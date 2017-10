Neues Sky-Angebot zum Top-Preis - mit allen Champions-League-Spielen und 50€ Gutschrift

Das dürfte Sport-Fans ohne Sky-Abo aufhorchen lassen: Beim Pay-TV-Sender gibt es jetzt ein Angebot zum Top-Preis - bei dem auch noch 50 Euro Gutschrift obendrein kommen.

Das Spiel des FC Bayern bei Celtic Glasgow am Dienstag? Nicht im Free-TV! Die Partie von Borussia Dortmund am Mittwoch gegen APOEL Nikosia? Auch nicht im Free-TV. Und das gilt auch noch für diverse Europa-League-Hits am Donnerstag.

So mancher Fußball-Fan dürfte derzeit rätseln, wie er die begehrten Spiele noch live auf der Couch verfolgen kann - schließlich laufen die nur bei Sky. Doch genau zum richtigen Zeitpunkt kommt der Pay-TV-Konzern mit einem feinen Angebot um die Ecke: das komplette Sport-Paket inklusive allen Champions-League- und DFB-Pokal-Spielen für 19,99 Euro im Monat. Und dazu gibt‘s 50 Euro Gutschrift!

Hier können Sie das Abo gleich abschließen! (Partnerlink)

Die Details zum aktuellen Sky-Sport-Angebot

- Alle Spiele der UEFA Champions League 17/18 und alle Spiele des DFB-Pokals.

- Alle Spiele der deutschen Teams und Top-Spiele der UEFA Europa League 17/18.

- Alle Spiele der DKB Handball-Bundesliga und alle deutschen Spiele der Velux EHF Champions League.

- Internationaler Live-Sport: Formel 1, Golf, Tennis, Handball, Beach-Volleyball – vieles exklusiv.

- Das Paket Sky Starter ist immer inklusive.

- Sky Go ist mit dabei. Heißt: Sie können sofort nach dem Abschluss des Abos gleich losschauen. Und somit auch noch kurzfristig vor den Spielen aktiv werden, um diese noch rechtzeitig live zu verfolgen.

- Einen Sky+-HD-Festplattenleihreceiver gibt‘s gratis.

- Die Aktivierungsgebühr für Neukunden beträgt € 19 (statt € 59).

- 50 Euro Gutschrift für Neukunden bei Abschluss des Sky-Sportpakets. Sky erklärt: „Die 50-Euro-Ersparnis gilt nur bei Buchung einer Sky-Sport-Paketkombination und wird auf den monatlichen Abonnementpreis und die einmaligen Kosten als Gutschrift angerechnet. Die Gutschrift wird über fünf Monate monatlich verrechnet. Eine Bar-Auszahlung ist nicht möglich.“ Das heißt, Sie sparen schlicht noch mal jene 50 Euro.

(Die Angaben stammen von Sky und sind ohne Gewähr)

Und all das für nur 19,99 Euro im Monat - wobei Sie mit der Gutschrift ja noch einmal sparen. Überzeugt?

Achtung! Sky-Abo rechtzeitig kündigen

Das Angebot ist top, klar. Allerdings sollten Sie eines beachten: Das Abo schließen Sie für zwölf Monate ab. Und wenn Sie nicht rechtzeitig kündigen, verlängert es sich automatisch zum alles andere als schnäppchenhaften Preis von 37,49 Euro im Monat.

Unser Tipp: Kündigen Sie am besten umgehend nach Abschluss des Abos zum Ablauf der zwölf Monate.

Das Angebot gilt übrigens bis voraussichtlich 5. November.

