„Der muss gesetzt sein“: Matthäus fordert Stammplatz für Bayern-Star bei EM 2024

Von: Tobias Utz

Die DFB-Elf muss sich nach Niederlagen gegen die Türkei und Österreich erneut Kritik gefallen lassen. Experte Lothar Matthäus schießt vor allem gegen Trainer Julian Nagelsmann.

München – Inmitten der Vorbereitungen auf die bevorstehende EM 2024 im kommenden Jahr steht die deutsche Nationalmannschaft abermals in der Kritik. Fehlende Konstanz, insbesondere bei den Ergebnissen, hat Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft aufkommen lassen. Vorwiegend die Trainer, erst Hansi Flick und nun Julian Nagelsmann, werden deshalb immer wieder scharf kritisiert.

Deutschland vor der EM 2024: Matthäus kritisiert fehlende Stabilität und Planung

Lothar Matthäus, deutscher Rekord-Nationalspieler und ehemaliger Profi des FC Bayern, äußerte sich kürzlich dazu. Bei einem Auftritt bei Sky90 startete der 62-Jährige eine leidenschaftliche Tirade. Er verglich die aktuelle Situation mit der Weltmeister-Mannschaft von 1990, in der laut Matthäus jeder Spieler seinen festen Platz und seine Rolle gekannt habe. Das sei in der aktuellen Nationalmannschaft hingegen nicht der Fall, so Matthäus.

Matthäus stellte Fragen, die viele Fans und Beobachter derzeit bewegen: „Spielt ter Stegen oder Neuer? Spielen wir mit richtiger Spitze oder doch nochmal der Havertz da irgendwo vorne“, fragte er – und ergänzte: „Spielen wir mit einer Doppel-Sechs und wie sieht die aus?“ Der Rekord-Nationalspieler betonte zudem die Unsicherheit, die viele Spieler bezüglich ihrer Rolle und Position im Team zu haben scheinen, und kritisierte die fehlende Planung und Stabilität.

Mangelnde Qualität und ein Hoffnungsschimmer in der DFB-Elf

Neben Matthäus äußerte auch Heribert Bruchhagen, langjähriger Fußballfunktionär, seine Bedenken bei Sky90. Er wies auf die mangelnde Qualität der Spieler hin und betonte, dass die Mannschaft keinen Mittelstürmer von internationaler Klasse habe. Aber nicht nur das Sturmzentrum, sondern auch die Flügelspieler seien lediglich „ordentliche Bundesliga-Spieler“, aber auf internationalem Parkett derzeit nicht konkurrenzfähig, so Bruchhagen.

Leon Goretzka, Jamal Musiala, Leroy Sané und Joshua Kimmich gelten als Kandidaten für die Kadernominierung der EM 2024 von Bundestrainer Julian Nagelsmann. © Anke Waelischmiller / Sven Simon / Imago Images

Trotz der allgemeinen Skepsis und Kritik gab es eine Personalie, auf die sich alle einigen konnten: Jamal Musiala. Der junge Bayern-Star wurde von Matthäus explizit hervorgehoben: „Musiala, der muss gesetzt sein“, so Matthäus. Dies scheint eine klare Forderung an den Bundestrainer Julian Nagelsmann zu sein, Musiala einen Stammplatz in der Mannschaft zu geben. Der 20-Jährige fehlte dem deutschen Rekordmeister zuletzt aufgrund einer Verletzung, Musiala steht nun aber vor seinem Comeback.

Neben der Aufstellung der Mannschaft äußerte Matthäus auch Bedenken hinsichtlich der Stimmung innerhalb des Teams. Die letzten Spiele gegen die Türkei und Österreich haben laut Matthäus wenig Hoffnung auf eine Verbesserung gegeben. Konstanz und ein geregeltes System sind für Matthäus demnach die Schlüssel, um eine erfolgreiche Europameisterschaft zu spielen. Es bleibt abzuwarten, ob Julian Nagelsmann diese Forderungen erfüllen kann. (tu)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Tobias Utz sorgfältig überprüft.