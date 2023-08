Neuntklass-Buch von Goretzka aufgetaucht: „Er schreibt wie ein Kaiser“

Von: Christoph Klaucke

Für Leon Goretzka läuft es beim FC Bayern nicht wie gewünscht. Jetzt taucht ein Schulbuch des 28-Jährigen aus der neunten Klasse auf.

München/Bochum – Leon Goretzka erlebt aktuell ein Tief beim FC Bayern München. Der Mittelfeld-Star hat seinen Stammplatz verloren und läuft leistungstechnisch den eigenen Ansprüchen hinterher. Wie ein Kaiser tritt Goretzka dieser Tage auf dem Rasen beileibe nicht auf.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen Euro

Goretzkas Bilderbuch-Karriere beim FC Bayern bröckelt

Goretzka scheint keinen guten Stand bei Trainer Thomas Tuchel zu haben. Auf der Asien-Reise wurde der 28-Jährige in den Testspielen erst nach der Pause eingewechselt. Beim 4:3-Sieg gegen Liverpool kam der deutsche Nationalspieler sogar erst Mitte der zweiten Halbzeit zum Zug. Es scheint so, als hätte Neuzugang Konrad Laimer Goretzka den Rang als Mittelfeldpartner von Joshua Kimmich abgelaufen. Stürzt Goretzka ab?

Sowohl Tuchel als auch Bundestrainer Flick sendeten zuletzt eindeutige Signale. Seine Anfänge als Fußballer machte Goretzka einst auf der Pestalozzi Realschule in Bochum-Wattenscheid, bevor er über den VfL Bochum und Schalke 04 zum FC Bayern kam. Auf der Eliteschule des Sports, die unter anderem auch Leroy Sané und Ilkay Gündogan besuchten, machte ein Schüler eine Entdeckung über Goretzkas Zeit auf der Schulbank.

Leon Goretzkas Schulbuch aus der neunten Klasse ist aufgetaucht. © Mladen Lackovic/Imago/Berkay1812_/Twitter

Neuntklass-Buch von Goretzka aufgetaucht: „Er schreibt wie ein Kaiser“

„Flashback als ich damals in der Realschule das Chemiebuch von Leon Goretzka benutzt habe..“, schreibt ein User auf Twitter und teilt dazu ein Foto von Goretzkas Neuntklass-Buch mit Namens-Eintragungen der Nutzer des Lehrmaterials. Im Schuljahr 2009/10 war das Chemiebuch demnach in den Händen von Goretzka, der damals die 9a besuchte.

„Er schreibt so als wäre er der Kaiser“, antwortet ein Fan auf den Post und spielt damit auf Goretzkas Signatur an. „Natürlich schreibt er in Schreibschrift“, lautet ein weiterer Kommentar. Ein anderer User zweifelt allerdings daran, ob es sich tatsächlich um Goretzka handelt.

Aufregung um Goretzka-Schulbuch

„Sorry, das Buch gehörte Lean Etefzka“, meint ein weiterer User. Die Jahreszahl würde allerdings passen, denn Goretzka ist heute 28 Jahre alt. Ein Nutzer der Social-Media-Plattform merkt an, er hätte sich die Seite ausschneiden sollen, dann hätte er Goretzkas Unterschrift.

Die Pestalozzi Realschule besuchte auch Goretzkas ein Jahr jüngerer Bayern-Kollege Leroy Sané. Auch hier kommen Erinnerungen hoch. „Ein Kumpel auf der Schule hatte das Leroy Sané Geschichtsbuch“, verrät ein User. Goretzka legte übrigens 2014 am Alice-Salomon-Berufskolleg in Bochum sein Abitur ab. Zuletzt gab es eine Stammplatz-Ansage von Tuchel: Goretzka ist nur noch „hinten dran“. (ck)