Neuer Kvaradona? Hohe Erwartungen an 17-jährigen Bayern-Neuzugang Luka Parkadze

Von: Sebastian Isbaner

Bayern Neuzugang Luka Parkadze (l.) im Länderspiel gegen die U17-Auswahl der Schweiz. © IMAGO/Pius Koller

Der FC Bayern hat sich vergangenes Jahr die Dienste von Luka Parkadze gesichert. Der 17-Jährige wird mit einem von Europas Top-Talenten verglichen.

München – Khvicha Kvaratskhelia gilt wohl als eines der größten Talente des europäischen Fußballs. Der Georgier konnte sich durch überragende Leistungen diese Saison beim SSC Neapel in den Vordergrund spielen. Ähnliche Qualitäten erhofft sich der FC Bayern nun von einem Landsmann „Kvaradona“s. Luka Parkadze wird ab Sommer 2023 das Trikot des Deutschen Rekordmeister tragen, wie Spox berichtete. Das 17-jährige Talent aus Georgien kommt vom georgischen Klub Dinamo Tiflis.

Transfer zum Sommer: Luka Parkadze kommt vom Georgischen Rekordmeister Dinamo Tiflis

Parkadze wird in München einen langfristigen Vertrag unterschreiben, wie der Klub bekannt gab. Der 17-Jährige gilt als großes Talent und Offensiv-Allrounder. „Wir kennen Luka schon seit einiger Zeit und haben ihn immer wieder von unseren Scouts beobachten lassen. Zudem hat er im Probetraining hier am FC Bayern Campus einen glänzenden Eindruck hinterlassen“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer nach dem Transfer vergangenen Sommer.

Parkadze gilt als eines der 60 größten Talente auf dem Fußball-Markt, wie die englische Zeitung Guardian letztes Jahr in ihrer Liste veröffentlichte. Unter den 60 Talenten waren außerdem auch Mathys Tel, Lovro Zvonarek, Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic vertreten.

Konditioneller Einbruch durch Covid – Parkadze weiterhin im Aufbautraining nach Corona-Infektion

Parkadze durchlief, so wie auch Khvicha Kvaratskhelia, den Jugendbereich von Dinamo Tiflis. In der Meistersaison vergangenes Jahr debütierte das Offensiv-Talent mit lediglich 17 Jahren. Nach mehreren Einsätzen in der Profimannschaft musste der Bayern-Neuzugang allerdings aufgrund einer Corona-Infektion kürzertreten, da er aus dieser starke Einbußen an Fitness und Kondition davon trug. Seitdem reichte es nur für zwei Kurzeinsätze bei den Profis.

Scouting in der Nationalmannschaft – Parkadze spielte sich beim U17 Länderspiel gegen den Deutschland auf den Radar der Bayern

Aufgefallen dürfte er den Bayern allerdings woanders sein. Nämlich bei der U17-Nationalmannschaft Georgiens. Bei einem Spiel gegen die deutsche Auswahl vergangenes Jahr soll er sich bei den Scouts des deutschen Rekordmeisters in den Vordergrund gespielt haben, auch wenn die Georgier das Spiel letztendlich mit 0:3 verloren.

Ähnliche Leistungen von Parkadze erhofft sich der FC Bayern ab Sommer, wenn der 17-Jährige erstmals für die Münchner auflaufen wird. Ob er den Sprung in den Profikader schafft und eine ähnliche Entwicklung wie sein Landsmann aus Neapel hinlegt, bleibt abzuwarten. Die Verantwortlichen des FC Bayern hätten da allerdings sicher nichts gegen einzuwenden. (Sebastian Isbaner)