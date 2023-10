Vertragsverlängerung beim FC Bayern? Laura Wontorra weiß offenbar mehr

Von: Andre Oechsner

Im Vorspann des Spiels zwischen dem FC Bayern und Freiburg sprach Laura Wontorra über eine mögliche Vertragsverlängerung, die für Diskussionen sorgen könnte.

München – Sven Ulreich hatte womöglich im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg (3:0) seinen vorerst letzten Einsatz für den FC Bayern. Wie es mit dem 35-Jährigen nach dieser Saison weitergeht, ist noch offen. Ulreichs Vertrag läuft aus. Bisher war nichts darüber bekanntgeworden, dass es schon Sondierungen gibt.

Sven Ulreich Geburtsdatum: 3. August 1988 (Alter 35 Jahre), Schorndorf Verein: FC Bayern Position: Torwart Marktwert: 700.000 Euro

FC Bayern: Sven Ulreich schon bald vor Verlängerung?

Laura Wontorra scheint da mehr zu wissen. Im Vorfeld der Partie sagte die DAZN-Moderatorin: „Sven Ulreich hat den Bayern in der Champions League im Spiel gegen Kopenhagen den Sieg gerettet. Er ist der perfekte zweite Mann hinter Neuer. Es soll Gespräche geben.“

Von aufgenommenen Gesprächen bezüglich einer Vertragsverlängerung ist bisher nichts bekannt. Zuletzt war die Rede davon, dass es im Herbst zu einem ersten Gedankenaustausch kommen werde. Ulreich könne sich ein weiteres Jahr als Schattenmann sehr gut vorstellen, hieß es.

Laura Wontorra weiß über eine mögliche Vertragsverlängerung beim FC Bayern offenbar besser Bescheid als andere. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Bekommt Sven Ulreich neuen Vertrag beim FC Bayern? TV-Experte rät dazu

„Er musste viel Kritik einstecken. Ist er gut genug? Ist er eine Nummer eins, wenn Manuel Neuer nicht da ist? Ist er wirklich gut genug für die großen Ziele? In den entscheidenden Momenten hat er das bewiesen. Er ist auch menschlich ein wichtiger Faktor“, ist TV-Experte Michael Ballack überzeugt davon, dass die Ulreich-Verlängerung aus Sicht des FC Bayern die richtige Entscheidung wäre.

Im Anschluss an die Länderspielpause wird Ulreich wohl zunächst wieder auf die Ersatzbank zurückkehren. Manuel Neuer ist vor Kurzem ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und schürt damit die Erwartungen, dass er im nächsten Pflichtspiel am 21. Oktober in Mainz nach langer Verletzungspause wieder zwischen den Pfosten stehen wird.

Unklare Situation: FC Bayern verpflichtete erst Daniel Peretz

Ulreich hat sich vor allem in dieser Saison als starker Neuer-Vertreter bewiesen und vor Kurzem den 2:1-Sieg in der Champions League in Kopenhagen mit einer Monsterparade vor Spielschluss festgehalten. Fragt sich nur, ob seine Verlängerung das richtige Zeichen an die deutlich jüngere Konkurrenz wäre.

Der FC Bayern verpflichteten erst vor wenigen Wochen den 23-jährigen Daniel Peretz, der in seiner Heimat als größtes Torwarttalent gilt und fünf Millionen Euro Ablöse kostete. Der neue Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sagte vor dem DFB-Pokalspiel in Münster zu den anstehenden Vertragsgesprächen: „Ich bin gut drei Wochen hier, hab erst mal das ganze Umfeld kennengelernt. Wir werden in den nächsten Monaten Gespräche führen.“ (aoe)