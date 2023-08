Scheitert der Walker-Transfer zum FC Bayern? City zieht mit Angebot gleich

Von: Jannek Ringen

Seit mehreren Wochen ist Kyle Walker von Manchester City ein heißes Thema beim FC Bayern. Doch jetzt droht der Transfer doch noch zu scheitern.

Manchester – Die Engländer scheinen es dem FC Bayern München in diesem Sommer angetan zu haben. Neben Harry Kane versuchen die Verantwortlichen des Rekordmeisters zudem, Kyle Walker in die bayrische Landeshauptstadt zu lotsen. Die Verhandlungen zwischen dem Rechtsverteidiger und den Bayern schienen gut zu laufen, dennoch könnte Manchester City jetzt doch den Vorzug bekommen.

Kyle Walker Geboren: 28. Mai 1990 (Alter 33 Jahre), Sheffield, England Bisherige Vereine: u. a. Aston Villa, Tottenham Hotspur, Manchester City Marktwert: 13 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Gespräche zwischen Walker und dem FC Bayern auf der Asien-Tour

Mal soll der Walker-Transfer kurz vor dem Abschluss gestanden haben, dann entfernten sich die beiden Seiten wieder. Aktuell ist seit mehreren Tagen Stillstand im Poker um den englischen Nationalspieler. Am 26. Juli traf der 33-Jährige mit seinem Club Manchester City in einem Testspiel in Tokio auf den FC Bayern.

Walker, der seine Mannschaft in diesem Spiel sogar als Kapitän auf den Platz führte, soll nach Informationen von Sky im Rahmen des Testspiels ein Treffen mit den Verantwortlichen des FC Bayern gehabt haben. Es schien so, als würde der Poker in die heiße Phase gehen. Danach verlief sich die Spur und es gab keine neuen Entwicklungen.

Scheitert der Transfer von Kyle Walker zum FC Bayern? © IMAGO / AFLOSPORT

Bayern bieten 15 Millionen Euro – Priorität bleibt bei Kane

Die Münchner sollen 15 Millionen Euro für die Dienste des physisch starken Außenverteidigers geboten haben. Da der Champions-League-Sieger ihn unbedingt behalten möchte, gerieten die Verhandlungen ins Stocken. In München schätzt man das Tempo und die defensiven Qualitäten von Walker. Allerdings liegt die Priorität auf seinem Nationalmannschaftskollegen Kane.

Pep Guardiola kämpft indessen um seinen Spieler. „Wir werden um Kyle kämpfen – aber Bayern tut das auch. Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns. Er hat Qualitäten, die so schwer zu finden sind auf der Welt“, stellte der 52-Jährige die Qualitäten des Verteidigers heraus.

City zieht mit dem Angebot der Bayern gleich

Wie die Bild berichtet, soll der englische Meister Walker ein Angebot über einen neuen Vertrag vorgelegt haben. Knackpunkt in den vorherigen Verhandlungen war die Laufzeit. Die neue Offerte scheint eine Verlängerung um zwei Jahre plus die Option auf ein weiteres Jahr zu umfassen. Dieses Angebot könnte ihn zum Nachdenken bringen.

Der FC Bayern hatte dem Verteidiger einen Vertrag mit genau der gleichen Laufzeit angeboten, weshalb man lange Zeit in der Pole Position um ihn war. Jetzt könnte der deutsche Meister auch im Poker um Walker leer ausgehen. (jari)