Neues Heimtrikot nicht mehr rot? Leak verrät: FC Bayern bricht wohl mit 55-jähriger Tradition

Von: Marius Epp

Der FC Bayern bricht beim neuen Heimtrikot offenbar mit einer 55-jährigen Tradition. Rot wird demnach als Hauptfarbe abgelöst.

München – Ein ungeschriebenes Gesetz lautet: Das Heimtrikot des FC Bayern ist rot. Die allermeisten Fans kennen das nicht anders – eine bajuwarische Selbstverständlichkeit. Doch in der kommenden Saison könnte alles anders sein. Läuft der Rekordmeister zum ersten Mal seit 1968 mit der Hauptfarbe Weiß auf?

Das Portal Footyheadlines, in Sachen Trikots meistens gut informiert, leakte das neue Heimtrikot des FC Bayern. Und da schau her: Das Dress für die Saison 2023/24 soll tatsächlich weiß-rot, nicht rot-weiß sein. Lediglich die Ärmel und die Applikationen wie das Klub-Logo, das Ausrüster-Logo und der Schriftzug des Sponsors bleiben wohl rot.

FC Bayern: Ist das das neue Heimtrikot?

Footyheadlines spricht in seinem Artikel von den angeblich „ersten echten Fotos“ des neuen Bayern-Heimtrikots. Ob es sich wirklich um echte Fotos handelt, lässt sich natürlich nicht verifizieren. Wenn ja, kann man durchaus von einer Trikot-Revolution bei den Bayern sprechen.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass im Inneren des Trikots der Spruch „Rot und Weiß – ein Leben lang“ eingestickt ist. Hinten unter dem Kragen steht wie schon in der laufenden Saison wieder „Mia san Mia“. Im Vergleich zu den letzten Jahren sollen das FCB-Logo (vorher mit Blau) und die fünf Sterne (vorher in Gold) dieses Mal komplett in Rot gehalten werden.

FC Bayern könnte im umgekehrten Arsenal-Look auflaufen

Außerdem interessant: Ausrüster Adidas hat sich wohl vom Trikot des FC Arsenal inspirieren lassen. Das mutmaßliche neue Heimtrikot hat nämlich genau dasselbe Farbmuster wie das aktuelle Trikot der „Gunners“ – nur sind die Farben rot und weiß umgekehrt.

Vor 55 Jahren liefen die Münchner zuletzt in Weiß auf. Damals im Kader von Trainer-Legende Tschik Cajkowski: Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Deutscher Meister wurde in dieser Saison aber der 1. FC Nürnberg, erst in der folgenden Saison, in rot-blauem Trikot, holten die Bayern ihre erste Meisterschaft.

