Neuer meldet sich via Twitter - so geht es ihm nach der OP

Wieder der linke Mittelfuß, wieder eine monatelange Pause: Die OP von Kapitän Manuel Neuer ist für Bayern München und Bundestrainer Joachim Löw neun Monate vor der WM ein Schock.

München - Nach einer unruhigen Nacht in der Tübinger Unfallklinik wurde Manuel Neuer am Dienstagmorgen in den dortigen OP-Saal geschoben, am Abend meldete sich der Nationaltorwart selbst zu Wort. "Den ersten Schock und die OP gut überstanden. Danke für die vielen Genesungswünsche!", schrieb Neuer auf Twitter zu einem Bild aus dem Krankenbett.

Die Schockdiagnose erneuter Haarriss im linken Mittelfuß hatte er da bereits einigermaßen verarbeitet. Passiert war das Ganze im Abschlusstraining der Bayern für das Spiel gegen Schalke 04 am Dienstag (20:30 Uhr/hier im Live-Ticker). Seine Frau Nina hatte ihn höchstpersönlich zur Operation ins Schwäbische gefahren und zur Seite gestanden. Die Hinrunde ist für den Kapitän des FC Bayern und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beendet - ein Schock für den Rekordmeister und die DFB-Elf in der WM-Saison.

Löw: „Mir tut es wahnsinnig leid“

"Mir tut es wahnsinnig leid für Manuel, das ist ein natürlich ein Rückschlag für ihn. Manuel hat die Persönlichkeit, Disziplin und den Willen - er wird alles daransetzen, genauso stark wieder zurückzukommen", kommentierte Bundestrainer Joachim Löw. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff ergänzte: "Wir alle von der Nationalmannschaft wünschen unserem Kapitän jetzt die Zeit, sich ganz in Ruhe und ohne Druck auszukurieren, da geht es jetzt nicht um die eine oder andere Woche früher oder später."

Die Bayern versuchten ebenfalls, ihren Keeper moralisch aufzubauen: "Wir sehen jetzt gemeinsam mit unserem Kapitän nach vorne. Manuel wird uns im Januar in alter Stärke wieder zur Verfügung stehen", betonte Bayern-Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge.

Im Topspiel der Champions League am 27. September bei Paris St. Germain gegen Neymar und Co. oder beim Pokal- und Liga-Doppel gegen RB Leipzig Ende Oktober sowie in Dortmund (4. November) wird Sven Ulreich das Bayern-Tor hüten. In der Nationalelf, die 2017 noch vier Länderspiele bestreitet, ist Confed-Cup-Sieger Marc-André ter Stegen Neuers logischer Ersatz.

Kollegen spenden viel Trost

Neuer erhielt zahlreiche Genesungswünsche. "Du kommst noch stärker zurück, mein Freund", twitterte Franck Ribéry. Thomas Müller, Jerome Boateng oder Robert Lewandowski wünschten gute Besserung, aus Madrid schrieb Toni Kroos: "Werde schnell gesund!"

Für Neuer, dem bei der OP eine Platte eingesetzt wurde, ist die Verletzung ein Déjà-vu der bittersten Art: Sein Leiden begann Ende März mit einem Haarriss im selben Mittelfußknochen, der per Schraube fixiert wurde. Nach drei Spielen Pause kam er zurück, doch am 18. April beim schmerzhaften Aus im Champions-League-Viertelfinale bei Real Madrid brach der Fuß an zwei Stellen auf Schraubenhöhe. Neuer musste dennoch elf Minuten weiterspielen, weil die Bayern nicht mehr wechseln konnten.

"Das war schon eine Wahnsinns-Situation, denn ich hatte schon einmal die gleiche Verletzung rechts, und mir war sofort klar, dass der Fuß gebrochen ist", sagte Neuer der Sport Bild. Im Juli 2008 hatte der damalige Schalker in einem Testspiel ohne Gegner-Einwirkung einen Bruch des rechten Mittelfußes erlitten. "Ich hörte den Knochen knacken", sagte er damals. Bei einer OP wurde ihm eine Metallplatte mit zwei Schrauben eingesetzt - Pause: drei Monate.

Gutes Spiel gegen Mainz

Diesmal, im April, war der Bruch konservativ behandelt worden. Neuer durfte wochenlang nicht auftreten, ging sogar bei seiner Hochzeit auf Krücken. Nach vier Monaten kehrte er am 26. August beim 2:0 in Bremen zurück, Bundestrainer Joachim Löw verzichtete dennoch darauf, ihn für die beiden WM-Qualifikationsspiele in Tschechien (2:1) und gegen Norwegen (6:0) zurückzuholen. "Das Risiko ist zu hoch", sagte er. Neuer schmollte, der Kapitän wollte spielen, spielen, spielen.

Das konnte er zunächst nur mit den Bayern. Gegen Mainz (4:0) am vergangenen Samstag, bei seinem vierten Spiel seit dem Comeback, schien er wieder ganz der Alte zu sein, hielt dreimal sehr stark. "Ich habe ein gutes Spiel gemacht", sagte er schmunzelnd. Es war bis auf Weiteres sein letztes.

Zum Rückrundenstart am 13. Januar bei Bayer Leverkusen soll Neuer wieder bereitstehen - genug Zeit bis zur WM, eigentlich. Zumal er bereits 2014 erfolgreich gegen die Zeit kämpfte. Nach einem Einriss im Schultereckgelenk im DFB-Pokalfinale verpasste er das Trainingslager in Südtirol, war aber pünktlich zum Turnierauftakt wieder fit - und einer der Garanten für den Triumph in Rio.

sid