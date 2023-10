FC Bayern angeblich an Casteels dran: Möglicher Neuer-Ersatz hätte einen großen Vorteil

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Wie geht es weiter mit Manuel Neuer? Offenbar denkt der FC Bayern München über eine Verpflichtung von Wolfsburgs Koen Casteels nach.

München – Manuel Neuer wird schon bald wieder im Tor des FC Bayern stehen – zumindest, wenn es nach den Bossen geht. Sportdirektor Christoph Freund erklärte im Rahmen des Champions-League-Spiels in Kopenhagen (3. Oktober), dass es der letzte Münchner Königsklassen-Auftritt ohne den Kapitän sein könnte.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Torwart

Manuel Neuer vor Comeback im Bayern-Tor

Die Frage wird sein: Wie verkraftet Neuers Bein die Belastung Profifußball? Und erreicht der fünfmalige Welttorhüter wieder das Niveau, das man von ihm kennt? Eine Antwort darauf wird es erst geben, wenn der inzwischen 37-Jährige wieder mehrere Spiele absolviert hat. Seine letzte Bundesliga-Partie spielte der Bayern-Kapitän am 12. November 2022 gegen seinen Jugendklub Schalke 04. Dann kam die WM 2022 – und direkt danach der folgenschwere Ski-Unfall.

Die Bayern verpflichteten im Winter mit Yann Sommer einen Ersatz mit viel Bundesliga-Erfahrung. Und möglicherweise wird man wieder im deutschen Fußball-Oberhaus fündig: Koen Casteels ist beim Rekordmeister im Gespräch. Das berichtet die Wolfsburger Allgemeine/Aller Zeitung.

FC Bayern angeblich an Casteels dran: Möglicher Neuer-Ersatz hätte einen großen Vorteil

Der Belgier wird den VfL spätestens zum Saisonende verlassen, diesen Entschluss hat der 31-Jährige schon vor längerer Zeit gefasst. Anfang September vermeldeten die Wölfe dann die Entscheidung. Der Vertrag, der am 30. Juni 2024 ausläuft, wird nicht verlängert werden – Casteels wird also definitiv wechseln.

Aber wohin? Nach WAZ-Informationen sind die Bayern in der Verlosung. Casteels wäre im Sommer ablösefrei zu haben und damit ein echtes Schnäppchen – aus Bayern-Sicht also ein echter Vorteil bei den Transfer-Überlegungen. Schließlich ist der frühere Hoffenheimer seit Jahren einer der besten Torhüter der Bundesliga. Der 1,97-Meter-Mann würde mit Sicherheit auch mehr als sieben Länderspiele auf dem Konto haben, wenn er nicht in Thibaut Courtois einen der besten Keeper der Welt bei den „Roten Teufeln“ vor der Nase hätte. Wegen dessen Knieverletzung sammelte Casteels zuletzt immerhin Einsatzzeit bei den Belgiern.

Fußballstar und Sprachgenie: Diese Spieler können sich in etlichen Ländern verständigen Fotostrecke ansehen

Wolfsburg hat Casteels-Nachfolger schon verpflichtet – er zog jüngst gegen die Bayern den Kürzeren

Pikant: Wolfsburg hat den Casteels-Nachfolger schon gefunden. Und gegen den spielten die Bayern kürzlich in der Champions League: Kopenhagens Kamil Grabara. Der Pole hat bei den Wölfen bereits unterschrieben, es besteht sogar die Option, dass er schon im Winter zu den Niedersachsen wechselt.

Dieses Szenario wäre nur nötig, wenn Casteels vorzeitig geht – und genau hier könnten die Bayern ins Spiel kommen. Sollte Neuer nach seinem Comeback wieder Probleme bekommen, wäre Casteels eine mögliche Alternative. Wegen des im Sommer auslaufenden Vertrages wäre eine nicht allzu hohe Ablösesumme im Winter fällig. Eine Situation, die die Münchner mit Yann Sommer ja bereits kennen. Den damaligen Gladbacher holten die Bayern in der Winterpause für rund acht Millionen Euro.

Wird Koen Casteels (M.) ein Thema beim FC Bayern München? Die Situation um Manuel Neuer (l.) ist weiter unklar, in Kamil Grabara hätte Wolfsburg bereits einen Casteels-Nachfolger verpflichtet. © Nordphoto / RHR-Foto / ZUMA Wire / Imago

Manuel Neuer will zurück ins Bayern-Tor – und auch zum DFB

Es wäre also angerichtet. Wer Manuel Neuer aber kennt, der weiß, wie hart er für sein Comeback arbeitet und wie sehr er darauf brennt, auch direkt wieder mit Leistung zu überzeugen. Schließlich steht auch die EM 2024 im eigenen Land vor der Tür – und Neuer will Deutschland als Kapitän auf das Feld führen. Das geht nur mit Spielpraxis. (akl)