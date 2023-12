Sepp Maier kritisiert FC Bayern für Torhüter-Transfer

Von: Luca Hartmann

Der FC Bayern macht auf der Torwart-Position Nägel mit Köpfen. Torhüter-Legende Sepp Maier beglückwünscht den Rekordmeister – und kritisiert einen Transfer.

München – Die Zukunft im Tor beim FC Bayern ist geklärt – zumindest bis 2025. Am Dienstag verkündete der Rekordmeister die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer und dessen Vertreter Sven Ulreich bis zum Ende der kommenden Saison.

Neuer ist nach seiner langen Verletzung wieder als Nummer eins gesetzt. Torwart-Legende Sepp Maier beglückwünscht den FC Bayern für die Vertragsverlängerung – und kritisiert gleichzeitig einen Torwart Transfer.

Torwart-Legende Sepp Maier (links) freut sich über die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer und Sven Ullreich beim FC Bayern – und kritisiert den Verein für einen Torwart-Transfer. © Ulrich Wagner/IMAGO und Instagram/fcbayern

Sepp Maier kritisiert Bayern für Sommer-Transfer

Nach dem Unterschenkelbruch von Neuer im Dezember 2022, reagierten die Bayern und holten Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Für Maier, der den Transfer bereits in der Vergangenheit bemängelte, ist die Verpflichtung des Schweizers bis heute nicht nachzuvollziehen. „Warum man ihn verpflichtet hat, ist mir heute noch schleierhaft. Das Geld hätten sie sich sparen können“, schimpft der 79-Jährige bei Sport1. „Sie hätten gleich auf mich hören sollen“.

Stattdessen hätte der Rekordspieler der Bayern während der Abwesenheit von Neuer auf Ulreich gesetzt. „Ich bin ein Fan von Ulreich, habe immer gesagt, dass er ein Guter ist. Er hat Manu super vertreten. Er war ja sogar mal als dritter Torwart in der Nationalmannschaft im Gespräch“, erklärte Maier. Sommer wechselte schließlich im August dieses Jahres zu Inter Mailand, Ullreich hütete das Bayern-Tor in den Wochen von Saisonstart bis zu Neuers Rückkehr.

„Großartige Nachricht“: Torwart-Legende gratuliert FC Bayern

Dass die Bayern nun auch mindestens bis zum Ende der kommenden Saison mit Neuer und Ulreich als Torwart-Duo planen, freut den Weltmeister von 1974 ganz besonders: „Das war eine großartige Nachricht. Man kann dem FC Bayern nur gratulieren. Manu und Sven verstehen sich gut und arbeiten prima zusammen.“ Unterdessen ist die Zukunft von Daniel Peretz und Alexander Nübel beim Rekordmeister ungewiss.

„Ich freue mich sehr, dass ich beide bis 2025 weiter beim FC Bayern sehen werde, wirklich großartig“, so Maier. Der Verbleib von Neuer beim Rekordmeister überrascht ihn indes nicht. „Wo will er denn hin?“, fragt der Ex-Keeper süffisant. „Er spielt doch beim besten Verein in Europa. Er hätte sich nur verschlechtert, wenn er von Bayern weggegangen wäre.“

Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern noch einmal verlängert und wird bis mindestens 2025 den Kasten des Rekordmeisters hüten. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Maier lobt Manuel Neuer und Sven Ullreich

Weiter glaubt Maier, dass es für Neuer der letzte Vertrag beim Rekordmeister sein wird, an dessen Ende er immerhin 39 Jahre alt sein wird. „Manu hat sich in München sesshaft gemacht, er wird ein richtiger Bayer werden. Es wird sein letzter Vertrag sein. Davon bin ich überzeugt. Danach wird er einen Posten beim FC Bayern übernehmen“, sagt Maier, der Neuer langfristig in der Führungsetage an der Säbener Straße sieht.

Bis dahin will Neuer selbst aber noch auf höchstem Niveau spielen und mit den Bayern nochmal in der Champions League angreifen, verkündete er bei seiner Vertragsverlängerung. Maier glaubt auch an eine Rückkehr ins Tor der Nationalmannschaft: „Er wird bei der Heim-EM im nächsten Jahr die Nummer eins sein. Er ist bald wieder ganz der Alte.“

Während die Münchner auf der Torwart-Position also gut gerüstet sind, sind die Bosse weiter auf der Such nach Verstärkungen für Abwehr und Mittelfeld. Offenbar hat der Rekordmeister Interesse an einem Star von Manchester United und auch ein Abwehr-Star des FC Barcelona soll auf der Liste stehen. (LuHa)