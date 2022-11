Bayerns Muskelmann Goretzka wundert sich über eigenen Jubel: „Etwas übertrieben, vielleicht“

Von: Christoph Klaucke

Leon Goretzka überrascht die Fans des FC Bayern mit einem emotionsgeladenen Mucki-Jubel. Der Torschütze wundert sich selbst über die Aktion.

München – Leon Goretzka lässt wieder die Muskeln spielen. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern traf beim 6:2-Sieg gegen Mainz zum zwischenzeitlichen 4:1 und feierte ausgelassen vor die Fans in der Allianz Arena. Nach der Partie war ihm sein Jubel ein wenig unangenehm.

Leon Goretzka trifft erstmals in diesem Jahr vor den Bayern-Fans

Goretzka baute sich auf, trommelte sich mit beiden Händen auf die breite Brust und spannte die gestählten Muskeln an. So posierte der 27-Jährige mit weit aufgerissenen Augen vor der Bayern-Fankurve. Zuvor hatte Goretzka mit einem wuchtigen Kopfball nach einer feinen Flanke von Sadio Mané sein erstes Tor in diesem Jahr vor heimischem Publikum erzielt.

Leon Goretzka jubelt ausgelassen vor den Bayern-Fans. © Imago

„Es fühlt sich super an. Man hat es, glaub ich, auch an meinem Jubel gesehen“, sagte Goretzka nach der Partie bei Sky. Als er seine Gefühlsexplosion noch einmal auf dem TV-Bildschirm sehen konnte, meinte der Nationalspieler leicht verlegen: „Gut, etwas übertrieben, vielleicht.“ Vor rund zweieinhalb Jahren überraschte er Fußball-Deutschland mit seinem muskelbepackten Oberkörper, neuerdings trainiert Goretzka auch Beine und nimmt sich de Ligts Oberschenkel zum Vorbild.

FC Bayern: Goretzka über Muskel-Jubel verwundert

Bei einem Torerfolg wissen Fußballprofis oft nicht hin mit ihren Emotionen, was sich manchmal in skurrilem Jubel ausdrückt. Auch Goretzka konnte sich nicht erklären, was in ihm nach dem Tor vorging. „Keine Ahnung, in dem Moment freut man sich einfach“, erklärte der Bayern-Star und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen: „Und ja, das sieht dann am Ende so aus.“

Der Lohn: Goretzka hatte kurz nach seinem Treffer Feierabend und wurde unter frenetischem Applaus der Bayern-Fans ausgewechselt. „Wir wollten so schnell wie möglich auf den Tabellenplatz, wo wir hinwollen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte der gebürtige Bochumer. Goretzka wähnt die Bayern nach dem torreichsten Bundesliga-Spiel der Saison endgültig im „Flow, das war unser großes Ziel“. Kollege Benjamin Pavard war trotz des Siegs am nächsten Tag im Training offenbar frustriert. (ck)