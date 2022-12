Neuer Job am Campus: Halil Altintop steigt beim FC Bayern auf

Von: Jörg Bullinger

Halil Altintop (li.) rückt im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern wohl auf. © RSCP Photo (www.fupa.net/oberbayern)

Der FC Bayern stellt sich im Nachwuchs teilweise neu auf. Eine tragende Rolle am Campus wird offenbar Halil Altintop übernehmen.

München – Der Abgang von Martin Demichelis als U23-Coach sorgt für Bewegung beim FC Bayern. Holger Seitz ist seit Mitte November wieder auf der Trainerbank der 2. Mannschaft. Der 48-Jährige kündigte beim letzten Heimsieg 2022 gegen die DJK Vilzing bereits an, dass seine Stelle als Sportlicher Leiter am Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) nachbesetzt wird.

„Jochen (Sauer, NLZ-Leiter, Anm. d. Red.) ist mit der Säbener Straße dran am Thema und ich glaube schon, dass es zeitnah eine Entscheidung geben wird. Es ist aber auch nicht so, dass es morgen schon durch ist, aber die Position muss besetzt werden. Das ist ja klar“, sagte Seitz nach dem 5:0 Ende November. Eine noch wichtigere Rolle am Campus im Münchner Norden wird offenbar Halil Altintop übernehmen. Wie der kicker am Donnerstag berichtet, winkt dem Ex-Bundesliga-Profi eine Beförderung. Nach seinen Jobs als U16-Co-Trainer (2020/2021), U17-Trainer (2021/2022) und Talent-Manager (seit Sommer 2022) macht der gebürtige Gelsenkirchener den nächsten Sprung auf der Karriere-Leiter.

FC Bayern: Halil Altintop steigt in Führung des Nachwuchsleistungszentrums auf

Demnach ist der 40-Jährige als Nachfolger von Holger Seitz vorgesehen – zumindest teilweise, da der Posten auf mehreren Schultern verteilt werden könnte. Der 38-fache türkische Nationalspieler soll für eine noch engere Verzahnung mit den Profis von Trainer Julian Nagelsmann sorgen, in die Sichtung von Talenten eingebunden werden und die aufstrebenden jungen Kicker ans Star-Ensemble heranführen. Sein Jobprofil wird damit erweitert, die Betreuung und den regelmäßigen Austausch mit hoffnungsvollen Leihspielern wie Gabriel Vidovic (bis Sommer bei Vitesse Arnheim) und Malik Tillman (bis Sommer bei Glasgow Rangers) verantwortet er bereits.

Offiziell bestätigt und kommuniziert ist der Aufstieg vom FC Bayern noch nicht. Welche Aufgaben der ehemalige Stürmer genau übernehmen wird, könnte noch vor Weihnachten bekanntgegeben werden. Bis dahin mischt auch Holger Seitz weiterhin in der NLZ-Spitze mit: „Ich bin ja voll drin im Thema, was die ganze Ausbildungsphilosophie angeht. Von daher, wird es jetzt erst mal so bleiben, aber natürlich immer weniger werden.“ (jb)