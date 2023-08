Neuer-Rückkehr lässt weiter auf sich warten – Ulreich wohl die ersten Pflichtspiele im Tor

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Manuel Neuer ist weiterhin nicht im Mannschaftstraining. Die ersten Pflichtspiele wird wahrscheinlich Sven Ulreich im Tor stehen.

München – Wäre dieser Mann ein eitler Fußballprofi, wäre er schon längst nicht mehr da. Da sitzt einer, der bei den meisten anderen Bundesliga-Clubs zwischen den Pfosten stehen würde, beim FC Bayern freiwillig Woche für Woche auf der Bank. Und als dann seine Stunde schlägt, weil Manuel Neuer sich verletzt, ist er plötzlich nicht mehr gut genug. Yann Sommer kommt, Yann Sommer geht. Und der einzige Satz, der ansatzweise nach eigenen Ansprüchen klingt, lautet: „Ich würde mich freuen, wenn ich die Möglichkeit bekomme, mich zu zeigen.“ Kein Aufmucken, keine bösen Worte. Ja, es gibt sie noch, die Loyalität im Profi-Fußball. Sie trägt den Namen: Sven Ulreich.

Sven Ulreich Geboren: 3. August 1988 (Alter 35 Jahre), Schorndorf Verein: FC Bayern München Position: Torwart

FC Bayern: Ulreich mit starker Leistung gegen Monaco

Am Montagabend in Unterhaching konnte man mal wieder Zeuge der besonderen Charaktereigenschaft werden, die den 35-Jährigen von vielen anderen abhebt. Beim 4:2 gegen die AS Monaco hatte Ulreich, der bei den drei Testspielen in Asien lediglich zwei Halbzeiten lang gespielt hatte, eine starke Partie gezeigt. Und trotzdem ging es ihm nach dem Spiel nicht um sich, sondern um sein Team, das sich mit Blick auf den ersten Ernstfall beim Supercup gegen RB Leipzig auf einem guten Weg befindet. „Wir sind bereit, wir freuen uns, dass es wieder los geht“, sagte Ulreich im Hachinger Sportpark und blickte mit Optimismus auf Samstag.

Aktuell, also nach dem Abgang von Yann Sommer zu Inter Mailand, ist Ulreich die Nummer eins im Kader des FC Bayern. Und es sieht auch danach aus, als würde der langjährige Stellvertreter des nach wie vor nicht im Mannschaftstraining befindlichen Manuel Neuer mindestens im Supercup, wahrscheinlich aber auch in den ersten Bundesliga-Partien in Bremen und gegen Augsburg im Kasten stehen. Das liegt zum einen daran, dass Neuers Genesung optimistisch betrachtet etwas, pessimistisch betrachtet deutlich mehr Zeit als erwartet in Anspruch nimmt.

Sven Ulreich vom FC Bayern München. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ganz drastisch formulierte es gestern Sky-Experte Didi Hamann: „Er wird nicht vor Winter zurück sein. Und davor muss er erst mal fünf, sechs Spiele hinter verschlossenen Türen machen.“ Der 49-Jährige hat sogar „so ein Gefühl, dass Neuer gar nicht mehr zurückkommt“. Und er glaubt auch nicht, „dass Bayern so plant, dass Neuer wieder spielt“. Vielmehr brauche man „eine Nummer eins. Und wenn Neuer dann zurückkommt, ist das Bonus.“

FC Bayern: Kommt Bono?

Worte, die sitzen, und bei Bayern hinter vorgehaltener Hand auch schon gefallen sind. Die Suche nach einem adäquaten Keeper gestaltet sich aus gutem Grund schleppend. Nach wie vor ist Bono (32) vom FC Sevilla ein Thema, neu auf der Liste ist laut Sky Gerónimo Rulli von Ajax Amsterdam. Auch beim 31 Jahre alten Argentinier aber stellt sich die Frage, die sich schon bei Sommer stellte: Ist er wirklich besser als „Ulle“?

Er selbst würde diese Frage nie beantworten, hat aber zumindest am Montag auf dem Platz eine Antwort gegeben. Der Auftritt gegen die Monegassen hat daher auch in der Münchner Chefetage wohl für Erleichterung gesorgt.

(Hanna Raif, Philipp Kessler, Manuel Bonke)



