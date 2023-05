Arena-Geflüster zum Schalke-Spiel: Müller verweigert Fan-Wunsch – Goretzka liefert Sushi in der Mixed Zone

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern feiert gegen Schalke eine Gala. Im Anschluss ist ein FCB-Star als Sushi-Lieferant gefragt – und Thomas Müller mag nicht Klettern. Das Arena-Geflüster.

München – Schönes Wetter? Gab‘s in Bayern früher mal. Inzwischen sieht der Mai im Freistaat aus wie der November.

Aufstellung Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt (85. Upamecano), Cancelo - Kimmich (71. Goretzka) - Coman (64. Gravenberch), Musiala (85. Mané), Müller, Sané - Gnabry (70. Tel) Aufstellung Schalke: Schwolow - Brunner (46. Yoshida), van den Berg, M. Kaminski, Uronen (86. Ouwejan) - Krauß (64. Drexler), Latza, Kral, Karaman, Bülter (64. Skarke) - Mi. Frey (64. Polter) Tore: 1:0 Müller (21.), 2:0 Kimmich (29./Foulelfmeter), 3:0 Gnabry (50.), 4:0 Gnabry (65.), 5:0 Tel (80.), 6:0 Mazraoui (90.+2)

Arena-Geflüster: Bayern-Stars sind Schönwetter-Fußballer

Nichte wenige Fans des FC Bayern schieben die eher turbulente Saison auf die Wetter-Kapriolen in Deutschlands vermeintlich schönsten Bundesland. Auffällig: Als am Samstag gegen den FC Schalke 04 irgendwann um die 30. Minute über der Allianz Arena kurz die Sonne aufging, spielte auch die Tuchel-Elf auf einmal aus einem Guss.

6:0! Wann hat es das zuletzt gegeben? Nur die Älteren unter den Bayern-Fans können sich daran wohl noch erinnern.

Manuel Neuer nahm vermutlich zum vorerst vorletzten Mal vor der Pressetribüne in der Allianz Arena Platz. © tz

Arena-Geflüster verabschiedet sich langsam von Manuel Neuer

Über die Gala freute sich auch einmal mehr Manuel Neuer – trotz pikanter Herkunft. Der noch verletzte Keeper nahm zum vermutlich vorletzten Mal direkt vor der Pressetribüne Platz (mit stylischer Jacke einer Marke aus Herzogenaurach) und wollte sich aber leider auf tz.de-Nachfrage nicht äußern, ob er denn in Köln die Schale entgegennimmt. Das lässt Interpretationsspielraum.

Apropos Presseplätze. Kurzzeitig hatte man die Vermutung, Schalkes Sportvorstand säße während der Partie neben einem – aus welchen Gründen auch immer. In der 21. Minuten erübrigte sich allerdings eine Nachfrage, weil der Unbekannte auf einmal von seinem Platz aufsprang und die Faust ballte, als Thomas Müller den Ball über die Linie müllerte. Zudem nahm er nach Spielende auch seinen Rucksack wieder mit – und ließ ihn nicht auf der Pressebank liegen.

Thomas Müller fühlt sich verfolgt und will nicht auf den Stadion-Zaun – Arena-Geflüster zum Schalke-Spiel

Als nach Schlusspfiff Sadio Mané dieses Mal als Erster zu den Bayern-Fans stürmte, wollten diese aber nur ihren Thomas sehen. Der mühte sich gemeinsam mit Joshua Kimmich ab, die müden Bayern-Stars zum Tanzen zu bringen. Anschließend sollte Müller dann doch tunlichst auf den Zaun, was lautstark mit Sprechchören gefordert wurde. Problem: Der 33-Jährige wollte nach 90 Minuten seinen „Kadaver“ nicht mehr dorthin hieven.

Die Erklärung folgte prompt. „Bei meiner Chance in der Neunzigsten habe ich gedacht, dass ich massiv gehalten werde. Dann habe ich nach hinten geschaut – aber da war gar kein Gegner“, sagte Müller nach dem Spiel in der Mixed Zone und übte umgehend Kritik an seiner Einsatzzeit: „Direkt mal ein Neunziger, das war schon was. Hinten raus war die Luft schon knapp.“

Kam, sah und siegte – wie sonst nur Julius Cesar. Kein alter Römer, aber ein älterer Bayer: Thomas Müller. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto / Lackovic

Arena-Geflüster: Kimmich schiebt Schweigsamkeit auf schlechtes Benehmen seines Nachwuchses

Co-Captain Kimmich sprach dieses Mal in den Katakomben der Allianz Arena gar nicht und schob dies auf das schlechte Benehmen seines Nachwuchses. Mit dem lief er nämlich durch die Stadion-Katakomben und sagte: „Heute nicht, sorry.“ Als die Journalisten und Reporter ob Kimmichs Schweigsamkeit verwunderte dreinblickten, deutete er auf seinen Sprössling: „Er hat sich beim letzten Mal nicht benommen.“

Auch Leon Goretzka sprach dieses Mal nicht mit den Medienvertretern. Der Nationalspieler saß gegen Schalke etwas überraschend zunächst auf der Bank. Dass er deswegen aber nicht reden wollte, kann man gänzlich ausschließend, denn der Mittelfeld-Star lieferte die Antwort selbst.

Arena-Geflüster zum Schalke-Spiel: Lieferando-Bote Leon Goretzka bringt Sushi in die Mixed Zone

Goretzka drückte einem wartenden Journalisten eine Sushi-Box in die Hand. Der gute Leon hat also offenbar noch einen Nebenjob als Lieferando-Bote – und musste daher offenbar schnell los, weil er noch weiteres Essen auszuliefern hatte.

Glauben Sie nicht? Das hätte man vor ein paar Jahren über neun Grad Mitte Mai aber auch noch gesagt … (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak