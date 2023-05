Erster Neuzugang wohl fix – Ex-Löwe wechselt zum FC Bayern

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern hat offenbar den ersten Transfer für die neue Saison eingetütet. Vom VfL Wolfsburg wechselt Ex-Löwe Daniel Baier als Scout nach München.

München – Der FC Bayern München befindet sich in diesem Frühjahr völlig ungewohnt im Meisterschaftskampf, für gewöhnlich bringt der Serienmeister den Titel bereits frühzeitig unter Dach und Fach oder hat einen komfortablen Vorsprung. Trotzdem wirft bereits die neue Saison ihre Schatten voraus, in der es vor allem in Champions League und DFB-Pokal gerne erfolgreicher sein darf. Deswegen basteln die Bayern bereits am Kader für die kommende Spielzeit und haben wohl bereits einen ersten Neuzugang fix gemacht – ein Ex-Löwe ist im Anflug.

Daniel Baier Geboren: 18. Mai 1984 (Alter 38 Jahre), Köln Tätigkeit: Scout Vertrag beim VfL Wolfsburg bis: 30.06.2024 Vereine als Profi: TSV 1860 München, VfL Wolfsburg, FC Augsburg

FC Bayern macht wohl ersten Sommer-Transfer klar: Daniel Baier kehrt als Scout nach München zurück

Der neue Mann an der Säbener Straße soll aber nicht auf dem Platz stehen, sondern dabei mithelfen, dass in Zukunft die richtigen Spielertransfers getätigt werden. Daniel Baier wechselt im Sommer zum FC Bayern, wie die Aller-Zeitung sowie die Wolfsburger Allgemeine berichten. Der 38-jährige Ex-Profi arbeitet derzeit als Scout beim VfL Wolfsburg.

Baier habe von den Wölfen bereits grünes Licht für einen Wechsel nach München erhalten. Die Niedersachsen wollen ihrem ehemaligen Meisterspieler trotz Vertrags bis 2024 diese Chance nicht verbauen, heißt es. Baier war nach einer Saison als Scout beim FC Augsburg erst im vergangenen Sommer nach Wolfsburg zurückgekehrt.

Daniel Baier arbeitet nach dem Karriereende als Scout – und wechselt wohl zum FC Bayern. © Christian Kolbert/Imago

FC Bayern wildert in Wolfsburg: Greenkeeper und Scout wechseln nach München

Der FC Bayern wirbt mit Baier den nächsten Mitarbeiter vom VfL Wolfsburg ab. Bereits ab 1. Mai wurde Greenkeeper Peter Sauer verpflichtet. Der 50-Jährige gilt als Rasen-Gott und soll das katastrophale Geläuf in der Allianz Arena bereinigen.

Baier scheint ein gutes Auge für talentierte Spieler zu haben. So soll er unter anderem an den Verpflichtungen von Maxence Lacroix und Micky van de Ven beteiligt gewesen sein, die beiden Innenverteidiger bringen es mittlerweile zusammen auf 38 Millionen Euro Marktwert.

Baier spielte als zentraler Mittelfeldspieler bis zu seinem Karriereende im September 2020 mehr als elf Jahre für den FC Augsburg. Auch für den VfL Wolfsburg war er aktiv und wurde 2009 Deutscher Meister. Seine Anfänge machte Baier allerdings beim TSV 1860 München, für den er zwischen 2000 und 2007 die Jugend durchlief und zum Profi wurde.

Jetzt zieht es den Ex-Löwen wohl zurück nach München – zum FC Bayern. Ob Baier mit seinem Auge die tiefrote Transferbilanz von Bayern-Boss Salihamidzic ausgleichen kann? (ck)