Neuzugang ohne Sprachbarriere: Lotst Tuchel Kovacic vom FC Chelsea nach München?

Er könnte eine große Planstelle besetzen

Bayern-Coach Thomas Tuchel wünscht sich einen zweikampfstarken Spieler für das Mittelfeldzentrum. Fündig könnte er bei seinem ehemaligen Arbeitgeber werden.

München – Die Gerüchteküche rund um mögliche Transfers des FC Bayern München in der kommenden Saison läuft schon jetzt heiß. Trainer Thomas Tuchel wünscht sich Verstärkungen für Positionen, auf denen er Verbesserungsbedarf sieht. Eine davon ist offenbar jene des Abräumers vor der Verteidigung. Besetzen könnte sie laut Sport Bild ein alter Bekannter aus Tuchels Zeit beim FC Chelsea: Mateo Kovacic.

Mateo Kovacic Geboren: 6. Mai 1994 (Alter: 28 Jahre), Linz, Österreich Position: Zentraler Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Chelsea bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 40 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Kovacic könnte der gesuchte Abräumer für das Bayern-Mittelfeld sein

Kovacic spielt seit 2018 für die „Blues“, mit denen er 2021 die Champions League gewann. Trainer damals: Thomas Tuchel, der die Londoner von Januar 2021 bis September 2022 coachte und den Mittelfeldmann im Finale in Porto gegen Manchester City nach 80 Minuten einwechselte, um die 1:0-Führung über die Zeit zu bringen – mit Erfolg.

Tuchel weiß daher um die Qualität und Stärken des Kroaten Kovacic, der der Sport Bild zufolge in das Anforderungsprofil des Bayern-Trainers passt: Der 28-Jährige gilt als laufstarker Abräumer, der keinen Zweikampf scheut und viel gegen den Ball arbeitet. Genau diese Fähigkeiten vermisst Tuchel, so das Blatt, bei Joshua Kimmich auf der Position vor der Abwehr. Außerdem überzeugt Kovacic wie Kimmich auch am Spielgerät mit der nötigen Ruhe und Übersicht im Spielaufbau.

+ Könnten bald in München wieder zusammenarbeiten: Bayern-Trainer Thomas Tuchel (l.) und Mateo Kovacic (r.), der noch bei Chelsea unter Vertrag steht. © Imago / PA Images

Möglicher Bayern-Zugang Kovacic spricht bereits perfekt Deutsch

Aus der gemeinsamen Zeit bei Chelsea kennt Kovacic die Herangehensweise und die Präferenzen Tuchels, der nach der 1:3-Pleite der Bayern in Mainz zuletzt Thomas Müller offen kritisierte, also bereits sehr gut. Daher müsste er sich nicht auf ein komplett neues System und einen ihm unbekannten Trainer einstellen.

Doch nicht nur das: Der 28-Jährige spielt zwar für die Nationalmannschafts Kroatiens, mit der er zuletzt auch einen sensationellen dritten Platz bei der WM in Katar erreichte, wuchs aber in Österreich auf und spricht daher einwandfreies Deutsch. Zu Verständigungsproblemen zwischen Tuchel und Kovacic würde es daher auch auf dieser Ebene nicht kommen. Zudem wäre er bei einem Engagement in München seinem Heimatort Linz nahe.

Chelsea würde Kovacic zu Bayern ziehen lassen

Kovacic steht aktuell noch bis Sommer 2024 bei den Londonern unter Vertrag, eine Verpflichtung in der kommenden Transferperiode würde die Bayern also eine Ablöse kosten. Angesichts seines Marktwerts von 40 Millionen Euro scheint dieses Unterfangen aber machbar für den Rekordmeister. Außerdem schreibt die Sport Bild, dass Chelsea ihn bei einem passenden Angebot verkaufen würde.

Tuchel könnte jetzt auch Ex-Torwarttrainer Toni Tapalovic nach München zurückholen – auch ihn kennt er wie Kovacic aus gemeinsamen Tagen bei einer früheren Station. (wuc)

Rubriklistenbild: © Imago / PA Images