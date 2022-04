Überraschung bei Müller und Neuer: Greift nun doch eine inoffizielle Regelung des FC Bayern?

Von: Momir Takac

Die neuen Verträge von Thomas Müller und Manuel Neuer sollen unterschriftsreif sein. Doch bei der Laufzeit scheint sich doch noch etwas zu ändern.

München - Der April scheint sich beim FC Bayern München zum Monat der Entscheidungen zu entwickeln. Die erste: Das bittere Aus in der Champions League gegen Villarreal. Die zweite steht kurz bevor: Am Samstag gastiert in der Bundesliga Borussia Dortmund in München. Mit einem Sieg wäre dem Rekordmeister die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Wie er die Partie angehen will, erklärt Trainer Julian Nagelsmann in der PK, die es hier im Live-Ticker gibt.

Aber auch bei der Kaderplanung stehen Vollzugsmeldungen bevor. Bereits jetzt klar ist allerdings, dass die FCB-Verantwortlichen einen Spieler von ihrer Liste streichen müssen: Nach dem Sieg Leipzigs gegen Union im DFB-Pokal-Halbfinale bereitete RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff Spekulationen um einen Wechsel von Christopher Nkunku zum FC Bayern ein Ende.

Doch andere Vertragslaufzeiten bei Thomas Müller und Manuel Neuer? Neue Details durchgesickert

Bei Vertragsverlängerungen deutet sich zumindest eine baldige Entscheidung an. Nach tz-Informationen sollen verdienten Stars wie Thomas Müller und Manuel Neuer unterschriftsreife Papiere vorliegen. Demnach soll der Vertrag des Nationaltorwarts bis Juni 2025 laufen, also um zwei Jahre verlängert werden. Das Gleiche soll bei Müller gelten, dessen Kontrakt 2023 auslaufen würde.

Doch so ganz klar scheint die Sache nicht zu sein. Plötzlich will der kicker erfahren haben, dass die beiden Aushängeschilder des FC Bayern zunächst nur Einjahresverträge erhalten sollen. Thomas Müller und Manuel Neuer soll allerdings auch eingeräumt worden sein, dass beide bei entsprechenden Leistungen über 2024 hinaus in München spielen können. Statt Zweijahresverträgen würden sie „Einjahresverträge plus Option“ bekommen. Ebenfalls vertraglich vereinbart sollen Abschiedsspiele sein.

Manuel Neuer und Thomas Müller sollen beim FC Bayern plötzlich nur Verträge über ein Jahr erhalten

Die Klubbosse würden damit eigentlich nur einer inoffiziellen Regel des FC Bayern folgen: Spieler über 31 Jahre würden nur Einjahresverträge erhalten. Die Existenz dieser Regel wird in der Amazon-Prime-Doku FC Bayern – Behind the Legend deutlich. In einer Szene, in der sich Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn über eine Vertragsverlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting unterhalten, weist der Sportvorstand seinen Chef darauf hin, dass es im Verein eben jene Regel gibt.

Doch, dass die Bayern-Verantwortlichen bereit sind, von dieser Regel abzuweichen, bewiesen sie bereits mehrfach. Choupo-Moting erhielt letztlich doch einen neuen Vertrag über zwei Jahre. Bei der letzten Verlängerung auch Müller und Manuel Neuer. Ob die Bosse des FC Bayern auch bei Robert Lewandowski die Regel aufweichen, der heftig vom FC Barcelona umworben wird? (mt)