung erwarteter Rückkehr wischte er kurzerhand beiseite. Er sei „sehr zuversichtlich, dass er schnell auf seine Topleistung kommen kann“.

Auch Torwart-Legende Sepp Maier hatte zuvor schon große Zuversicht verbreitet: „Wie Phönix aus der Asche wird er aufsteigen, die ganzen Diskussionen um ihn werden wieder verstummen“, sagte Maier.

FC Bayern gegen Darmstadt heute im Live-Ticker

Bleibt die Frage, ob er am heutigen Samstag viele Gelegenheiten bekommen wird, sich auszuzeichnen. Zu Hause gegen Aufsteiger Darmstadt – bei aller Wertschätzung für die Lilien: Es hätte kompliziertere Konstellationen für das erste Spiel nach fast einem Jahr Verletzungspause geben können.

Wie sich Neuer und die Bayern schlagen, erfahren Sie ab 15.30 Uhr hier in unserem Live-Ticker. Wenn Sie die Partie lieber live im TV verfolgen möchten, haben wir hier alle Übertragungs-Infos zusammengefasst. (akl)